Í¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Î³È½¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¿®¶âÃæ±û¶â¸Ë

¡¡¿®¶âÃæ±û¶â¸Ë¡Ê°Ê²¼¡Ö¿®¶âÃæ¶â¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î30Æü³«ºÅ¤ÎÍý»ö²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Í¥Àè½Ð»ñ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤ò³È½¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·èµÄ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²¼µ­¤Î¤È¤ª¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



£±¡¥³È½¼¤ÎÌÜÅª


¡¡¿®¶âÃæ¶â¤Ï¡¢Í¥Àè½Ð»ñ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤ÎÆüº¢¤Î¤´°¦¸Ü¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Í¥Àè½Ð»ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÅê»ñÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢Í¥ÂÔÀ©ÅÙ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÍ¥Àè½Ð»ñ¤òÄ¹´üÅª¤ËÊÝÍ­¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢Í¥ÂÔÀ©ÅÙ¤ò³È½¼¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£


£²¡¥³È½¼¤ÎÆâÍÆ


(1)¡¡¸½¹Ô¤ÎÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ




(2)¡¡³È½¼¸å¤ÎÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ


¡¡¡¡ ¸½¹Ô¤ÎÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Í¥Àè½Ð»ñ¤ò£±Ç¯°Ê¾å·ÑÂ³ÊÝÍ­¤¹¤ëÍ¥Àè½Ð»ñ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë£³·îËö¤Î´ð½àÆü»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ëÊÝÍ­¸ý¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿Í¥ÂÔÉÊ¡ÊQUO¥«ー¥É¡Ë¤òÄÉ²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¡¡¡¡ ¤¿¤À¤·¡¢2026Ç¯£³·î31Æü¸½ºß¤ÎÍ¥Àè½Ð»ñ¼ÔÌ¾Êí¤Ëµ­ºÜ¤Þ¤¿¤Ïµ­Ï¿¤µ¤ì¤¿Í¥Àè½Ð»ñ¼Ô¤Ï¡¢½é²ó¤Ë¸Â¤êÊÝÍ­´ü´Ö¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÂÐ¾Ý¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¡¡¡¡¡Ê²¼É½¤ÎÀÖÏÈ²Õ½ê¤¬º£²ó¤Î³È½¼¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë



(Ãí) ·ÑÂ³ÊÝÍ­¤È¤Ï¡¢ËèÇ¯£³·îËöÆü¤ò´ð½àÆü¤È¤·¤Æ¡¢Æ±°ìÍ¥Àè½Ð»ñ¼ÔÈÖ¹æ¤ÇÏ¢Â³¤·¤ÆÍ¥Àè½Ð»ñ¼ÔÌ¾Êí¤Ëµ­ºÜ¤Þ¤¿¤Ïµ­Ï¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Í¥Àè½Ð»ñ¼ÔÌ¾Êí¤Ëµ­ºÜ¤Þ¤¿¤Ïµ­Ï¿¸å¡¢Í¥Àè½Ð»ñ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇäµÑ¤·¡¢ºÆÅÙÍ¥Àè½Ð»ñ¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¾ì¹çÅù¡¢Æ±°ì¤ÎÍ¥Àè½Ð»ñ¼ÔÈÖ¹æ¤ÎÏ¢Â³À­¤¬ÃæÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢·ÑÂ³ÊÝÍ­¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¼è¤ê°·¤¦¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

£³¡¥³È½¼¤Î»þ´ü


¡¡2026Ç¯£³·îËöÆü¤è¤ê¡¢³È½¼¸å¤ÎÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤òÅ¬ÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¡Ú²ñ¼ÒÌ¾¡Û


¿®¶âÃæ±û¶â¸Ë


¡ÚÂåÉ½¼Ô¡Û


¼ÆÅÄ¡¡¹°Ç·


¡ÚÁÏÎ©Æü¡Û


1950Ç¯6·î1Æü


¡Ú½êºßÃÏ¡Û


ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬½Å½§£±ÃúÌÜ£³ÈÖ£·¹æ


¡Ú»ö¶È³µÍ×¡Û


¿®¶âÃæ±û¶â¸Ë¤ÏÁ´¹ñ¤Î¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£


¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Î¼è°úÀè¤Ç¤¢¤ëÃæ¾®´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢³¤³°Å¸³«»Ù±ç¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡¢Ã¦ÃºÁÇ²½»Ù±ç¤Ê¤ÉÉý¹­¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è·ÐºÑ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£


¡Ú¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡Û


https://www.shinkin-central-bank.jp/