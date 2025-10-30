東京ディズニーランド（R）/ 東京ディズニーシー（R）「カレッジパスポート（期間限定）」販売と「春ディズニー！学生限定くじ」実施のお知らせ

株式会社オリエンタルランド

東京ディズニーリゾート(R)では、2026年1月13日（火）から期間限定で、学生の皆さまを対象に、大切な仲間と過ごす楽しい一日を応援する施策を実施します。

2026年1月13日（火）から3月13日（金）までの期間、大学生、大学院生、短大生、専門学校生の皆さまを対象に、東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーを、1日お楽しみいただける「カレッジパスポート（期間限定）」を特別価格で販売します。

さらに、学生証をご提示いただいた中学生以上の学生の皆さまを対象に、2026年1月13日（火）～3月31日（火）の期間、学生限定のシールをお渡しするほか、「春ディズニー！学生限定くじ」を実施します。くじに当選した方には、短い待ち時間でアトラクションをご体験いただけるチケットをはじめ、グッズやメニューをプレゼントします。

※学生の皆さまを対象にした期間限定サービスは、どのパスポートでご入園された方でも利用可能です。

※参加方法は、特設サイト（https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/spring2026/）でご確認ください。また、「春ディズニー！学生限定くじ」の景品の詳細は特設サイトでお知らせします。

また、限られた旅程の中で2つのパークを最大限満喫したい方に向けて、2026年1月13日（火）～3月31日（火）の期間、1日で2つのパークを11時以降に自由に行き来できる「1デーパークホッパーパスポート（期間限定）」を販売します。各パークのプログラムやお好きなアトラクション等をお楽しみいただけます。学生に限らず、皆さまにもお買い求めいただけます。

※詳細は、（https://www.tokyodisneyresort.jp/ticket/park_hopper.html）でご確認いただけます。

なお、東京ディズニーランドでは、2026年1月14日（水）から3月2日（月）までの間、「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」を開催し、パークはミニーマウスが夢に描いたポップでキュートな世界に一変するほか、12月27日（土）から、「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」を実施します。

東京ディズニーシーでは、新規ステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」を2026年1月14日（水）から公演するほか、2026年1月14日（水）から3月19日（木）までの間、スペシャルイベント「ディズニーストーリービヨンド」の第3弾を「パラッツォ・カナル」を舞台に開催します。加えて、2026年1月13日（火）から3月31日（火）までの間、「タワー・オブ・テラー“アンリミテッド”」もお楽しみいただけます。

「カレッジパスポート（期間限定）」、「春ディズニー！学生限定くじ」や「1デーパークホッパーパスポート（期間限定）」を活用して、あなたの大切な方と一緒に、東京ディズニーリゾートでの思い出を作ってみてはいかがでしょうか。

「カレッジパスポート（期間限定）」

1．内容：対象期間中に、東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーのどちらかのパー

クを開園時間から1日楽しめるチケット

※詳細（https://www.tokyodisneyresort.jp/dream/event/spring2026_ticket.html）

でご確認いただけます。

2．対象期間：2026年1月13日（火）～3月13日（金）

※パスポートの有効期限は2026年3月13日（金）までです。

3．対象者：大学生、大学院生、短大生、専門学校生

※当日ご入園時に、入園されるご本人の学生証を提示していただく場合があります。

4．料金：7,000円～9,000円

※ご入園日によって料金は異なります。詳しくは東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトの予約・購入ページでご確認ください。

※参考：対象期間内の1デーパスポート（大人）の料金 8,400円～10,900円

5．販売場所：東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトの予約・購入ページ(https://plan.tokyodisneyresort.jp/)

※「カレッジパスポート（期間限定）」は、上記のページでのみ購入および日付変更が可能です。東京ディズニーランド、東京ディズニーシー入口のチケット販売窓口での販売および変更は行っておりません。

6．販売期間：2025年11月13日(木)～2026年3月13日(金)

※「カレッジパスポート（期間限定）」は、1日あたりの販売枚数に限りがあります。販売期間中に他のパスポートを販売していても「カレッジパスポート（期間限定）」が売切れになる場合や、予告なく再販売になることがあります。

「１デーパークホッパーパスポート（期間限定）」

1．内容：午前11時までは東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーのどちらかの パークをお楽しみいただき、午前11時からは2つのパークを自由に行き来 しながら1日中楽しめるチケットです。どなたでもご利用いただけます。

※詳細は、（https://www.tokyodisneyresort.jp/ticket/park_hopper.html）でご確認いただけます。

2．対象期間：2026年1月13日（火）～3月31日（火）

※パスポートの有効期限は2026年3月31日（火）までです。

3．料金：

（大人）14,500円～18,900円 （中人）11,900円～15,500円 （小人） 8,600円～9,600円

※ご入園日によって料金は異なります。詳しくは東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトの予約・購入ページでご確認ください。

※参考：対象期間内の1デーパスポート（大人）の料金 8,400円～10,900円

4．販売場所：東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトの予約・購入ページ等(https://plan.tokyodisneyresort.jp/)

※東京ディズニーランド、東京ディズニーシー入口のチケット販売窓口での販売および変更は行っておりません。

5．販売期間：2025年11月13日（木）～2026年3月31日（火）

※「１デーパークホッパーパスポート（期間限定）」は、午前11時までにお楽しみいただける パークごとに、1日あたりの販売枚数に限りがあります。販売期間中に他のパスポートを販売していても「１デーパークホッパーパスポート（期間限定）」が売切れになる場合や、予告なく再販売になることがあります。