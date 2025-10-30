株式会社ワキタ、社内外の端末を効率的に管理するため、「ヒト」を軸とした情報セキュリティ対策のクラウドサービスである「AssetView Cloud ＋」を導入

株式会社ハンモック

株式会社ハンモック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：若山 大典、証券コード：173A、以下「ハンモック」）は、株式会社ワキタ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：脇田 貞二、証券コード：8125、以下「ワキタ」）が、「ヒト」を軸とした情報セキュリティ対策のクラウドサービスである「AssetView Cloud ＋（アセットビュー クラウド プラス）」を導入したことを発表します。

■導入の背景と期待される効果

ワキタは、1949年設立以来、建設機械事業を中心に商事、不動産など多角的な事業を展開してきました。長年培った実績と技術力を基に、顧客や社会の課題解決に最適なソリューションを提供し、物心両面で豊かな社会の実現に貢献しています。

ワキタはこれまでオンプレミス型の他社製品を利用してIT資産管理を行っていました。しかし、サーバーの保守期限が迫ったことを契機に、単なる入れ替えにとどまらず、クラウド化による運用基盤の刷新を検討していました。さらに、資産効率の向上を目的としたモバイル端末の拡大を計画しており、社内外の端末を一元的に管理できる仕組みが求められました。そこで複数のクラウド製品を比較検討した結果、運用開始時のオンボーディング支援が手厚く安心して導入できる点や、IT資産管理・ログ管理・Windowsアップデートを統合的に管理できる点が評価され、「AssetView Cloud ＋」の導入を決定しました。

AssetView Cloud ＋ は、「ヒト」を軸に、企業や組織が所有するIT資産（ハードウェア、ソフトウェア、ライセンスなど）を一元的に管理・運用するクラウドソリューションです。従業員に貸与している端末の情報を一元管理できるほか、社内外を問わず、対象端末に対して業務アプリケーションの新規インストールやWindowsのアップデート、環境設定の変更などを一括で実行することが可能です。また、社内ネットワーク上のPCだけでなく、ルーターやプリンターなどのIT機器も自動で検知・可視化することができます。さらに、各機器ごとに社内ネットワークへの接続を許可・禁止する設定が可能で、AssetView Cloud ＋ のクライアントモジュールがインストールされている端末はデフォルトで接続が許可されます。これにより、管理者は各拠点の端末状況をリアルタイムで把握できるようになります。業務アプリケーションや端末環境の管理を徹底することで、情報漏えいのリスクを抑え、セキュリティポリシーの遵守を促進し、組織全体の情報セキュリティ向上を推進します。

■AssetView Cloud ＋ について

AssetView Cloud ＋は、情報システム担当者が管理・対策業務を最小限のリソースで効率的に実施できるよう、ヒトを軸とした新しい管理が実現できる運用管理ツールです。

従来型のデバイスを軸とした管理ではなく、デバイスやSaaSを利用する「ヒト」に着目し、「ヒト」を軸に、情報資産・IT資産・SaaSを適正管理し、内部・外部からの脅威へのセキュリティ対策を実現できます。

管理コンソールは、運用目的ごとにまとめられた新しくモダンな画面デザインにより、操作性とわかりやすさが向上しています。

また従来の統合型パッケージ製品とは異なり、お客様の運用目的にあわせた”プラン”を、必要なタイミングでご導入頂けるためムダをなくしIT投資効果を最大化できます。

AssetView Cloud ＋ 詳細 :https://hmk.web-tools.biz/nws/download/web_cloudplus/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20251030

株式会社ワキタについて

社 名 ：株式会社ワキタ

所在地 ：大阪府大阪市西区江戸堀一丁目3-20

代表者 ：代表取締役社長 脇田貞二

設 立 ：1949年5月4日

資本金 ：138億2,187万4,820円

URL ：https://www.wakita.co.jp/

株式会社ハンモックについて

ハンモックは、法人向けソフトウェアメーカーです。「テクノロジーの力で､未来をつくる新しい体験を提供し､ひとりひとりが輝く社会へ」を掲げ、顧客の課題、ニーズ、困りごとをITで解決するため、今まで世の中になかった機能を実現し、必要な機能を高品質で、スピーディーにかつ適切な価格で提供することを目指しております。



社 名：株式会社ハンモック

所在地 ： 東京都新宿区大久保1-3-21 ルーシッドスクエア新宿イースト3F

代表者 ： 代表取締役社長 若山 大典

設 立 ： 1994年4月1日

資本金 ： 8,386万円

URL ： https://www.hammock.jp/



※本ニュースリリース記載の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。