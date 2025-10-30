HDMIパソコン切替器にてRaspberry Piの動作確認を実施

ラトックシステム株式会社

ラトックシステム株式会社（本社：大阪市西区、代表取締役：近藤 正和、以下ラトックシステム）は、HDMIパソコン切替器シリーズにおいて、Raspberry Piの動作確認を実施しましたのでお知らせいたします。

今回の動作確認では、Raspberry PiのHDMI出力・USBポートが「HDMIパソコン切替器のHDMI入力ソース・USBポート」として使用可能なことを確認しています。

Windows PCとRaspberry Pi、MacとRaspberry Pi間で、HDMIディスプレイやUSB機器（キーボード、マウスなど）をスムーズに切り替えて共用することができます。



※Raspberry Piを使用する際は、ディスプレイの解像度を手動で設定する必要があります。

動作確認済みのRaspberry Pi環境

動作確認OS：2025年5月13日配信のRaspberry Pi OS（64-bit）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/23921/table/347_1_e46f8c506664281d9b350bd79ab79fdd.jpg?v=202510301157 ]

※DSI出力には対応していません。

※HDMIコネクタが標準搭載されていないモデルの場合、別途、変換アダプターが必要です。

動作確認済みのHDMIパソコン切替器

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/23921/table/347_2_7f1600cd2cd55b82e794429bfffc34a7.jpg?v=202510301157 ]

※表に記載がない製品は、動作確認をおこなっていない、もしくは使用できません。

※2025年10月時点の情報です。

HDMIパソコン切替器の主な特徴

周辺機器を複数のパソコンで切り替えて操作

パソコン切替器（KVM）は、「1組のキーボード・ディスプレイ・マウス」で「複数のパソコン」を操作するための機器です。それぞれのパソコンに周辺機器を用意する必要がなく、広々とした作業環境を実現できます。

導入準備はパソコンと機器を接続するだけで完了。操作するパソコンはボタンひとつで切り替えることができます。

HDMI接続の4Kディスプレイやデュアルディスプレイで快適作業

4K対応モデルでは、映像や文字の細部をクリアに再現。写真編集や動画視聴などに最適です。

デュアルディスプレイ対応モデルであれば、ディスプレイ2台の一括切替も可能。

2画面を同時に使えるため、「マニュアルを見ながら資料作成」「動画を見ながらWEB検索」といった並行作業で活躍します。

