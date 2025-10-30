トビラシステムズ 特殊詐欺・フィッシング詐欺に関するレポート（2025年9月）

トビラシステムズ株式会社

特殊詐欺やフィッシング詐欺の対策サービスを提供するトビラシステムズ株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：明田 篤、証券コード：4441、以下「トビラシステムズ」）は、2025年9月に当社調査で確認された詐欺電話や詐欺SMSに関する独自調査レポートを公開します。（調査期間：2025年9月1日～ 9月30日）

また、直近の当社調査で確認された傾向についてもお知らせいたします。

＜調査サマリー＞

○ ニセ警察詐欺や成田空港国際警察署遺失物センターをかたる国際電話が発生

○ 金融・決済サービスをかたるSMSの割合が45.8%占める、前月比10%増加

○ クレジットカードや電子決済サービスをかたるSMSが増加傾向

○ 任天堂かたるフィッシングメールが急増、ID・パスワードやクレジットカード情報を詐取

1. 詐欺電話レポート

○迷惑電話番号の割合は国際電話が高水準で推移続く

2025年9月に新たにトビラシステムズの迷惑電話番号データベースに登録された番号の種別割合は、国際電話番号が65.6%（前月比＋1.1%）となりました。

特定IP電話番号（050番号）、固定電話番号、携帯電話番号の割合は横ばい傾向で推移しています。

○ニセ警察詐欺や成田空港遺失物センターをかたる国際電話が発生

当社の調査で、2025年9月に着信件数が多かった国際電話の国番号は、上位からアメリカ合衆国やカナダなどの北米地域、オーストラリア・クリスマス島・ココス諸島、中国、イギリス、国際プレミアムレート（注1）でした。

警察官等をかたり捜査名目で現金をだまし取る「ニセ警察詐欺」が増加しています。特に、国際電話番号から電話がかかってくるケースが多くを占めています。

トビラシステムズの調査で、2025年9月も引き続き、北米地域（＋1）の番号を中心に、ニセ警察詐欺の電話が確認されました。また、様々な国番号を使い、「あなたの名前が記載された遺失物が届いている」といった自動音声が流れる成田空港国際警察署遺失物センターをかたる電話が多数確認されています。その他、総務省や入国管理局などの官公庁、通信事業者などをかたる電話も発生が見られています。

（注1）国際電話を使って海外の有料情報サービスにアクセスする仕組みで、通常の国際電話よりも高い通話料が発生する。

2. 詐欺SMSレポート

○金融・決済サービスをかたるSMSが前月比10%増加

トビラシステムズの調査で、2025年9月に確認されたフィッシング詐欺のSMSの種別割合は、金融・決済サービスをかたる手口が前月比で10%増加し、45.8%となりました。宅配事業者をかたる手口は27.6%となり、前月から減少しました。

その他の手口では、メッセージアプリや電力会社などをかたるSMSが増加し、19.0%となりました。

○クレジットカード会社や決済サービスをかたるSMSが多発

実在する企業やブランドをかたるSMSについて、2025年9月は「三井住友カード」「Mastercard」などのクレジットカード会社をかたるSMSの発生が目立ちました。9月下旬には「アメリカン・エキスプレス」や「PayPay」をかたるSMSが局所的に急増しました。

また、前月に引き続き、「佐川急便」をかたるSMSも多発しました。その他、メッセージアプリの「WhatsApp」や「東京電力」をかたるSMSが前月と比べて増加しました。

3. ＜トピック＞任天堂の公式メールを装ったフィッシング詐欺が急増

トビラシステムズの調査で、10月18日より、任天堂の公式メールを装ったフィッシングメールの急増が確認されました。

確認された偽メールは、任天堂が公式に案内している「Nintendo Switch Online」の自動継続購入に関するメールの内容と酷似しています。偽メール内のURLにアクセスすると、フィッシングサイト（偽サイト）へ誘導され、ニンテンドーアカウントのID・パスワードや、クレジットカード情報等を盗み取られます。

人気商品の抽選応募や新商品の発売など、大きなイベント等がある際には、便乗した偽メールや偽サイトが発生しやすくなる傾向があります。今後も発生の可能性があるため、引き続きご注意ください。

＜フィッシング詐欺の対策＞

○身に覚えのないメールやSMSが届いた場合、文面に添付されたURLに触らない

○日頃利用するサービスは、公式アプリやブックマークしたサイトから情報を確認

○迷惑SMS対策サービスを活用し、フィッシング詐欺などの不審なSMSを自動で遮断

