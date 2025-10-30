業界初「主刃・副刃機構」搭載の電動スマート草刈り機「Taurus80E」更別村で北海道初のデモンストレーション開催
Allynav AG株式会社（本社：北海道）は、更別村およびALLYNAVJAPAN、株式会社AIRSTAGEと共同で、電動スマート草刈り機「Taurus80E」の実演会を開催いたします。
AI、IoT、ロボット技術などを駆使して進める『SARABETSU SUPER VILLAGE PROJECT』を推進する更別村にて実施
Allynav AG株式会社（本社：北海道）は、2025年11月19日（水）13時30分より、北海道河西郡更別村にて、業界初の**「主刃・副刃機構」を搭載した電動スマート草刈り機「Taurus80E（タウルス80E）」の実走行デモンストレーションを開催いたします。
本イベントは更別村・ALLYNAV JAPAN株式会社・株式会社AIRSTAGE**との共催により実施され、地域社会と最新テクノロジーの融合を目指す取り組みとして注目されています。
新型DJI機体のご紹介を同時開催予定
当日にDJI最新機種のご紹介を同時開催予定です
【イベント概要】
日時：2025年11月19日（水）13:30～15:30
会場：更別村ふるさと館（敷地内試験場）
参加費：無料（事前申込特典あり）
主催：Allynav AG株式会社
共催：ALLYNAV JAPAN株式会社／株式会社AIRSTAGE／更別村
【プログラム予定】
13:30～13:40開会あいさつ
13:40～14:00製品概要説明
14:00～14:30実走デモ（平地エリア）
- 自動走行・障害物検知実演
14:30～14:50実走デモ（傾斜・隅地対応）
- 法面走行・方向転換のデモ
14:50～15:15操作体験・相談会
15:15～15:30質疑応答・記念撮影・抽選会
【Taurus80Eとは】
「Taurus80E」は、リモコン操作・アプリ自動走行・遠隔監視・RTK精密制御を実現した新世代の電動草刈り機です。
主刃・副刃のダブル刃構造により、平地から法面（傾斜地）まで対応可能。高齢者や女性でも扱いやすい軽量・静音設計で、安全装置も充実しています。
また、アプリ連携による自動ルート設定や障害物回避機能を備え、**“刈る・見守る”**が一体化した次世代スマート農業ソリューションとして注目されています。
【本イベントの背景】
北海道内では、高齢化や人手不足による除草作業の負担増が課題となっています。
本実演会は、自治体・企業・地域住民が連携し、テクノロジーを活用した新しい草刈り・除草モデルを実証する第一歩です。
【事前申込特典】
事前参加申込者にノベルティプレゼント
・参加費無料
・飛び入り参加歓迎
・事前申込者に限定ノベルティプレゼント
（申込QRコードに苗字だけもOK記載いただければ当日ノベルティどれか1つ差し上げます）
【イベントお問い合わせ担当会社】
株式会社AIRSTAGE
サービスセンター：011-887-8263
E-mail：service-center@rc-airstage.com
公式サイト：https://www.rc-airstage.com/
【製品のお問合せ】
【リリース元】
ALLYNAV JAPAN株式会社（アリナビ ジャパン）
Web：https://www.allynav.com
メール：servicecenter@allynav-ag.com
【戦略的パートナー】
MAZEX（株式会社マゼックス）
Web：https://mazex.jp/
メール：company@mazex.jp
＼ 日本の除草作業を、スマートに進化させる ／
未来を創造するアリナビ