性能野獣級ミニPC「GMKtec M6 Ultra」登場 ― Ryzen 5 7640HS搭載、DDR5最大128GB＆SSD8TB拡張可能、USB4.0/2.5GbE対応でプロも納得

深圳市极摩客科技有限公司

GMKtecは、クリエイター、ゲーマー、高負荷作業ユーザー向けの新型ミニPC「M6 Ultra」を正式発表しました。本製品は、NEW AMD Ryzen 5 7640HS（Zen4 / 4nmプロセス）を搭載し、手のひらサイズながらデスクトップ並みの圧倒的な処理性能を実現。文書作成から4K動画編集、3Dレンダリング、AAAゲームまで、あらゆる作業を驚くほどスムーズに行えます。

前世代を超える性能 | Ryzen 5 7640HS 最大5.0GHz

Mini PCでここまでできる！Radeon 760M搭載

- TDP切替で静音35W、バランス45W、性能50Wに調整可能- Zen4アーキテクチャと4nmプロセスによる高効率＆高性能- 高負荷作業でも安定動作、日常作業からクリエイティブ作業まで幅広く対応- RDNA 3アーキテクチャ採用、GTX 1650 Tiクラスの性能- AAAゲームも3D制作も快適、FSR 2.0+対応で美麗映像と高フレームレートを両立- 「小型PCではゲームは無理」の常識を覆す性能

将来も安心の大容量メモリ＆SSD拡張

DDR5最大128GBまで増設可能

PCIe4.0対応M.2スロット×2で最大8TBまでSSD増設可

高速ストレージへの換装や長期使用も安心

高速ネットワーク＆安定通信

- デュアル2.5GbE LANで高速有線通信- Wi-Fi 6E対応で混雑の少ない安定したワイヤレス接続- リモートワーク、オンラインゲーム、動画配信も快適

作業効率が劇的にアップ | 3画面同時出力＆8K対応

HDMI 2.0、DisplayPort、USB4出力対応

最大3画面同時出力、8K@60Hz対応

複数ウィンドウ同時監視や広大な作業スペースを実現

コンパクト＆静音設計

- サイズ128.8×127×47.8mm、重量約523g- デュアルファン＋全周エアフロー設計で高負荷時も静音- VESAマウント対応でモニター背面にスマート設置可能

