サクサグループ初となる投資家向け工場見学会を開催
サクサは、2025年10月3日（金）山形県米沢市で投資家向けに、第1回サクサグループ工場見学会を開催いたしました。本見学会は、投資家の皆様に当社のモノづくりの現場を直接ご覧いただき、企業活動への理解を深めていただくことを目的として実施いたしました。
サクサテクノ本社前にて記念撮影
抽選で選ばれた19名の参加者と、一般社団法人 日本金融経済研究所 代表理事の馬渕磨理子氏をゲストとしてお迎えし、当社グループ企業のソアー、サクサテクノの工場見学、米沢市役所訪問を行いました。
サクサグループは、今後も投資家の皆様との対話を大切にし、企業活動の透明性向上と地域社会との共生を推進してまいります。
【工場見学会の概要】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/29473/table/95_1_e6709bc5c69af3b5dad1eaf31b8be3eb.jpg?v=202510300957 ]
【参加者からのコメント】
参加された投資家の皆様からは多くの好意的な声をお寄せいただきました。
「親子で参加させて頂きましたが大変思い出深く楽しませて頂きました。」
「市役所訪問や馬渕先生による講演も、大変良かったです。」
「若い社員の方たちが一生懸命に説明してくださる姿に感動するとともに、しっかりと社員育成に取り組まれていると感じました。」
【当日の様子】
■ソアー工場見学
玄関でお出迎え
工場見学説明会の様子
ソアー代表取締役社長八巻雅敏による説明
■サクサテクノ工場見学
サクサテクノ代表取締役社長矢萩優による説明
ビジネスホンの組立工程を見学
基板実装ラインを見学
■米沢市役所訪問、馬渕氏による特別講演
近藤洋介米沢市長
講演する馬渕磨理子氏
馬渕磨理子氏の講演を聴講される参加者様
参加者様をお見送りするソアー・サクサテクノ社員
工場見学記念品（お鷹ぽっぽ※1）
※1 お鷹ぽっぽ
米沢藩主・上杉鷹山公が奨励した笹野一刀彫の郷土玩具で、鷹を模した縁起物として親しまれています。
【山形県米沢市概要】
米沢市は山形県南部の歴史都市で、人口約7.6万人。上杉氏ゆかりの地で米沢牛や温泉が名物。自然と文化が調和する街。
https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/index.html
【馬渕磨理子氏】
一般社団法人 日本金融経済研究所 代表理事 馬渕磨理子
経済アナリスト、金融・経済の解説や企業分析に精通。メディア出演や講演も多数実施。
https://jrife.or.jp
