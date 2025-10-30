【期間限定】ペルチェ素子搭載Qi2対応！RORRY「A8」冷却ファン付き3in1ワイヤレス充電スタンドが史上最安値に

Shenzhen Xianyang Innovations Technology Co.,Ltd

在宅ワークや動画視聴など、スマートフォンを長時間使うシーンが増える中、「充電中の発熱」に悩まされた経験はありませんか？

「RORRY（ロリー）」は、そんな日常のストレスを解消するため、「A8 冷却ファン搭載 Qi2対応 3in1ワイヤレス充電スタンド(https://amzn.to/3Jbwffp)」を史上最安値となる特別セール価格で期間限定販売いたします。

本製品は、ペルチェ素子（TEC半導体）冷却システムを搭載し、発熱を抑えながらQi2の最大15W急速充電を実現。

スタイリッシュなアルミ×ABS素材のボディは、デスクにもリビングにも自然に溶け込みます。

現在開催中のスマイルセールでは、通常価格10,999円（税込）から36％OFF、さらに10％OFFコードを併用すると、最終価格6,298円（税込）でお求めいただけます。

■ 高性能冷却システムで、長時間充電も安心

A8は、発熱を抑えるペルチェ素子（TEC半導体）冷却技術を採用。

内蔵ファンが熱を効率的に外部へ排出し、iPhoneや充電器の温度上昇を防止します。

長時間の動画視聴やゲームプレイ中でも安定した出力を維持し、

バッテリー劣化の原因となる過熱を徹底的に抑制します。

さらに静音設計により、夜間のベッドサイドでも気にならないほどの静かさを実現しました。

■ Qi2対応で2倍速充電

最新規格のQi2に対応し、最大15W出力の高効率充電を実現。

従来のワイヤレス充電（最大7.5W）に比べて約2倍のスピードで充電可能です。

さらに高効率電力伝送技術により、無駄な発熱を抑えつつ、

バッテリー寿命を守りながら素早く充電できます。

■ iPhone／Apple Watch／AirPodsを同時に充電

Qi2のMagnetic Power Profile（磁気位置合わせ）技術により、

デバイスを置くだけで自動的に最適な位置に吸着。

最大3台（iPhone、Apple Watch、AirPods）を同時にフルスピードで充電可能です。

ケーブルの煩わしさを解消し、デスク周りを美しく整えます。

■ アルミ×ABS素材の上質デザイン

本体にはアルミ合金と高品質ABS樹脂を採用。

精密研磨されたメタリックな質感が高級感を漂わせ、

どんな空間にも調和するミニマルデザイン。

325gの重さとワイドベース構造により、複数デバイスを載せても安定性抜群です。

■ 角度調整で快適な操作性

スマホ部分は0°～45°まで角度調整が可能。

動画鑑賞、オンライン会議、SNSチェックなど、用途に合わせて見やすい角度に設定できます。

デスクワークにも、リラックスタイムにも最適です。

■ 多重安全保護＋1年保証

過充電、過電流、過熱、短絡、過電圧を防ぐマルチ保護システムを搭載。

金属異物検知機能により、安全性もさらに向上。

購入後1年間の品質保証付きで、安心して長くご使用いただけます。

■ 注意事項

※本製品には電源アダプターは付属しておりません。

PD30W以上の電源アダプターをご使用ください。

（PD非対応または30W未満のアダプター使用時は、充電や冷却機能が正常に動作しない場合があります）

■ セール情報

開催期間： 2025年10月30日（木）17:00 ～ 11月4日（月）23:59

販売ページ： https://amzn.to/3Jbwffp

通常価格： 10,999円（税込）

セール内容： 36％OFF＋クーポンコード併用可

最終価格： 6,298円（税込）

この秋、RORRYが提案する“冷却×急速×静音”の新しい充電体験を、ぜひお確かめください。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

※本製品はサンプル提供可能です。

レビュー取材やプレゼントパブリシティなど用途と必要個数をご連絡ください。

株式会社RORRY 広報担当：MOMOKO

メールアドレス：marketing@rorry.com