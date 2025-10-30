USB DACと組み合わせるネットワーク・トランスポート NT-507Tを新発売

ティアック株式会社

TEAC（ティアック）は、Reference 500シリーズのネットワークトランスポート、NT-507Tを発売いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21574/table/573_1_a196865435bf683e034df768177ec35a.jpg?v=202510300957 ]NT-507T-B（ブラック）NT-507T-S（シルバー）

NT-507Tは先進の「TEAC Network Engine G4」を搭載し、細部に至るまで音質を最優先した設計が施されています。ノイズ源となるスイッチング素子を使わない大型リニア電源の搭載で、アナログ再生を彷彿とさせるダイナミックかつ滑らかな音質を誇ります。ネットワークは、通常のLAN端子（RJ45）接続の他、SFPポートによる光ネットワーク接続Wi-Fi 6ワイヤレス接続に対応。USBオーディオ出力はDAC専用に電源部を独立させ高音質化を実現しました。

音楽ストリーミングサービスの膨大な音楽ライブラリーを存分にお楽しみいただくため、操作性にも洗練を求めました。NT-507TはTEAC HR StreamerをはじめとするOpenHome規格のアプリでストレスなく操作でき、「USBボリューム機能」により、対応したUSB DAC/プリアンプの音量をアプリ上でコントロールできます。Qobuz、Spotify、TuneIn、Tidalなど様々な高音質配信サービスに対応し、高音質「Roon Onlyモード」も装備。USBメモリーを接続できるUSBドライブ端子を2系統備え、簡易ミュージックサーバー（NAS）としてもお使いいただけます。

【主な特長】

・高音質再生に特化した「TEAC Network Engine G4」を搭載

・ダイナミックで滑らかなサウンドを生むリニア電源を搭載

・ネットワークスイッチ内蔵デュアルネットワークインターフェース（SFP光接続、RJ45接続）

・Wi-Fi 6高速無線LAN接続に対応（有線LANとの切替式）

・DSD 22.5MHz、PCM 768kHz/32bitに対応した高音質USB Type-Aオーディオ出力端子を1系統装備

・4系統（ネットワーク/USBオーディオ出力/Wi-Fi/LED表示用）に巻線を独立したトロイダル電源トランス

・瑞々しい表現力と開放感を生むディスクリート構成の「ローフィードバック・DCパワーレギュレーター」

・TEAC HR Streamerによるハイレベルな操作性（スマートフォン/タブレット用アプリ）

・汎用性の高いOpenHome規格に準拠

・様々な音楽配信サービスに対応（Qobuz、Qobuz Connect、Spotify、Spotify Connect、Tidal、Tidal Connect、Tune In）

・Roon Ready対応。高音質なRoon Onlyモードも搭載

・USBボリュームコントロール機能（アプリからNT-507T経由で対応するUSB DAC/プリアンプの音量調整が可能）

・簡易ミュージックサーバー機能（大容量USBストレージを2台接続可能）

・様々なファイルフォーマットに対応（DSF、DSDIFF、FLAC、ALAC、WAV、AIFF、MQA、MP3、AAC）

・制振性を高めた肉厚アルミ製トップパネル（2.8mm）

・音場を開放するセミフローティング構造のトップパネル

・優れた定位感と、自然な響きを両立するStress-Less Foot

・シルバー/ブラックの2色展開

※ 仕様は改善のため変更することがあります。

【仕様】

・対応ファイルフォーマット：FLAC、ALAC、WAV、AIFF、MQA、DSF、DSDIFF（DFF）、DoP、MP3、AAC（m4aコンテナ）

・ETHERNET端子 × 1

・SFP端子 × 1

・無線LAN規格 802.11a/b/g/n/ac/ax（2.4GHz、5GHz）

・USBドライブ端子

リア：USB Type-A端子 × 1

フロント：USB Type-C端子 × 1

・対応サンプリング周波数

PCM：32k～768kHz、16/24/32 bit（整数型、32bitフロート対応）

DSD：2.8MHz、5.6MHz、11.2MHz、22.5MHzUSBオーディオ出力

・USB Type-A端子 × 1

・消費電力：28W

・外形寸法：290 × 84.7 × 246mm（W×H×D、突起部を含む）

・質量：4.3kg

製品詳細情報については、こちらをご覧ください。

「NT-507T(https://teac.jp/jp/product/nt-507t/top)」

■製品問い合わせ窓口

ティアック株式会社

AVお客様相談室

〒206-8530 東京都多摩市落合 1-47

TEL: 042-356-9235（携帯電話・ IP電話） 0570-000-701（ナビダイヤル）

URL: https://teac.jp/jp

X(Twitter): https://twitter.com/TEAC_jp

Facebook: https://www.facebook.com/teacconsumer

Instagram: https://www.instagram.com/teac_premium_audio/

YouTube: https://www.youtube.com/user/teacjp