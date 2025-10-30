Í¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Î³È½¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡¿®¶âÃæ±û¶â¸Ë¡Ê°Ê²¼¡Ö¿®¶âÃæ¶â¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î30Æü³«ºÅ¤ÎÍý»ö²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Í¥Àè½Ð»ñ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤ò³È½¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·èµÄ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥³È½¼¤ÎÌÜÅª
¡¡¿®¶âÃæ¶â¤Ï¡¢Í¥Àè½Ð»ñ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤ÎÆüº¢¤Î¤´°¦¸Ü¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Í¥Àè½Ð»ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÅê»ñÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢Í¥ÂÔÀ©ÅÙ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÍ¥Àè½Ð»ñ¤òÄ¹´üÅª¤ËÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢Í¥ÂÔÀ©ÅÙ¤ò³È½¼¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£²¡¥³È½¼¤ÎÆâÍÆ
(1)¡¡¸½¹Ô¤ÎÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ
(2)¡¡³È½¼¸å¤ÎÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ
¡¡¡¡ ¸½¹Ô¤ÎÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Í¥Àè½Ð»ñ¤ò£±Ç¯°Ê¾å·ÑÂ³ÊÝÍ¤¹¤ëÍ¥Àè½Ð»ñ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë£³·îËö¤Î´ð½àÆü»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ëÊÝÍ¸ý¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿Í¥ÂÔÉÊ¡ÊQUO¥«ー¥É¡Ë¤òÄÉ²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡ ¤¿¤À¤·¡¢2026Ç¯£³·î31Æü¸½ºß¤ÎÍ¥Àè½Ð»ñ¼ÔÌ¾Êí¤ËµºÜ¤Þ¤¿¤ÏµÏ¿¤µ¤ì¤¿Í¥Àè½Ð»ñ¼Ô¤Ï¡¢½é²ó¤Ë¸Â¤êÊÝÍ´ü´Ö¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÂÐ¾Ý¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡Ê²¼É½¤ÎÀÖÏÈ²Õ½ê¤¬º£²ó¤Î³È½¼¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë
(Ãí) ·ÑÂ³ÊÝÍ¤È¤Ï¡¢ËèÇ¯£³·îËöÆü¤ò´ð½àÆü¤È¤·¤Æ¡¢Æ±°ìÍ¥Àè½Ð»ñ¼ÔÈÖ¹æ¤ÇÏ¢Â³¤·¤ÆÍ¥Àè½Ð»ñ¼ÔÌ¾Êí¤ËµºÜ¤Þ¤¿¤ÏµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Í¥Àè½Ð»ñ¼ÔÌ¾Êí¤ËµºÜ¤Þ¤¿¤ÏµÏ¿¸å¡¢Í¥Àè½Ð»ñ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇäµÑ¤·¡¢ºÆÅÙÍ¥Àè½Ð»ñ¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¾ì¹çÅù¡¢Æ±°ì¤ÎÍ¥Àè½Ð»ñ¼ÔÈÖ¹æ¤ÎÏ¢Â³À¤¬ÃæÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢·ÑÂ³ÊÝÍ¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¼è¤ê°·¤¦¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£³¡¥³È½¼¤Î»þ´ü
¡¡2026Ç¯£³·îËöÆü¤è¤ê¡¢³È½¼¸å¤ÎÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤òÅ¬ÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼ÒÌ¾¡Û
¿®¶âÃæ±û¶â¸Ë
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡Û
¼ÆÅÄ¡¡¹°Ç·
¡ÚÁÏÎ©Æü¡Û
1950Ç¯6·î1Æü
¡Ú½êºßÃÏ¡Û
ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬½Å½§£±ÃúÌÜ£³ÈÖ£·¹æ
¡Ú»ö¶È³µÍ×¡Û
¿®¶âÃæ±û¶â¸Ë¤ÏÁ´¹ñ¤Î¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£
¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Î¼è°úÀè¤Ç¤¢¤ëÃæ¾®´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢³¤³°Å¸³«»Ù±ç¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡¢Ã¦ÃºÁÇ²½»Ù±ç¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è·ÐºÑ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡Û
https://www.shinkin-central-bank.jp/