ピースフラットシステム　営業担当者向けの営業DX支援サービス「AIセールスくん」を提供開始

「DXで中小企業から日本を元気に」という企業ミッションを掲げるシステム開発会社の株式会社ピースフラットシステム（本社：東京都港区、代表取締役：片川 良平、以下「PFS」）は、20種類以上のAIを組み込み営業現場のDXを支援する新サービス「AIセールスくん」の販売提供を2025年10月より開始しました。

PFSは、2022年の創業以来、100件以上のシステム開発導入実績と、AIを核にした多数の営業DX支援の実績があるシステム開発企業です。「AIセールスくん」は、営業現場やセールス担当者向けに、当社営業DXコンサルタントとAIエンジニアによる担当チームが営業現場のお客様のニーズに合わせた最適なAIを選別から導入まで、またプロンプト設計やワークフロー構築から営業DXの内製化、さらには成果のコミットメントまで一貫した伴走支援を行うことが特徴です。販売開始以来、すでに10件以上のお客様に導入いただいております。

「AIセールスくん」詳細はこちら：https://peaceflat.com/lp/ai-saleskun/(https://peaceflat.com/lp/ai-saleskun/)

■開発背景

中小企業の営業現場においては、個々のセールス担当者の能力や裁量によって売上が左右されやすく、担当者が変わったり不在時に一時的に業務が滞ったりするなど、以下のような問題が潜在化しています。

・特定の担当者への業務や売上の集中

・担当者不在時の業務停滞リスク

・ノウハウや知識、情報の共有不足

・経験や勘に頼る業務プロセス

また、「営業に関する意識・実態調査*」によると、法人営業の現場では、セールス担当者が実際に顧客と向きあう時間は稼働時間全体の54％に留まっており、残りの46％の時間は文書作成などに時間を割いている実態がわかっています。AIが進化している今もなお、人材、時間、設備、情報、スキルといったリソースが営業現場でうまく機能していない課題があります。

PFSは、営業現場にAIを導入しこれらの課題を解消するため、この度「AIセールスくん」を開発し提供する運びとなりました。

*出典：HubSpot Japan株式会社が2024年に実施した調査結果より

■「AIセールスくん」の特徴

PFSが提供する「AIセールスくん」には以下3つの特徴があります。

（１）ニーズに合わせた独自のAIプロンプト設計

営業経験のあるPFS担当チームが、お客様と同じ目線で現場に入り、AIの開発やプロンプトの設計を行います。各社の営業現場のニーズに応じて、20種類以上のAIから最適なAIツールを選定し、現場のニーズに合わせ、適材適所の設計を行います。これにより、これまで培ってきたお客様独自のセールスノウハウを維持しながら、AI業務マニュアルの標準化や社内情報やノウハウの共有体制が構築でき、さらには文書作成にかかる大幅な時間短縮が期待できるなど、営業DXの構築が可能です。

（２）営業DXの内製化まで一貫して伴走支援するチーム体制

PFSの担当チームは、「AIセールスくん」の開発設計が終わっても、導入後社内でどのように運用し活用していくかについてのマニュアル作成や研修、定着までのアップデート支援にも伴走します。営業DXの内製化がしっかりと社内に定着し、成果を出すまで一貫した支援を行います。開発設計でシステムを作っただけで終わりにしない、お客様が自走できるDX支援を行います。

具体的に以下のような支援内容も行なっています。

- 営業プロセスの可視化、再設計- 商談クオリティの改善- プロンプト設計と運用ガイドの提供- ハンズオン支援・ミニ研修の実施（３）万全のセキュリティ対策

システム開発の実績があるPFSが、導入後のセキュリティ対策も支援します。

「AIセールスくん」の導入により、営業現場の課題を解消し、業務標準化を目指すほか、文書作成に関わる時間を短縮でき、本来注力すべき顧客への営業活動に時間を費やす時間が増え、結果業績向上に寄与できる状態が期待できます。

当社は、ただツールや技術を開発提供するだけではなく、導入後も確実に成果を生み出すまで、一貫した伴走支援を行います。誰もが簡単に導入できるノーコードによるシステムやAIの活用で、中小企業をはじめとした営業現場のDX支援を実現することを目的としています。

「AIセールスくん」の導入をお考えの企業様は、ぜひご相談ください

「AIセールスくん」の活用事例はこちらからご覧いただけます

広告代理店・マーケティング会社の営業を変革する～AI活用による売上アップ事例集

https://drive.google.com/file/d/1HhRJQ1MlI6u5uZIzkBuNwRVDYRnd2D8I/view

■開発者代表コメント：株式会社ピースフラットシステム 代表取締役 片川 良平 氏

かつて営業畑からシステムエンジニアに転身した私は、AIやシステムを活用することで、生産性を向上し、商談などの顧客との対話に少しでも多くの時間を割くことができるDX支援のあり方を思案していました。この度開始した「AIセールスくん」は、システムやAIの知識が深くなくとも、設計から導入、導入後成果形成まで、当社AI営業チームのメンバーが一貫して伴走支援いたします。それぞれの企業様の独自のリソースやノウハウを維持しながらアップデートを行うことができます。ぜひ多くの営業現場の方に導入いただき、中小様々な企業様の営業現場や担当者が元気になり、様々な事業が活性化することを望んでいます。

■導入企業様コメント：株式会社イノベーター・ジャパン 代表取締役 渡辺 順也 氏

AIを活用して営業現場を少しでも効率化させたいという思いがあり、AIセールスくんを導入しました。導入後、1件あたりの提案資料作成にかかっていた時間が2～3時間削減できました。また1年間受注がなかった実績が、わずか3ヶ月で大型案件を受注することができました。この成果は、サービス導入によって、営業としてお客様へのアプローチやフォローにかける時間を多く捻出できたことによる相乗効果だと思っています。AIセールスくんを使いこなすことで、今後紹介商談からの受注率をさらに20%から30%あげていくことを目指しています。企業規模に限らず、専門家の初期サポートがあれば部門を問わず積極的に導入できるサービスだと思うので、社内他部門の情報データベースの管理にも活用していきたいです。

■株式会社ピースフラットシステムについて

株式会社ピースフラットシステムは、「DXで中小企業を元気に」を企業ミッションとするシステム開発企業です。私たちの開発理念には、「商店街の個人商店でも負担なく導入できる」をモットーとし、システムDX開発設計から、サービスグロース支援・成果コミットメントまで、お客様が自走できる一貫した伴走支援を提供しています。



会社名 ：株式会社ピースフラットシステム

所在地 ：東京都港区港南2-17-1 京王品川ビル2F

代表者 ：代表取締役社長 片川 良平

URL ：https://peaceflat.com/

設立 ：2022年5月

事業内容 ：システム開発・DX支援・サービス開発・サービスグロース支援

お問合せ先：info@peaceflat.com