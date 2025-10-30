¼Ò°÷¤Î·ò¹¯¤òAI¤ò³èÍÑ¤·¥Çー¥¿¤Ç¥µ¥Ýー¥È¡¡¥»¥¾¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢AI¿©»ö´ÉÍý¥¢¥×¥ê¤òÁ´¼Ò°÷¤òÂÐ¾Ý¤ËÌµ½þÄó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¾¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÍÕ»³ À¿¡¢°Ê²¼¡Ö¥»¥¾¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¡Ë¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Ë¤à¤±¤Æ¡¢11·î1Æü¤è¤êÁ´¼Ò°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë³ô¼°²ñ¼Òasken¤¬³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ëAI¿©»ö´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤¢¤¹¤±¤ó¥×¥é¥¹¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿·ò¹¯¤Ê¿©»ö¤Î¼ÂÁ©¥µ¥Ýー¥È¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥»¥¾¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿çÌ²¡¦¿©¡¦±¿Æ°¡¦¥ê¥º¥à¡×¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¼Ò°÷·ò¹¯»Ù±ç¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¿©À¸³è¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ä¥á¥¿¥Ü¥ê¥Ã¥¯¥·¥ó¥É¥íー¥à¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼À´µ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥»¥¾¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡Ö¿©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤ÎÄ«¿©¥µ¥Ýー¥È¤ä¡¢¥é¥ó¥ÁÂå¥µ¥Ýー¥È¡Ê¢¨¡Ë¤Î»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÊñ³çÅª¤Ë¿©À¸³è²þÁ±¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ëÊýË¡¤È¤·¤ÆAI¿©»ö´ÉÍý¥¢¥×¥ê¤Î³èÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤ÏÁ´¼Ò°÷¤Ç¡¢¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤¢¤¹¤±¤ó¥×¥é¥¹¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢ÍøÍÑÎÁ¤ò²ñ¼Ò¤¬ÉéÃ´¤·¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¿©»öÆâÍÆ¤ä±¿Æ°ÆâÍÆÅù¤òµÏ¿¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¥«¥í¥êー¤¬·×»»¤µ¤ì¡¢³Æ¼ï±ÉÍÜÁÇ¤Î²áÉÔÂ¤ä¿©»ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¥°¥é¥Õ¤Ç²Ä»ë²½¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿´ÉÍý±ÉÍÜ»Î´Æ½¤¤Î¿©»ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿©»ö¤Î·¹¸þÇÄ°®¤ä¿¶ÊÖ¤ê¤¬¤Ç¤¡¢¿©À¸³èÌÌ¤«¤é·ò¹¯¤ò°Ý»ý¡¦¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿©»öµÏ¿¤ò½¬´·²½¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤ä·ÑÂ³¤Î¸å²¡¤·¤È¤·¤Æ¡¢¼ÒÆâ¤ÇÃ£À®ÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë»Üºö¤ä¥é¥ó¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î´ë²è¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë¥ª¥Õ¥£¥¹½Ð¼Ò»þ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÂ¥¿Ê¤Ë¥é¥ó¥ÁÂå¥µ¥Ýー¥È¤Î¼èÁÈ¤ß¤ò³«»Ï
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000061.000118454.html
¥»¥¾¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡¡ÍÕ»³ À¿¤Î¥³¥á¥ó¥È
»ä¤¿¤Á¤Ï¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡Ê½ÅÍ×²ÝÂê¡Ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¿Í¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ò°÷¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤Ï·ò¹¯¤Î¸»¤Ç¤¢¤ê¡¢AI¿©»ö´ÉÍý¥¢¥×¥ê¤ò³èÍÑ¤·¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¿©À¸³è¤Î·¹¸þ¤òÇÄ°®¤·²þÁ±¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÂÎÄ´¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¡¢¾ÍèÅª¤Ê¼À´µ¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â»ä¤¿¤Á¤Ï¥Çー¥¿¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¤è¤êÊñ³çÅª¤Ë¼Ò°÷¤Î·ò¹¯¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥¾¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Çー¥¿¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¥»¥¾¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¡¢ ¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Çー¥¿¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢Ã¯¤â¤¬¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òºî¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¥Çー¥¿Ï¢·ÈÀ½ÉÊ¤ä IT¥µー¥Ó¥¹¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤·¡¢¶âÍ»¤äÎ®ÄÌ¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¶È¼ï¸þ¤±¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÂ¨±þ¤·¤Æ¤¤¿¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¯¥é¥¦¥É·¿¥Çー¥¿Ï¢·È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÊiPaaS¡Ë¡ÖHULFT Square¡×¤Î³ÈÂç¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥¾¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡§https://www.saison-technology.com/