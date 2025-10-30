11/4(火)志賀町役場への表敬訪問のお知らせ

株式会社石川ツエーゲン

11月4日(火)に、株式会社石川ツエーゲン(J3：ツエーゲン金沢)の代表取締役事業統括 端 陽造が志賀町役場を表敬訪問し、11月16日(日)栃木SC戦にて開催される「志賀町ホームタウンサンクスデー」の告知活動のご支援・ご声援をお願いさせていただきます。

表敬訪問概要

■日時：11月4日(火)13:00～13:30

■場： 志賀町役場(〒925-0154 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1-1)

■訪問者：株式会社石川ツエーゲン 代表取締役事業統括 端 陽造(はし ようぞう)

志賀町ホームタウンサンクスデー概要

- 志賀町の方抽選で100組200名様を対象試合にご招待

■対象試合： 2025明治安田J3リーグ第36節

11月16日(日) ツエーゲン金沢 対 栃木SC(14:00試合開始)

■ご招待人数：抽選で100組200名様

■ご招待席種：バック上段自由席

■申込方法：ツエーゲン金沢HPの専用フォーム、もしくは配布チラシなどのQRコードから応募

■申込〆切：11月5日(水)23:59まで

ホームタウンサンクスデーとは

地域の皆さまに「我が町のクラブ」として親しみをもっていただくことを目的に、ホームゲーム毎に、 各市町の「ホームタウンサンクスデー」を開催し、各市町の特産品販売など、地域の魅力をPRするイベ ントの他、各市町の在住の方の無料ご招待事業を行っております。