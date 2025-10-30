決勝イベント詳細発表　2025駅長対抗「ご当地麺」総選挙

九州旅客鉄道株式会社

九州No.1 のご当地麺を決める、夢の決勝戦がついに開催！ラーメン、うどん、焼きそば…九州各地から選ばれた自慢の麺料理が門司港駅前広場に大集合します。あなたの投票で優勝が決まる、参加型の食イベント。豪華ゲストのステージショーや、抽選で「或る列車」ペアチケットなど、豪華景品が当たる企画も！美味しい麺を食べて、楽しんで、お気に入りの一杯に投票しよう！

１ 開催日時

2025 年11 月23 日（日・祝）10 時00 分～16 時00 分

２ 会場

門司港駅前広場 （※荒天中止の場合あり）

３ 入場

無料（麺の購入は別途チケット制）

４ 参加方法（簡単３ステップ！）

ＳＴＥＰ１：チケットを買う

販売場所：門司港駅構内チケット売り場

販売開始：９時00 分～（3,900 枚限定・売り切れ次第終了）

料 金：１枚1,000 円（現金のみ）

購入制限：お一人様３枚まで

【チケット内容】

・麺引換券：１枚

・投票券 ：２枚

・九州鉄道記念館入場割引券：１枚

ＳＴＥＰ２：好きな麺と引換

お気に入りのご当地麺を選んで、チケットと引き換えましょう！（15：00 まで）

ＳＴＥＰ３：投票する

食べて美味しかった麺、応援したい駅長などに投票券２票を投票！

５ 豪華ゲスト出演！

会場ステージでは、豪華ゲストによるトークショーやパフォーマンスをお楽しみいただけます。

６ お楽しみ企画盛りだくさん！

【MC】カイキンショウ【ゲスト】ロバート：馬場【ゲスト】インフルエンサー：のすけ(1) 2025 駅長対抗ダービー！

決勝進出店舗の1 位・2 位・3 位を予想して応募！見事的中した方の中から抽選で豪華賞品をプレゼント！

【賞品例】

「３ ６ ぷらす３ 」や「或る列車」ペアチケット／ 決勝進出店舗で利用できる1 , 0 0 0 円引きクーポン

【応募方法】

JR 九州Web 会員ID 登録後、専用フォームから応募(応募はこちら)してください。

※クーポンは同一店舗で複数枚の使用は出来ません。

(2) 「JR キューポアプリでつかえる200 ポイント付与クーポン」プレゼント！

会場の二次元バーコードをJR キューポアプリで読み取るだけで、アミュプラザなどで使える200 ポイント付与クーポンをGET！イベント帰りにアミュプラザ小倉でのお買い物にぜひご利用ください。

※ポイントはお買い物の翌日以降に付与します。

(3) 「JR 九州ウォーキング」タイアップ企画

会場でJR 九州アプリの「駅長おすすめのJR 九州ウォーキング」にチェックイン可能！

※ウォーキングイベントではありません。

(4) 九州鉄道記念館「秋のファミリーフェスタ2025」

門司港駅から徒歩3 分の九州鉄道記念館では、同日「ファミリーフェスタ」を開催！

人気キャラクター「くまモン」のショーや、お子さま向けのイベントなど、ご家族みんなで一日中楽しめます！

７ アクセス情報（臨時列車情報）

イベント当日は、会場へのアクセスに便利な臨時列車を運行します。

(1) 臨時特急列車「行け！メ～ン」号(2) 普通列車も増便！

小倉～門司港間の普通列車を4 本増便します。

※停車駅や各駅の時刻は、JR 九州ホームページ「駅別時刻表」をご参照ください。

８ お得なきっぷ情報

ネット限定「お買い物往復きっぷ」

博多～小倉・門司港 大人3,440 円（アミュプラザ等で使える利用券1,000 円付き！）

※小倉駅で途中下車する場合、別途小倉～門司港間の運賃が必要です。

９ ご来場の際の注意点

(1) 会場に駐車場はございません。公共交通機関（JR）をご利用ください。

(2) 荒天時は中止となる場合があります。

(3) チケットは売り切れ次第終了となります（お早めのご購入をおすすめします）。

(4) 現金のみの取り扱いとなります。