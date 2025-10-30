【最大5,000円OFF】AmazonスマイルセールでHIKSEMIのmicroSD Expressカードが数量限定の特別価格に

株式会社Ｔａｕｒｕｓ

「スマイルSALE」でHIKSEMI製品がお得！

ストレージ専門ブランドHIKSEMIでは、10月27日（月）9:00から11月4日（火）23:59までの「Amazon スマイルSALE」において、大人気商品であるmicroSD ExpressカードやSSDをはじめ、定番人気アイテムを最大38%OFFで販売します！

■Amazon スマイルSALE概要

スマイルセール期間：10月27日（月）9:00～11月4日（火）23:59

セール対象ユーザー：Amazonアカウントを持っている方

※在庫がなくなり次第終了となります。

HIKSEMI注目をご紹介！

今回特におすすめしたいのは、Switch2の発売と同時に話題となったmicroSD Expressカード。

microSD Expressカードは数量限定での販売となりますので、この機会にぜひお求めください。

microSD Expressカード

HS-TF-G3 ProSwitch2動作確認済み次世代microSDカード

ゲーミングデバイス向けの高性能microSDとして開発された製品。

microSD Express対応機器において、ゲーム用途にとどまらず、AI搭載端末や高画質カメラ、業務用機器など、より高速かつ高性能なストレージが求められる幅広いシーンに対応。

microSD Express規格のカードSwitch2で動作確認済み

HS-TF-G3 Pro

高速性能と信頼性を兼ね備えた次世代メモリーカード

「microSD Express」は、SDアソシエーションが定める最新規格に準拠し、PCIeおよびNVMeインターフェースを採用した次世代の高速メモリーカードです。

SSD開発で培った独自技術をベースに、最大転送速度900MB/sという圧倒的なパフォーマンスを実現。従来のmicroSD UHS-I規格（最大200MB/s）と比較して約4倍のスピードを誇ります。

この高速性能により、ゲーミングデバイスにおけるアプリケーションの起動時間短縮はもちろん、オープンワールドゲームのシーン切り替えやダンジョンロード時のストレス軽減など、より没入感のあるゲーム体験をサポートします。

HS-TF-G3 Pro

使用環境に応じて選べる容量展開

「HS-TF-G3 Pro」は、256GBから1TBまで、計3種類の容量をラインアップ。(※好評につき1TBは現在完売となっております。)

いずれのモデルも最大転送速度900MB/sの高速性能を備えており、ゲームデータの読み書きもスムーズに行えます。

また、本製品はNintendo Switch 2での動作確認を完了しているため、安心してご使用いただけます。

HS-TF-G3 Pro

信頼性を追求した高耐久設計

HIKSEMIのmicroSD Expressカードは、過酷な条件下でも安定したパフォーマンスを維持するよう設計されています。-25℃から85℃までの広範な温度帯に対応し、X線や静電気の影響からも大切なデータをしっかり保護。

ゲームデータや映像コンテンツなど、失いたくない情報を確実に守る高信頼ストレージとして、幅広いシーンで安心してお使いいただけます。

Amazon スマイルSALEの対象商品は、<10月27日（月）9:00~11月4日（火）23:59>の期間を通じて、セール価格でご購入いただけます。ただし、在庫がなくなり次第終了となりますのでお気に入りの商品を見つけたら迷わずご注文ください！

