【ハロウィン】がテーマのクリエイターズグランプリ受賞者決定！サンドボックスゲーム『テラビット』で受賞作品を遊ぼう！

サイバーステップ株式会社

サイバーステップ株式会社は、みんなで作るサンドボックスゲーム『テラビット』にて「ハロウィン」をテーマに実施していたユーザー参加型イベント「クリエイターズグランプリ」のグランプリ受賞者が決定したことを2025年10月30日（木）にお知らせします。

今回のグランプリでは、1名の優秀賞のほか総勢15名の方が入賞しました。おめでとうございます！ 今回は入賞作品の中から優秀賞と特別賞6作品をプレイ動画にてご紹介します。是非動画をご覧になってゲーム内でも遊んでくださいね。

公式コメント付き！ 受賞作品紹介 :https://teravit.app/ja/info#/all/topic/news-ja/20497[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_GTPFZNW0is ]

ハッピーハロウィン！ ハロウィンがテーマの「クリエイターズグランプリ」受賞者発表！

2025年10月27日（月）まで開催したクリエイターズグランプリでは、「ハロウィン」をテーマにユーザーの皆さんが制作したワールドを公募しました。

完全オリジナルで制作された個性的な作品から、用意されたテンプレートを活かしたアイデア満載の作品まで、数多くの力作が集まりました。是非ゲーム内でもご確認ください！

◯優秀賞

作品名：カボチャいいね

プレイヤーネーム：ウツヅミさん

カボチャ中心の独特な世界観が癖になります。

「いいね」を集めて、集めた「いいね」を使用してさらに「いいね」を増やすという循環が興味深かったです。

建築やモチーフ、出てくるモンスターもハロウィンのテーマにぴったりで、じっくり時間をかけて遊びたくなるワールドです。

グランプリ受賞おめでとうございます！

◯開発・運営チーム特別賞

開発・運営チームのメンバーがそれぞれの感性で高く評価した作品に贈られる賞です。

ハロウィンのゴーストパーティ（雨水そら/ÿ*/K^さん）

ハロウィンの雰囲気満載！

工夫されたシナリオや進行に合わせたワープなど、誰でも楽しく遊べるワールドだと思いました。

ハロウィンモンスター！（トモーン猫ΘΦΘさん）

ガチャからカボチャが排出されたときは思わず笑ってしまいました。

ステータス上げが先か、カボチャをあつめるのが先か、迷いながらプレイさせていただきました。

モンスターバトルステージ（なのりん#stp√+さん）

2Dゲームエディタを演出として使用し、そのときどきで見映えのする画面作りだったのが印象的でした！

徐々に高難易度に挑戦したくなりました。

トワイライトエンドビリーブ（瑞希を守護るゆらりんさん）

登場人物それぞれの個性が出ていて没入してしまいました。

ある部屋に入ると効果音が再生されたりするなど、細かな演出がとても良かったです

バイクでハロウィンレース！（パセリさん）

砂場のモンスターの壁を飛び越えるところが面白かったです。

そして豆知識のために何度も遊んでしまいました。

ハロウィンパーティー会場！（れむ√夜プロ☆√◇μさん）

いろいろな遊びが1つのワールドで楽しめてボリューム満点！

ショートカットを考えながらのレースも楽しかったです。

ハロウィンの不思議な浮島（Charon_28さん）ホーンテッドパーリー🤟 （儲さん）ハロウィン！（ゆゆさん）ハロウィンスコアアタックー！（みゆちゃんさん）ハロウィン村へようこそ！（月見野こん/yp0期さん）【ハロウィン】（和猫.219さん）ハロウィン/ドット絵（主/不定期/*k√☆さん）ハロウィン用イラスト（風藍クロネコヤマト中さん）

受賞作品紹介動画：https://youtu.be/_GTPFZNW0is

ハロウィンイベント絶賛開催中！

公式コメント付き！受賞作品紹介 :https://teravit.app/ja/info#/all/topic/news-ja/20497

『テラビット』では、2025年11月6日（木）まで期間限定イベント「テラビットハロウィン2025」を開催中です！

新ワールド「ハロウィンバスターズ」では、クエスト達成報酬として限定のハロウィンスキンパーツが入手できるので、是非お見逃しなく！

その他にも新スキン「ハロウィンウィッチ」なども販売中です！

テラビットハロウィン2025について :https://teravit.app/ja/info#/all/topic/news-ja/20416『テラビット』について

『テラビット』は基本プレイ無料のみんなで作るサンドボックスゲームです。

本作は、様々なブロックを組み上げてオリジナルのボクセルのワールドを制作できるだけでなく、ワールドにゲーム要素を加えることで誰でもゲームクリエイターになれるという体験を楽しむことができます。

◆サービス概要

タイトル：テラビット / TERAVIT

ジャンル：みんなで作るサンドボックスゲーム（マルチプレイ対応）

販売：基本プレイ無料（アイテム販売）

対応OS ：Windows(R) 8.1 / 10 / 11、スマートフォン（iOS / Android）

Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5

公式サイト：https://teravit.app/

公式X：https://twitter.com/teravit_jp

