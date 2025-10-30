システムファイブ、Harlowe 300W出力のフルスペクトラムRGBCW LEDライト「Pro 300W スペクトラ」の注文受付を開始

株式会社システムファイブ

株式会社システムファイブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川 行洋）は、2025年10月29日に発表されたHarlowe（ハーロウ）の300W出力のフルスペクトラムRGBCW LEDライト「Pro 300W スペクトラ」の注文受付を開始いたしました。国内出荷開始は11月下旬頃を予定しています。

同時期に発表された軽量・ポータブルな定常光LEDライト「Max Air 40W」も注文受付を開始いたします。

Pro 300W スペクトラの概要

300W高出力LEDエンジン

CRI/TLCI 96+を誇り、プログレード照明としてバイカラーおよびフルRGBCW機能を選択できます。

クリエイターが妥協なく、映画のようなビジュアル、精密なカラームード、表現力豊かな照明デザインを創り出すことを可能にします。

取り外し可能なパネル、またはBluetoothやNFCワンタップペアリングを介したHarloweモバイルアプリで制御可能です。

拡張された色温度（1,700K-10,000K)

暖かいタングステン光から冷たいデイライト光、さらにその先の色温度までカバーします。

さらに、フルRGBCW制御により36,000色以上を、色相（0-360°)、彩度（0-100％)、明度（0-100％）の調整で制御可能です。

デュアル電源オプション

AC電源または2つの99.36Wh MaxバッテリーパックによるDC駆動に対応しています。

スタジオでもロケーションでもシームレスな使用を可能にします。

標準ボーエンズマウントと付属レンズ

着脱式フォーカスレンズは最大3.5倍の明るさを実現します。

汎用性の高いボーエンズ互換マウントにより、ソフトボックス、グリッド、リフレクターなど、幅広いサードパーティ製ライトモディファイアをサポートし、多様性と創造的な柔軟性を高めます。

静音な内蔵ファン

超静音内蔵ファン（1mの距離で28dB)が撮影やライブ配信中も機材を冷却し、騒音を最小限に抑えるため、音に敏感な環境にも適しています。

Pro 300W スペクトラ

当店販売価格：240,000円(税込)～

シンプルなキットやソフトボックス・ライトスタンドもセットになっているキットなど、4種類展開しています。

ご購入はこちら :https://www.system5.jp/pages/search?kw=Pro+300W+%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%A9

Max Air 40Wの概要

Max Air 40Wは40W出力のバッテリー駆動LEDライトで、ロケーションやモバイル撮影において卓越した明るさと高い色忠実度を実現します。

コンパクトながらも、海外ウェディングやイベント、屋外ポートレート、モバイルコンテンツ制作といったハードな撮影環境にも対応します。

主な特長- 40Wの高出力、付属の23°固定フォーカスレンズ使用時には最大3,500ルーメン（6,500K時）- 新開発の54.72Whバッテリーパックで従来比35%薄型化- 2,700K～6,500Kまで調整可能で、CRI/TLCI 96+を実現- IP65準拠の防水性能- 2つのUSB-Cポートにより充電や他機器の給電も可能- 磁気マウントインターフェイスにより、バーンドアや各種アクセサリー等を工具なしで素早く装着- 22dBの静音ファン

Max Air 40W スタンダードキット

当店販売価格：69,900円 (税込)

＞ご購入はこちら(https://www.system5.jp/products/n_1214059)

Harloweについて

Harlowe（ハーロウ）は、親会社AEC Lighting Solutionsによる20年以上の照明業界の専門知識を背景にしたプレミアムLED照明ブランドです。数々のデザイン賞を受賞し、クリエイティブの現場を支援する製品を世界中に提供しています。

Harloweの理念は「光で創造力を引き出すこと」。スタジオ照明キットを通じて、プロフェッショナルの生産性と創造性を高めることを目指しています。

公式サイト: https://www.harlowe.com

二次代理店募集について

国内でのさらなる普及を目指し、Harlowe製品を取り扱っていただける二次代理店の募集も行っています。映像・音響機器の販売に携わる企業の皆様に、ビジネス創出の機会を提供いたします。お気軽に下記よりお問い合わせください。

https://www.system5.jp/pages/businesscompany

株式会社システムファイブについて

1989年に名古屋で創業した放送業務用映像システムインテグレーターです。映像業界トップのアクセス数を誇る映像制作者向けポータルサイト「SYSTEM5.jp」の運営を通じて、機材販売や技術セミナー等、各種専門サービスを提供しています。東京・半蔵門では映像機器・音響機器の専門ショールーム「PROGEAR半蔵門」を運営。各種機材を展示・販売しています。

社名 ： 株式会社システムファイブ（System5 Co., Ltd.）

代表者 ： 代表取締役社長 小川 行洋

本社所在地 ： 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一生命ビル1階

ウェブサイト：https://www.system5.jp/