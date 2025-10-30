「GENDA広州」「GENDA上海」を通じて中国大陸での事業を拡大～GENDAのエンタ-テイメントを中国市場へ～

株式会社GENDA

株式会社GENDA（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：片岡 尚、以下「当社」）のグループ企業である伍彩汇業贸易有限公司（以下、「伍彩」）は2025年8月8日付で社名を隽达（广州）娱乐有限公司（本社：中華人民共和国広州市、董事長：武村伸司、以下「GENDA広州」）に変更いたしました。また、上海に隽答（上海）娱乐有限公司（本社：中華人民共和国上海市、代表者：武村伸司、以下「GENDA上海」）を設立いたします。

中国大陸における現代エンタメ市場は、歴史的にはまだ浅いものの、規模感含め急速且つ独自の進化を続けています。特に日本のアニメやキャラクターは人気で、SNS拡大も通じ、多くのファンが根付いております。当社の中国大陸での事業拡大に向けて伍彩を「GENDA広州」と社名を改め、更に「GENDA上海」を設立しました。当社のエンタメ・プラットフォーム、エンタメ・コンテンツをこれからの中国市場にフィットする形で展開して参ります。また、既存事業である、機械・グッズ等関連製造事業とのシナジー効果も含めて事業強化を図って参ります。

GENDA広州・GENDA上海のメインターゲット層であるα/Z世代の感覚や趣向等は日本と中国大陸では近しい部分も多く、当社がこれまで国内で培ってきたノウハウを中国市場で活かすことが可能です。GENDA上海では、アミューズメント施設やミニロケ（主に30台以下のゲーム機を設置するゲームコーナー）の運営を構想しております。

今後とも当社グループは「世界中の人々の人生をより楽しく」というAspirationの実現のために、国内外で多様なエンターテイメント体験をお届けしてまいります。

■GENDA広州 代表者プロフィール

GENDA広州 董事長

武村伸司

大学卒業後、英国留学等を経て、2004年総合商社入社。産業機械・自動車部品事業分野にて各国の物流拠点立上げやファイナンススキーム等担当。2012年上海へ赴任。中国製造業複数社への事業投資PJに参画、リサーチ～立上げ～PMI・運営を担当、内3社の董事兼任。2018年広告・PR等クリエイティブ会社へ入社。海外子会社3社（香港・上海・シンガポール）取締役兼任、新規事業開発、営業総監担当。2025年1月GENDA入社。同年3月GENDA広州董事長に就任。

■GENDA広州会社概要

会社名：隽达（广州）娱乐有限公司

英語社名：GENDA (Guangzhou) CO., LTD.

代表者：董事長 武村伸司

設立：2019年6月

所在地：中華人民共和国广州市天河区体育西路111-115单号24楼ABCD单元2401房

Webサイト： https://genda-gz.cn/

■GENDA上海

会社名：隽答（上海）娱乐有限公司

英語社名：GENDA（Shanghai）CO.,LTD.

代表者：武村伸司

設立：2025年9月

所在地：中華人民共和国上海市长宁区娄山关路35号203室

Webサイト： https://genda-gz.cn/

■GENDA会社概要

「世界中の人々の人生をより楽しく」

GENDAは、このAspirationの実現のため、グローバルにエンターテイメントのネットワークを構築し、世の中に流通する「楽しさの総量」を増やすことを目指すエンターテイメント企業です。

アミューズメント、カラオケ、ライフスタイル、ツーリズム、フード＆ビバレッジ、キャラクター・マーチャンダイジング、コンテンツ＆プロモーション（映画や体験型コンテンツ等）などエンターテイメントにおいて幅広く事業を展開しています。国内外で「GiGO」等のアミューズメント施設やカラオケチェーン店「カラオケBanBan」、フォトスタジオ「スタジオキャラット」等を合わせて約1,100店舗、ミニロケを約14,000箇所運営しています。日本、米国、中国大陸、香港、台湾、英国、ベトナム、オランダ、カナダ、シンガポールにおいて事業展開しております。

会社名：株式会社GENDA

代表者：代表取締役社長CEO 片岡 尚

設立：2018年5月

所在地：東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング 6F

Webサイト：https://genda.jp

GENDA IRページ： https://genda.jp/ir