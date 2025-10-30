À¸À®AI¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ÇBIM¥â¥Ç¥ë¤ò¼«Æ°À¸À®¤¹¤ë¡ÖChatBIM ACIMUS¡×¡¢BIMºÇÂç¤Î²ÝÂê¡Ö·úÃÛÀßÈ÷¡ÊMEP¡Ë¡×ÂÐ±þ¤ò³«»Ï
ÂÐÏÃ·¿AI¤ÇBIM¥â¥Ç¥ë¤ò¼«Æ°À¸À®¤¹¤ë¡ÖChatBIM ACIMUS¡×¡¢·úÃÛ¶È³¦ºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡Ö·úÃÛÀßÈ÷¡ÊMEP¡Ë¡×ÎÎ°è¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò³«»Ï¡£ Âè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢BIM¾å¤ÇÇÛ´É¡¦ÛÆ¤òÄ¾´¶Åª¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤È¡¢·ÏÅýÊÌ¡ÖÇÛ´É¥Ó¥åー¥âー¥É¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£Àß·×»þ¤Î¼êÌá¤êºï¸º¤ä¡¢½×¹©¸å¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤Î¸úÎ¨²½¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡ÖChatBIM ACIMUS¡×·úÃÛÀßÈ÷(MEP)ÂÐ±þ¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£·úÃÛÀßÈ÷¡ßBIM¡ßÀ¸À®AI
³ô¼°²ñ¼ÒACIMUS¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÆÃÓ¸÷µ®¡Ë¤Ï¡¢À¸À®AI¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ÇBIM¡ÊBuilding Information Modeling¡Ë¥â¥Ç¥ë¤ò¼«Æ°À¸À®¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¡ÖChatBIM¡×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØACIMUS¡Ê¥¢¥¥à¥¹¡Ë¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·úÃÛÀßÈ÷¡ÊMEP¡ËÎÎ°è¤Îµ¡Ç½³ÈÄ¥¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·úÃÛ¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢Àß·×¡¦»Ü¹©»þ¤Î¡Ö´³¾ÄÄ´À°¡×¤ä¡Ö¼êÌá¤ê¡×¤¬À¸»ºÀ¤òÄã²¼¤µ¤»¤ëºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢½×¹©¸å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¿ÞÌÌ¤È¼ÂÂÖ¤ÎÉÔ°ìÃ×¤ä¾ðÊó¸¡º÷¤ÎÈó¸úÎ¨À¤¬¡Ö°Ý»ý´ÉÍý¡×¶ÈÌ³¤ÎÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ACIMUS¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò·úÊª¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀìÌçÅª¤ÊBIMÁàºî¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢¡ÖÂÐÏÃ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½ÃÛ¤·¤¿BIM¥â¥Ç¥ë¾å¤ÇÀßÈ÷·×²è¤òÅý¹ç¤¹¤ëµ¡Ç½³«È¯¤ËÃå¼ê¡£ Âè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤ÇÇÛ´É¡Êµë¿å¡¦ÇÓ¿å Åù¡Ë¤ÈÛÆ¤ÎÀßÃÖ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢·ÏÅýÊÌ¤Ë¥«¥éーÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¡ÖÇÛ´É¥Ó¥åー¥âー¥É¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤Ê¡ÖAI¤Ë¤è¤ëÇÛ´É¤ÎºÇÅ¬¥ëー¥ÈÄó°Æ¡×¤ä¡Ö¼«Æ°´³¾Ä¸¡½Ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÅÙ¤Ê¼«Æ°²½µ¡Ç½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢½×¹©¸å¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¡×¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤â¸«¿ø¤¨¤¿µ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
¢£ ACIMUS¤È¤Ï¡©¶¥¹ç¥µー¥Ó¥¹¤È¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤
