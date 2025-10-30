【Beurre Verite】2025クリスマス限定ケーキ&フィナンシェが登場！
世界のファッションと食の最先端でもあるNYをはじめとする海外のフードカルチャーやライフスタイルを発信し続け、東京の街に新しい食事のシーンを根付かせてきたMERCER OFFICE株式会社では、“焼き立てフィナンシェ”専門店「Beurre Verite（ブール・ヴェリテ）」より、クリスマス商品のご予約を2025年10月30日(木)に開始いたします。
クリスマスケーキ「ノエル・ルージュ」
ヴァローナのホワイトチョコレートを贅沢に使用したムースに、甘酸っぱいラズベリーの果肉と、濃厚なピスタチオブリュレを重ねた、華やかなクリスマスケーキ。ホワイトチョコのやさしい甘さと、ラズベリーの酸味、ピスタチオの奥行きあるコクが口いっぱいに広がる一品です。
トップには艶やかな苺やラズベリーをたっぷりと飾り、まるでジュエリーのようにきらめく華やかさで食卓を彩ります。
ブール・ヴェリテが贈る年に一度の特別なクリスマスケーキとともに、大切な人と過ごす時間をより豊かに。甘酸っぱさと深いコクがとけ合う、贅沢な冬の味わいを心ゆくまでお楽しみください。
【クリスマス限定】焼き立てフィナンシェ(5個入り)
芳醇な香りとコク深い味わい、程よい酸味が特長のフランス産発酵バターを贅沢に使用した、「ブール・ヴェリテ」のシグネチャー焼き立てフィナンシェ。人気の定番フレーバーやシーズナルに加え、クリスマス限定でご用意した特別な2種を含む、全5種のフィナンシェを詰め合わせました。
クリスマス仕様のラッピングで、大切な方への贈り物にも最適な一箱です。
《フレーバー ラインナップ》
1.プレーン
フランス産発酵バターをたっぷりと使用した焦がしバターと、はちみつを加えたリッチな味わい。焼きたてならではの食感と、じゅわっと口いっぱいに広がるバターの風味は格別です。
2.チョコレート
フランス産のチョコレートとゲランド塩をのせて焼き上げたフィナンシェ。
ゲランド塩がアクセントとなり、甘じょっぱさがやみつきになる一品です。
3.ヘーゼルナッツマロン
ヘーゼルナッツパウダーを練り込んだ生地に、香ばしいヘーゼルナッツと栗をのせて焼き上げました。ナッツの香りと栗のやさしい甘みが重なり、深みのある味わいのフィナンシェです。
4.ホワイトチョコ&スパイスクランブル（クリスマス限定）
オレンジジャムとスパイス香るクランブルをのせて焼き上げたフィナンシェに、ホワイトチョコを削って雪のように仕上げました。ザクザク食感が楽しめる一品です。
5.ピスタチオ&チェリー（クリスマス限定）
イタリア産ピスタチオペーストを練り込んだ生地に、スパイスで香りづけしたサワーチェリーを合わせました。仕上げにピスタチオを散らした、香ばしく華やかなフィナンシェです。
⚫︎商品概要
・クリスマスケーキ「ノエル・ルージュ」
価格：5,200円(税込)
・【クリスマス限定】焼き立てフィナンシェ(5個入り)
価格：2,600円(税込) ※ギフトラッピング付き
・ご予約期間 2025年10月30日(木)～ ※予約数上限に達し次第終了
・商品受け渡し期間 2025年12月20日(土)～12月25日(木) 11:00～19:30
・ご予約方法
店頭予約/オンライン予約
予約URL：https://www.tablecheck.com/ja/beurreverite-pickup/reserve/message
※オンライン予約の場合は、事前決済となります
- SHOP情報
Beurre Verite（ブール・ヴェリテ）
【住所】 東京都千代田区有楽町1丁目1-2 東京ミッドタウン日比谷 B1
【電話番号】 03-6205-7788
【営業時間】 11:00～20:00
【定休日】 施設の定休日に準ずる
【HP】 https://beurreverite.com
【ご予約・オンラインストア】 https://www.tablecheck.com/ja/beurreverite-pickup/reserve/message
【Instagram】 beurre_verite（ https://www.instagram.com/beurre_verite/ ）