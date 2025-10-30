ジョブステージに応じて最適化された動画学習サービス「BBTエッセンシャルズ」を全面刷新

株式会社Aoba-BBT

株式会社Aoba-BBT（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：柴田巌）は、企業の管理職・中堅社員の育成を支援するオンライン研修プログラム「BBTエッセンシャルズ」を全面リニューアルし、ジョブステージに応じて最適化されたスキル体系で提供を開始しました。

新プログラムでは、急速に変化する経営環境に対応するため、戦略思考力・変革マインド・組織開発力などを育成する全9コースを新設。特に、管理職・中堅社員を中心とした「組織変革のハブとなる人材」の育成に焦点を当て、組織の持続的成長を支えるリーダー層のケイパビリティ強化を目的としています。

●BBTエッセンシャルズ： https://www.bbt757.com/recurrent/essentials/(https://www.bbt757.com/recurrent/essentials/)

■ 背景：企業の8割以上が「リーダーシップとキャリア自律」に課題

Aoba-BBTが実施した経営者・人材育成担当者296名へのアンケートによると、

- 「リーダーシップとマネジメント能力の充実」- 「自律的学習とキャリア自律」- 「専門技能・実務能力の向上」

が人材育成上の主要課題として挙げられました。

この結果から、多くの企業が「上意下達型から、自律的に成果を創出する人材」への転換を求めている現状が明らかになりました。特にその中心となるのは、管理職・中堅社員層であり、組織変革の推進役として最も期待されている層です。

- 経営者・人材育成担当者296名へのアンケート結果

■ 特徴1：階層別に最適化された「学びの構造」

BBTエッセンシャルズは、ジョブステージ（職務段階）に応じて必要なスキルとコンピテンシーを体系化しています。 「事業構想力」「戦略・マーケティング」「組織・人材マネジメント」など、職務段階ごとに求められるスキルセットを可視化し、全社的な共通言語形成を促進します。

- 各階層に最適な学びを提供- エグゼクティブリーダーセレクションズ部長職（次期部長職含む）向け／変革推進、事業構想、経営者マインドを醸成するための知識・見識等を学べます- ビジネスリーダーセレクションズ課長職向け／事業戦略の提言、組織のアウトプットの最大化等を実現するための知識・スキル等が学べます- ビジネスベーシックセレクションズ中堅社員向け／課題解決に向けて自組織を動かすこと、セルフリーダーシップをもとに他者を巻き込む知識・スキル等が学べます

■ 特徴2：学びを成果に変える「実践重視の設計」

BBTエッセンシャルズは、単なるeラーニングではなく、学習の定着と実務転用を重視した構成を採用しています。フィードバック付き修了レポートや、課題分析・改善提言を言語化する学習レポートを通じ、実務への反映を支援します。受講者からは「マネジメントの考え方を体系的に学べた」「1on1の進め方や課題解決の視点が変わった」など、業務改善への即効的な効果が報告されています。

■ 特徴3：モチベーションを維持する学習支援

学びを“やりっぱなし”にしないために、Aoba-BBTのカスタマーサクセスチームが伴走支援を実施します。定期的な進捗ミーティングやチアリングメールにより、受講完了率を最大化します。さらに、修了者にはオープンバッジ（国際標準のデジタル証明書）が自動発行され、履歴書・SNS・社内システム上で学習成果を可視化できます。

- オープンバッジ発行

■ 特徴4：人事・研修担当者向け「無料特別コース」も提供

人材育成担当者には、無償で約60時間分の専用コースを提供します。北國銀行、NTT、ピジョン、第一三共、ファイザーなど、リカレント教育を実践する企業の登壇講義を通じて、「教育体系の再設計」や「研修成果の可視化」を実践的に学べます。

- 【特典】人材育成担当者様向け特別コース

■ 導入による期待効果

【企業側のメリット】

- 全階層に共通する、成果創出に必要不可欠な「思考・構想・実践」スキルの定着- 業務における共通言語の形成とチーム生産性の向上- 集合研修の事前・事後学習としての補完利用

【受講者側のメリット】

- 自身のキャリアビジョンと実務スキルを接続- チーム内での学び共有を通じた内省と行動変容- スキルのデジタル証明（オープンバッジ取得）

■ 今後の展望

Aoba-BBTは、企業の人材戦略やジョブ設計の変化に合わせ、コースラインナップを定期的にアップデートしてまいります。

「BBTエッセンシャルズ」は、管理職・中堅社員を中心に、ジョブステージに即したスキルと経験に基づく学びを支える次世代型動画学習サービスとして進化を続けます。

Aoba-BBTについて

1998年4月に設立されたAoba-BBTは、「世界で活躍するリーダーの育成」をミッションに掲げています。幼児から経営層までを対象に幅広い教育プログラム（Life-Time Empowerment：生涯活力の源泉）を提供し、インターナショナルスクール、企業研修、オンライン大学・大学院（MBA）など幅広い事業を展開しています。革新的な教育技術を活かし、個別のニーズに合わせた学習環境を提供し、学生やビジネスプロフェッショナルが持続的な成長を実現できるようサポートしています。Aoba-BBTは、教育分野でのリーディングカンパニーとして、常に進化を続け、未来の教育に貢献しています。https://aoba-bbt.com