【ペッパーランチ】「沸騰ぐつぐつ焼カレー」が11月5日（水）から販売開始

株式会社ホットパレット（本社：東京都江東区、代表取締役社長：池野隆）が展開するペッパーランチは、「沸騰ぐつぐつ焼カレー」を2025年11月5日（水）より一部店舗にてグランドメニューに追加し販売いたします。

じゅーじゅー鉄皿の上で完成する、カレーをお肉と一緒にめしあがれ！

みんな大好きな「カレー」メニューが満を持してペッパーランチに新登場！

辛さは普通・中辛・大辛の三段階。お肉はサッパリとした味付けに肉々しい食感が楽しめるチキン、焼くことで旨味の出るビーフ、ごちそう感が楽しめる牛ステーキ、一定数のファンからの人気を誇る牛タンの四種類からお好きな物をお選びいただけます。

自分好みの辛さとお肉の種類がお選びいただけるため、満足感のあるお食事をお楽しみいただけます。

ペッパーランチ自慢のアツアツな鉄皿にライスとお肉、そして本格的なカレーポットに入ったカレーを別途ご提供いたします。

お客様ご自身でお肉を調理していただくペッパーランチのスタイルはそのままに、カレールーもお客様のお好きなタイミングでかけてぐつぐつの焼きカレーに仕上げていただきます。

今までにはなかった形で“ペッパーランチのここにしかいない食事体験”をどうぞお楽しみください。

《商品概要》- 商品名

沸騰ぐつぐつ焼カレー（チキン） 税抜き791円（税込み870円）

沸騰ぐつぐつ焼カレー（ビーフ） 税抜き1073円（税込み1180円）

沸騰ぐつぐつ焼カレー（ステーキ） 税抜き1346円（税込み1480円

沸騰ぐつぐつ焼カレー（牛タン） 税抜き891円（税込み980円）

沸騰ぐつぐつ焼カレー（チキン）ライス大盛 税抜き855円（税込み940円）

沸騰ぐつぐつ焼カレー（ビーフ）ライス大盛 税抜き1137円（税込み1250円）

沸騰ぐつぐつ焼カレー（ステーキ）ライス大盛 税抜き1410円（税込み1550円

沸騰ぐつぐつ焼カレー（牛タン） ライス大盛 税抜き955円（税込み1050円）

※普通、中辛、大辛が選べます（追加料金なし）

※テイクアウト、デリバリーでは販売いたしません。

※牛タンは在庫がなくなり次第、販売終了します。

- 販売期間

2025年11月5日（水）～

- 実施店舗

ペッパーランチ BiVi仙台駅東口店／ペッパーランチ 宇都宮バンバ通り店／ペッパーランチ とうきょうスカイツリー駅前店／ペッパーランチ・ダイナー 小岩店／ペッパーランチ 錦糸町駅前プラザビル店／ペッパーランチ 越中島店／ペッパーランチ 東新宿店／ペッパーランチ 秋葉原店／ペッパーランチ 大久保店／ペッパーランチ 南池袋店／ペッパーランチ 新宿小滝橋通り店／ペッパーランチ 両国店／ペッパーランチ 水道橋店／ペッパーランチ 荻窪駅西口店／ペッパーランチ フレンテ明大前店／ペッパーランチ 西荻窪駅前店／ペッパーランチ 横浜天理ビル店／ペッパーランチ 横浜大通公園店／ペッパーランチ 桜木町店／ペッパーランチ 横須賀中央店／ペッパーランチ ミウィ橋本店／ペッパーランチ 川崎アゼリア店／ペッパーランチ 名古屋駅西店／ペッパーランチ 南海難波店／ペッパーランチ 福岡春日店／ペッパーランチ えきマチ1丁目佐世保店／ペッパーランチ 南柏店／ペッパーランチ 綾瀬店／ペッパーランチ 小平店／ペッパーランチ 武蔵小山店／ペッパーランチ 環七西瑞江店／ペッパーランチ エキア竹ノ塚店／ペッパーランチ 新小岩店／ペッパーランチ ららテラスHARUMI FLAG店

※実施店舗は予告なく変更する場合があります。

沸騰ぐつぐつ焼カレー（チキン）沸騰ぐつぐつ焼カレー（ビーフ）沸騰ぐつぐつ焼カレー（ステーキ）沸騰ぐつぐつ焼カレー（牛タン）◆「ペッパーランチ」について

ペッパーランチは今年で創業31年！

立ち込める湯気、ジュージュー音を立てながら鉄皿で踊るお肉、朝挽きブラックペッパーのスパイシーな香り、豪快にかき混ぜて自分好みに調理を仕上げる達成感、最後までアツアツをふうふうしながら食べる幸せ、五感全てで感じる「おいしさ」と「楽しさ」がペッパーランチの醍醐味です。

“あつあつ”の鉄皿にのったステーキ、ハンバーグ、ペッパーライス！

ジュージューと音を立てながらお肉が焼き上がる“あつあつ”をお楽しみください。

公式サイト：https://www.pepperlunch.com/

X（旧Twitter）：https://x.com/pepperlunch_JP

Instagram：https://www.instagram.com/pepperlunch_pr/

Facebook：https://www.facebook.com/pepperlunch_pr/(https://www.facebook.com/profile.php?id=61578557947174)

公式モバイルアプリ：https://pepperlunch.com/app

◆「株式会社ホットパレット」について

―ここにしかない「食」を通して、世界を笑顔に―

株式会社ホットパレットは、生活の中で欠かすことのできない「食」を通して、世界を笑顔にしたいという想いから2020年に創業しました。ペッパーランチをはじめとするブランドが提供する料理を「ファストパワーフード」と名付け、空腹を満たすだけでなく活力を生み出す「食」を素早く、すべての人に届けたいという価値観を大切にしています。レストラン事業・フランチャイズ事業・食材卸事業を通して、ホットパレットはチャレンジすることを恐れず、フードビジネスの新たな可能性を拓いてまいります。

会社名：株式会社ホットパレット

本社所在地：東京都江東区亀戸2-27-7 FORECAST亀戸5F

コーポレートサイト：https://hotpalette.co.jp/