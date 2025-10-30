紀陽銀行グループでの「アンドエルワーク」導入およびスタートアップデットによる資金調達を完了

アンドエル株式会社

アンドエル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：古橋智史）は、株式会社紀陽銀行（本店：和歌山県和歌山市、頭取：原口 裕之）が運営するスタートアップ支援拠点「Key Site」において、法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」を導入いただきましたことをお知らせします。

また、紀陽銀行グループの紀陽キャピタルマネジメント株式会社（本社：大阪府堺市、代表取締役：西川 隆示）及びSDFキャピタル株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：福田 拓実）の運用する紀陽スタートアップデットファンド1号から資金調達を実行したことも併せてお知らせいたします。

導入の背景と目的

「Key Site」は2025年3月に和歌山市で開設されたスタートアップ支援拠点です。紀陽銀行・ATOMica・HIRAC FUNDの三者が運営し、”Region Bridge（地域とスタートアップをつなぐ懸け橋）”をコンセプトに、起業家、学生、地場企業など多様な人材が交流・共創できる環境を提供しています。

働く人が健康と働きやすさを両立できる環境づくりを大切にしており、レンタルオフィス契約者、コワーキング月額会員の方が、日中の隙間時間にオンラインでの診療・相談へアクセスできるようにすることで、仕事と健康の両立を後押しし施設の付加価値を高められるという考えから、「アンドエルワーク」をご導入いただきました。

本取り組みにより、「Key Site」のレンタルオフィス契約者、コワーキング月額会員は、施設利用とあわせてオンライン診療サービスを受けられるようになり、地域に根ざした新たな健康支援の仕組みがスタートします。

今回「Key Site」における「アンドエルワーク」の導入は、「Key Site」利用者向けのヘルスケアサービスとして初の試みとなります。オンライン診療やオンラインカウンセリングを中心に、従業員が日中の隙間時間で医療・健康支援を受けられる環境を整えることで、地域企業のウェルビーイング経営の推進に寄与してまいります。

導入事例記事を公開

この度の導入にあたり、紀陽銀行の竹川さんへ、地域拠点におけるオンライン診療サービスの意義や、働く環境と健康を両立するコワーキングスペースの新しいかたち、「Key Site」の目指す姿についてお話を伺いました。

「Key Site」の “Region Bridge”としての役割や、働きながら診療を受けられる環境の価値、地域拠点においてオンライン診療サービスが使える意義について、実際の利用体験を交えながらお話しいただいています。

▼「和歌山のインキュベーション施設『Key Site』から、医療の選択肢を広げる──オンライン診療サービス導入」

https://www.and-l.com/media/interview-key-site

資金調達の概要

アンドエル株式会社は、紀陽キャピタルマネジメント株式会社及びSDFキャピタル株式会社の運用する紀陽スタートアップデットファンド1号から資金調達を完了いたしました。

今回の資金調達は、関西圏での「アンドエルワーク」導入推進および新規パートナー開拓を加速することを目的としております。今後は紀陽銀行グループとの連携を強化し、地域に根ざした企業の健康経営支援・医療DX推進に向けて、さらなる事業拡大を目指してまいります。

今後の展開

アンドエル株式会社は、紀陽銀行グループとのパートナーシップを通じて、関西圏を中心とした地域企業の健康経営支援を強化してまいります。特に、スタートアップ企業の成長支援と従業員のウェルビーイング向上を両立させることで、持続可能な地域経済の発展に貢献してまいります。

法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」について

「アンドエルワーク」は、従業員の心身の健康を包括的にサポートする法人向けオンライン健康支援サービスです。通院時間の負担をなくすオンライン診療から、専門家によるカウンセリング、組織の課題を可視化するサーベイなど、以下のようなサービスをワンパッケージで提供し、企業の健康経営を推進します。

・通院時間を短縮し医療へのアクセスを気軽にする「アンドエルクリニック」

・メンタルヘルスやプライベートな悩みを相談することができる「アンドエル相談室」

・従業員の状態を可視化する「アンドエル ストレスチェック」

・低価格で導入可能な「アンドエル産業医紹介サービス」 ※

▼サービスサイト

https://www.and-l.com/work

「Key Site」について

「Key Site」は、和歌山・大阪に地盤をもつ地域金融機関である紀陽銀行と、ソーシャルコワーキングの企画・開発・運営を行うスタートアップであるATOMica、マネーフォワードグループのベンチャーキャピタルであるHIRAC FUNDの3者が企画・運営する複合施設です。施設運営のテーマとして"Region Bridge（スタートアップと地域をつなぐ懸け橋）”を掲げ、スタートアップ支援、コミュニティ・コワーキング施設、レンタルオフィス、カフェを運営しています。JR和歌山駅から徒歩8分の立地にあり、地域経済の発展を目指す拠点となっています。

URL：https://kiyo-keysite.com

株式会社紀陽銀行について

社名：株式会社紀陽銀行

代表者：取締役頭取 原口 裕之

所在地：和歌山県和歌山市本町1丁目35番地

設立日：1895年5月2日

会社HP：https://www.kiyobank.co.jp/

紀陽キャピタルマネジメント株式会社について

社名：紀陽キャピタルマネジメント株式会社

代表取締役：西川 隆示

所在地：大阪府堺市堺区市之町東1丁1番10号（紀陽堺ビル5階）

設立日：2021年3月1日

会社HP：https://www.kiyo-capital.co.jp/

会社概要

社名 ：アンドエル株式会社

代表取締役 ：古橋 智史

設立日 ：2023年10月17日

所在地 ：〒107-0061 東京都港区北青山1-3-1 アールキューブ青山3階

会社ＨＰ ：https://corp.and-l.com/

主要サービス：

・法人向け健康支援サービス "アンドエルワーク"

https://www.and-l.com/work

・人材紹介サービス "アンドエルキャリア"

※「産業医紹介」は追加オプションとなります。