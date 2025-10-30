コンディショニングドライヤー 『MASTER MOIST（マスターモイスト）』、人気温浴施設東京ドーム天然温泉 Spa LaQua（スパ ラクーア）への新規導入開始

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー(本社：東京都新宿区、カンパニーエグゼクティブ プレジデント：大村和重)は、2025年8月に発売開始をした美容家電、コンディショニングドライヤー『MASTER MOIST』(以下、「マスターモイスト」)を都内人気温浴施設の「東京ドーム天然温泉 Spa LaQua（スパ ラクーア）」へ導入致します。

■幅広い人が集う場所だからこそ、誰でも使いやすいドライヤーを

『マスターモイスト』は、温度・風量・乾かす時間を自動で最適に制御する5つの独自開発オートプログラムを搭載しており、ボタンひとつで髪の状態やお好みに合わせたケアを簡単に実現します。また、5つのモード切り替えを直感的に操作できる液晶ディスプレイや、セーフティセンサーも搭載しており、お子様がいるご家庭はもちろん、年齢問わず幅広い方にご使用いただけます。

今回、温浴施設への設置は当ブランドとして初の試みとなります。老若男女幅広い世代の方が訪れる「東京ドーム天然温泉 Spa LaQua（スパ ラクーア）」へ設置することで、リラックスタイムをさらに豊かにする、新しいドライ体験をより多くのお客様にご提供してまいります。

【スパ ラクーア リニューアル概要】

◎開始日：2025年10月11日（土）～

◎設置場所：男女パウダールーム

◎プレスリリース内容：https://www.tokyo-dome.jp/upload/8130f7dbc6c7152fecf4388a7cbc2fd1.pdf

◎お客様からのお問い合わせ先：スパ ラクーア フロント（ラクーアビル6F） TEL.03-3817-4173

施設概要

◎施設名：東京ドーム天然温泉 Spa LaQua（スパ ラクーア）

◎営業時間：11:00～翌9:00

◎入館料：18歳以上 3,500円～／6～17歳 3,200円～

※入館料は来館日により異なります。

※深夜割増料（深夜1時～6時在館） 2,500円

※ヒーリング バーデ（18歳未満利用不可） 1,100円

※入館規約をご確認の上、ご来館ください。

◎URL：https://www.laqua.jp/spa/

商品概要

商品名：マスターモイスト ヘアドライヤー イオニス LG［型番 NP-60020］（写真左）

マスターモイスト ヘアドライヤー イオニス IV［型番 NP-60021］（写真右）

価 格：\39,600（税込）

サイズ： 278（W）× 89.2（D）× 68（H）mm※2

重 量： 約450g ※2

発売日：2025年8月5日

販 売：マスターモイスト公式ブランドサイト、一部外部ECサイト、一部家電売り場にて販売

※1 プラズマイオンによるスカルプケアモード使用の場合

※2 電源コード含まず、セット用ノズル含まず

マスターモイスト公式ブランドサイト：https://mastermoist.jp

Instagramアカウント：https://www.instagram.com/master_moist_official/

BCLカンパニーとは

「＋1の発想で、美しさを塗り替え 毎日を彩る」をVisionに掲げ、世界中の多様な人たちの生き方に寄り添いながら、創業から変わらぬ「他にはないものをつくる」という姿勢でお客様一人ひとりの毎日をアップデートするライフスタイルカンパニーを目指します。

[ホームページ］https://www.bcl-company.jp(https://www.bcl-company.jp)

[ブランドサイト］https://www.bcl-brand.jp/(https://www.bcl-brand.jp/)

[公式instagram］@bcl_company_official

https://www.instagram.com/bcl_company_official/(https://www.instagram.com/bcl_company_official/)

[公式X]@BCL_company

https://twitter.com/BCL_company(https://twitter.com/BCL_company)

BCLお客様相談室 0120-303-820(#)