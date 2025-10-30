SHINING 3Dの最新3Dスキャナー「FreeScan Omni」が登場：どこでも、プロ級の品質検査

Shining 3D Technology Japan 株式会社

SHINING 3D Metrologyは、スタンドアロン検査向けの3D計測スキャナー「FreeScan Omni(https://hubs.ly/Q03QTBq50)」を発表いたします。現場での品質管理を簡素化・迅速化するために設計されたFreeScan Omniは、ワイヤレス操作、オンボード処理、PTB認証済み検査機能をすべて1台のポータブルデバイスに統合しています。

現代品質管理のニーズに対応

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TnaSujgMlms ]

変化の激しい製造業において、品質管理チームはより多くの部品をより短時間で、り高い精度で検査するという、ますます高まるプレッシャーに直面しています。ユーザーからのフィードバックによると、必要としているのは単なるスキャンツールではなく、包括的な検査ソリューションであることがわかりました。

FreeScan Omni(https://hubs.ly/Q03QTBq50)はそのニーズに応える、高速スキャンと即時検査を1つの合理化されたシステムに統合した「携帯型の品質保証（QA）ラボ」です。

FreeScan Omniの核となるのは、PTB認証済みの検査モジュールであるSHINING 3D Inspect(https://www.shining3d.com/ja/inspection/shining3d-inspect)です。これは、カスタマイズ可能なテンプレートに基づいた自動分析とレポート作成を可能にします。スキャン、処理、検査を一つのワークフローに統合することで、FreeScan Omniは産業環境全体の品質管理を合理化し、信頼性、再現性、追跡可能性に優れた結果を提供します。

現場での品質管理向けに設計

- スキャンから検査までスキャナー上で完成可能

プリセットテンプレートと直感的なインターフェースにより、現場のスタッフは部品をスキャンするだけで、一貫性のあるレポートを即座に取得できるため、品質管理の効率と拡張性が向上します。

- スタンドアロン＆ワイヤレス設計

スキャンと検査は完全にワイヤレスで、すべての処理は内蔵プロセッサーで実行され、タッチスクリーンで操作します。取り外し可能なバッテリーにより長時間の連続運用が可能で、スマートドックは充電器としてだけでなく、Wi-Fiブリッジとしても機能します。

- PTB認証済みの検査モジュール

SHINING3D Inspectモジュールを内蔵したスタンドアローン型デバイスは、即時かつ高品質なフルフィールド（全面）検査結果を提供します。

- マルチモード＆高性能

FreeScan Omniの強力なプロセッサーとエッジコンピューティングにより、高速なスキャンとデータ処理が実現されています。ブルーレーザーと赤外線（IR）光源の組み合わせにより、さまざまな用途に対応可能です。

高速スキャンに対応する93本レーザーラインモードと、マーカー不要のIRモード

品質管理の変革を始めませんか？

FreeScan Omniは、現代の製造業の進化するニーズに応えるよう設計され、スキャンから検査までのシームレスなソリューションを提供します。品質管理プロセス全体の効率、精度、トレーサビリティを向上させます。

FreeScan Omniのページで詳細をご覧いただくか、無料デモの予約をぜひお試しください。

SHINING 3D Metrologyについて(https://hubs.ly/Q03QTM3V0)

FreeScan Omni詳細 :https://hubs.ly/Q03QTBq50お問い合わせ :https://www.shining3d.com/ja/get-a-quote

SHINING 3D Metrologyは、SHINING 3Dのハイエンド計測用途向けのサブブランドであり、SHINING 3D社が20年にわたる3Dビジョン技術の進化の道のりに新たな章を刻みます。インダストリー5.0とデジタルツイン戦略の進化するニーズに応えるために設立されたSHINING 3D Metrologyは、携帯性と知能性を備え、現代の製造ワークフローにシームレスに統合可能な検査ソリューションを提供しています。

製品カタログをダウンロード :https://share.hsforms.com/1azlSSL6iQuaNwf4O0EblOgdi57l