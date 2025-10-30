【8割引き以上の激安特価商品あり】5 in 1のマルチポートアダプタやマルチAC充電器、iPhoneの手帳型ケース、画面保護ガラスなどの商品をアウトレット販売します。

株式会社オウルテック

生活の中の「身近な未来」を創造するデジタルアクセサリーメーカーである株式会社オウルテック（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：山本哲也）が運営するオウルテックダイレクト本店は、10月15日(水)よりメーカー直営だからできる衝撃の激安価格のアウトレット販売商品を追加いたしました。

デジタルアクセサリーの製造販売を行っている株式会社オウルテックの運営する「オウルテックダイレクト本店」では、EC直営店だからこそ実現できる＜大変お買い得な価格＞でのアウトレット販売を開始いたします。

＜オウルテックダイレクト本店 訳ありアウトレット販売ページ＞

https://direct.owltech.co.jp/html/page73.html

どの商品も在庫限りのオンラインショップ限定特価です。お早目にお買い求めください。

商品状態は1点ずつ異なりますので、商品の状態についてのお問い合わせはご遠慮ください。

＜オウルテックのアウトレット商品とは＞

下記のような「リテール・アウトレット」ですが、新品未使用の商品です。

尚、商品状態確認の為、一度開封確認しているものを含みます。

・外装箱や内装箱の潰れや破れ、汚れ、角落ち

・パッケージの擦り傷や破れ

・照明による日焼けや色落ち

・シールの剥がし残り

