＼Amazonスマイルセール開催中／ HIKSEMIの人気商品が最大38％オフ！

株式会社Taurus（株式会社トーラス、本社：東京都）が公式代理店を務めるHIKSEMIは、Amazonで開催されるスマイルセール（10月27日~11月4日）にてHIKSEMI製品を最大38%OFFのセール価格で販売いたします。

※在庫がなくなり次第終了となります

2025年秋 Amazon スマイルセール開催中

Amazonセール会場 :https://www.amazon.co.jp/stores/HIKSEMI/page/F130957C-B4D7-4227-BCC0-8A653DEDFCC0?lp_asin=B0DQT9DH8D&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto

HIKSEMIは、10月27日（木）09:00から11月4日（火）23:59までの「Amazonスマイルセール」において、定番人気商品である小型SSDをはじめ人気アイテムを最大38%OFFで販売します！

この機会をお見逃しなきよう、是非、Amazon スマイルセール会場をご覧ください。

人気商品が特別割引！

- Amazonスマイルセール期間：10月27日（月）9:00～11月4日（火）23:59- セール対象ユーザー：Amazonアカウントを持っている方- セール価格：最大38％オフ

今回特におすすめしたいのは、今話題の超小型SSD。

高い品質とHIKSEMIらしいデザインを備え、性能面でも評価の高い注目アイテムです。

ポータブルSSD S450 - 超小型ポータブルSSD

従来の“PC用ストレージ”という常識を覆す、超小型SSD！

PCはもちろん、スマホやタブレットにも対応し、いつでもどこでも高速データ転送を実現します。

手のひらに収まるサイズながら、日常使いには十分な性能を備えています。コンパクトさと利便性を、ぜひお確かめください。

コンパクトで高性能！HIKSEMI SYNC C PRO MINI PSSD

最大読み込み速度450MB/s・書き込み速度400MB/sの高速データ転送に対応、大容量のファイルもスムーズにやり取りできます！スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、ゲーム機など、さまざまなデバイスに対応しており、写真や動画、ゲームデータの保存にも最適な外部ストレージです。さらに、コンパクトなミニサイズ設計で、持ち運びもラクラク。どこでも快適にご利用いただけます。

PC用外付けSSDと比べてより多くの幅広いシーンで大活躍

デバイスと調和する洗練されたデザイン

コンパクトな設計でノートパソコンなどのデバイスに自然となじみ、スマートに使用できます。高速かつ大容量のストレージがデータ保存をしっかりサポートし、日々の作業効率もアップ。オフィスや自宅はもちろん、外出先でも活躍する多用途なストレージです。

ポケットに入れても気にならないコンパクト設計

わずか10.59mm×6.92mm×20mmという驚きの軽さと小型設計で、持ち運びもスムーズ。

ポケットやバッグにすっきり収まり、どこでも快適に使えるデザインです。

通常価格：128GB→3,980円 / 256GB→4,980円 / 512GB→9,980円

セール価格：

128GB→10％OFF→3,580円

256GB→14％OFF→4,280円

512GB→11％OFF→8,880円

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DP24FNNQ

Amazonスマイルセール対象商品は、<10月27日（月）9:00~11月4日（火）23:59>の期間を通じて、セール価格でご購入いただけます。ただし、在庫がなくなり次第終了となりますのでお気に入りの商品を見つけたら迷わずご注文ください！

