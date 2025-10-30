キヤノンの複合機がJ.D. パワー「顧客満足度調査」で3年連続の第1位を受賞

キヤノン株式会社



CS（顧客満足度）に関する調査・コンサルティングの国際的な専門機関であるJ.D. パワー ジャパン（以下J.D. パワー）の2025年カラー複合機顧客満足度調査＜ラージ＆ミドルオフィス市場部門＞において、キヤノンの複合機が2023年、2024年に続き3年連続、顧客満足度第1位を受賞（※）しました。

imageRUNNER ADVANCE DX C5870F ＊オプション装着時imageRUNNER ADVANCE DX C3935F ＊オプション装着時

本調査は、年に1回、全国の企業（ラージ＆ミドルオフィス市場部門5,326社）を対象にJ.D. パワーが独自に行っている「顧客満足度調査」です。「商品」「保守サービス」「コスト」「営業対応」の4つのファクターで構成されており、各ファクターに関連する詳細項目に対する評価をもとに顧客満足度を算出しています。

キヤノンは、直近10年間において、従業員数30名以上の企業市場が対象の＜ラージ＆ミドルオフィス市場部門＞で通算4回目の1位受賞となります。また、「商品」「営業対応」ファクターにおいて、最高評価を得ました。

安心・安全・簡単・快適な仕事を支えるさまざまなデジタルサービス（サイバー）とユーザーとの接点となるハードウエア（フィジカル）を高度に融合させたサイバー＆フィジカルシステムと定義するキヤノンの複合機は、日々進化を続け、オフィスのDX推進に貢献しています。今回の受賞を励みに、キヤノンは今後もお客さまに満足していただける製品・サービスの提供に努めていきます。

〈キヤノンの複合機について〉

開発上流から生産現場まで、関連部門が一体となって製品設計を進める体制を基本とし、設計プロセス全体を最適化することで、製品の品質を向上させています。また、製品間で共通の基盤を採用する「プラットフォーム型開発」によって、標準化された設計情報や組立工程などを効率的に活用できるため、製品ラインアップ全体で高い品質レベルを維持しています。性能面では、生産性・利便性に加え、安心・安全に業務を進めるためのセキュリティ性、省電力化・静音化など環境やオフィスへの適合性の向上にも継続的に取り組んでいます。さらに、紙資料の電子化を効率的に行う高性能なスキャン機能や各種クラウドサービス（ストレージ、経費精算、財務会計など）との連携機能の拡充、保守サポート面での見直しなど、社会環境や働き方の変化に伴うお客さまの業務効率化に向けた丁寧なご提案を進めています。

本調査の各ファクターにおける高い評価は、こうした取り組みが実を結び、お客さまから評価いただいた結果と考えています。

※ 調査結果の詳細は、J.D. パワーのホームページをご覧ください。

https://japan.jdpower.com/ja/press-releases/2025_Japan_Color_MFP_Laser_Printer_Satisfaction_Study