¡ØACIMUS¡Ê¥¢¥¥à¥¹¡Ë¡Ù¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¡Ö·úÃÛAI¡×¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢¼¡À¤Âå¤Î¡ÖChatBIM¡×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
- ¡Ö²èÁü¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖBIM¥â¥Ç¥ë¡×¤òÄ¾ÀÜÀ¸À®
Ã±¤Ê¤ë·úÃÛ¥Ñー¥¹¡¦AI¥Ñー¥¹¡Ê²èÁü¡ËÀ¸À®¥Äー¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ACIMUS¤ÏAI¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Çー¥¿¡Ê¾ðÊó¡Ë¤ò»ý¤ÄBIM¥â¥Ç¥ë¼«ÂÎ¤òÄ¾ÀÜÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£
- ¡ÖÀìÌç²È¡×¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡ÖÃ¯¤â¡×¤¬»È¤¨¤ëUI
¹âÅÙ¤ÊBIM¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤äÊ£»¨¤Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤³¤ÎÊÉ¤ËÁë¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Á¥ã¥Ã¥È·Á¼°¤ÎÄ¾´¶Åª¤ÊUI¤Ç¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤äÀß·×½é´üÃÊ³¬¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬BIM¥â¥Ç¥ë¤ò°·¤¨¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- ¡ÖÊ¬ÃÇ¡×¤«¤é¡ÖÅý¹ç¡×¤Ø¡Ê°Õ¾¢¡¦Ë¡µ¬¡¦ÀßÈ÷¡¦°Ý»ý´ÉÍý¡Ë
ACIMUS¤Ï¡¢Àß·×¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ÎÊ¬ÃÇ¤òËÉ¤®¡¢·úÊª¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼çÍ×µ¡Ç½¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
- - ChatBIM¡ÊBIM¥â¥Ç¥ëÀ¸À®¡Ë: À¸À®AI¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ÇBIM¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ
- - AI¥Ñー¥¹À¸À® : À¸À®¤·¤¿BIM¥â¥Ç¥ë¤«¤é½Ö»þ¤Ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Ñー¥¹¤òÀ¸À®
- - ·úÃÛË¡µ¬Q&A : ·úÃÛ´ð½àË¡¤Ê¤É¤ÎË¡µ¬¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿Ìä¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç²óÅú
- - ¡ÚNEW¡Û·úÃÛÀßÈ÷¡ÊMEP¡ËÂÐ±þ : °Õ¾¢¤À¤±¤Ë¸Â¤é¤ºÀßÈ÷¤ò½é´üÃÊ³¬¤«¤éÅý¹ç¡Êº£²ó¥ê¥êー¥¹¡Ë
¡ØACIMUS¡Ù¤Ï¡¢·úÃÛÀß·×¤Ë¤ª¤±¤ëÊ£»¨¤Êºî¶È¤ÎÂçÉý¤Ê¸úÎ¨²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢·úÃÛDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤ÈÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Î¼Â¸½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£ ·úÃÛÀßÈ÷(MEP)ÂÐ±þ¤Ë¸þ¤±¤¿¿·µ¬µ¡Ç½¡ÊÂè°ìÃÆ¡Ë
1. ´ÊÃ±¤ÊÁàºî¤ÇÇÛ´É¤ÎÀßÃÖ¤ò¼Â¸½
Ä¾´¶Åª¤ÊUI¤Ë¤è¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥²ー¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÁàºî´¶¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë3D¶õ´Ö¾å¤ËÇÛ´É¤òÀßÃÖ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹â¤µ¾ðÊó¤äÇÛ´É·Â¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥é¥áー¥¿¤â¼«Í³¤ËÄ´À°¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖµëÅò¡×¡Öµë¿å¡×¡ÖÇÓ¿å¡×¡Ö¥¬¥¹¡×¤Ê¤É¤Î·ÏÅý¾ðÊó¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï¥âー¥É(ÇÛ´É°Ê³°¤ÎÂ¾¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÆ©²½)»þ¤ÎÇÛ´É
ÇÛ´É¥Ó¥åー¥âー¥É»þ¤ÎÇÛ´É
2. ÇÛ´É·Ñ¼ê¤Î¼«Æ°À¸À®
ACIMUS¤Ç¤Ï¡¢ÇÛ´ÉÆ±»Î¤¬ÀÜÂ³¤¹¤ë²Õ½ê¤ò¼«Æ°¤Ç¸¡ÃÎ¤·¡¢·Ñ¼ê¤ò¼«Æ°À¸À®¤·¤Þ¤¹¡£ ¥½¥±¥Ã¥È¡¢¥¨¥ë¥Ü¡¢T»ú¡Ê¥Áー¥º¡Ë¤Ê¤É¡¢ÀÜÂ³·Á¾õ¤ä³ÑÅÙ¤Ë±þ¤¸¤¿·Ñ¼ê¥¿¥¤¥×¤ò¼«Æ°Åª¤ËÉÁ²è¡£¼êÆ°ÇÛÃÖ¤Î¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¡¢¤è¤êÀµ³Î¤Ç¥¹¥àー¥º¤ÊÇÛ´ÉÀß·×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÛ´É¤ÎÀßÃÖ¤ÈÇÛ´É·Ñ¼ê¤Î¼«Æ°À¸À®
3. ÛÆ¤ÎÀßÃÖ¤â²ÄÇ½¤Ë
ÇÛ´É¤ä·Ñ¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÛÆ¡Ê¤Þ¤¹¡Ë¤ÎÀßÃÖ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÛÆ¤Ë¤Ï¡ÖÇÓ¿åÛÆ¡×¡Ö±«¿åÛÆ¡×¤Ê¤É¤Î¼ïÎà¤òÀßÄê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÛÆ¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀßÃÖ
4. ÇÛ´É¥Ó¥åー¥âー¥Éµ¡Ç½
ÇÛ´É¥Ó¥åー¥âー¥É¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·úÊª¥â¥Ç¥ëÁ´ÂÎ¤òÈ¾Æ©ÌÀÉ½¼¨¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢ÇÛ´É¡¦·Ñ¼ê¡¦ÛÆ¤ò·ÏÅý¤´¤È¤Ë¿§Ê¬¤±¤·¤Æ²Ä»ë²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ê£»¨¤ËÆþ¤êÁÈ¤ó¤ÀÀßÈ÷·ÐÏ©¤Ç¤â¡¢°ìÌÜ¤ÇÁ´ÂÎ¹½À®¤òÇÄ°®¤Ç¤¡¢·ÏÅý¤´¤È¤ÎÎ®¤ì¤äÀÜÂ³´Ø·¸¤òÄ¾´¶Åª¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÇÛ´É¥Ó¥åー¥âー¥É
¢£À¸À®AI ¤ò³èÍÑ¤·¤¿º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡ØACIMUS¡Ù¤Ï¡¢º£²ó¤ÎMEPµ¡Ç½¡Ê´ðÈ×¡Ë¤Î¥ê¥êー¥¹¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿·úÃÛÀßÈ÷¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¼«Æ°²½¡×¤È¡ÖºÇÅ¬²½¡×¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
- AI¥ëー¥ÈÄó°Æ¡§ ºÇÃ»µ÷Î¥¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸ûÇÛ¡¦ÅÀ¸¡À¡¦´³¾Ä²óÈò¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥Þ¥ë¥ÁÌÜÅªºÇÅ¬²½¡£
- ¼«Æ°´³¾Ä¥Á¥§¥Ã¥¯¡§ °Õ¾¢¡¦¹½Â¤¡¦ÀßÈ÷¤Î¸òºø¤òAI¤¬»öÁ°¸¡ÃÎ¤·¡¢½¤Àµ°Æ¤ò¼«Æ°Äó¼¨¡£
- MEP¸þ¤±IFC³ÈÄ¥¡§ IFC¡ÊIndustry Foundation Classes¡Ë¤ÎMEP¥¨¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£ÂÐ±þ¤òÃÊ³¬Åª¤Ë³ÈÄ¥¤·¡¢´ûÂ¸¤ÎBIM¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¡£
¢¨³Æµ¡Ç½¤ÎÄó¶¡»þ´ü¤Ï³«È¯¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ºÇ¸å¤Ë
¡ÖACIMUS¡×¤Ï6·îÃæ½Ü¤ÎÀµ¼°ÈÇ¥ê¥êー¥¹¤«¤é¤Þ¤À¿ô¥ö·î¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢·úÃÛ¥Ñー¥¹À¸À®AIµ¡Ç½¤ä·úÃÛË¡µ¬Q&Aµ¡Ç½¤Ê¤É¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Îµ¡Ç½¤ò¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î´ë¶ÈÍÍ¤ËACIMUS¤Î³«È¯¥¹¥Ôー¥É¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´Æ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤ÈÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢·úÃÛ¤ËÆÃ²½¤·¤¿ºÇÀèÃ¼¤òÁö¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥Áー¥à¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤â´Þ¤á¡ÖACIMUS¡×¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀâÌÀ²ñ¤Ø¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ³§¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
