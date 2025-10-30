プロモツール、「ノンリキッド スティックディフューザー」累計1万本突破！

プロモツール株式会社

あらゆる香りとニオイを創るセントテクノロジーカンパニーのプロモツール株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役会長：井上賢一、代表取締役社長：緒方健介、以下：当社）は、液体を使わない「ノンリキッド スティックディフューザー」のパイオニアとして開発・販売する「セントSTICK」が、この度、累計販売本数1万本を突破したことをお知らせします。

従来のリードディフューザーが抱える「液漏れリスク」や「メンテナンスの手間」を解消した「セントSTICK」は、ホテル客室や店舗受付、オフィスなど、高い安全性とデザイン性が求められる空間での芳香に最適です。この実績は、「液体を使わない安心設計」による空間芳香の新定番としての地位を確立したことをあらわします。

液体を使わない安心設計が決め手：空間芳香のトレンドは「ノンリキッド」へ

香りは、ブランドの印象を強く残す重要な要素であり、ホテル、スパ、ショールームなどで香りを活用したブランディングが定着しています。特に客室や受付といった省スペースにおいては、液体の入った瓶にスティックを入れる従来のリードディフューザーが主流でした。

しかし現在、液体を使わない「ノンリキッドタイプ」のディフューザーが新たな定番となりつつあります。その背景にあるのは、安全性、メンテナンスの容易さ、そして設置自由度の高さといった、法人顧客にとって実用的なメリットです。これらの手軽さに、スタイリッシュなデザインと香りの持続性が相まって、客室内や受付エリアなど多くの方の出入りがある場所での採用が拡大し、今回の累計販売１万本突破の要因となりました。

ノンリキッド スティックディフューザー「セントSTICK」の強み

「セントSTICK」は、特殊な紙を硬く巻いてスティック状にし、予め香料を含浸させたスティック型ディフューザーです。スティックに香料を含ませることで、液体や火、熱を一切必要とせず、置くだけで周囲に香りが広がるため、幅広い場所で使用可能です。

特に、ホテルの客室、ウェルカムエリア、店舗の受付など、おもてなし空間かつ安全性が求められる空間に最適です。

高い安全性とメンテナンス性

倒して液体がこぼれたり、家具を汚したりする心配がないため、安心安全にご利用いただけます。また、液体補充の手間がなく、交換もスティックを取り替えるだけなので、スタッフ様のメンテナンス工数を大幅に削減し、省人化に貢献します。

デザイン性・持続性

経験豊富な調香師によって計算して調香された香りは約1ヶ月程度持続（※1）します。スタイリッシュなデザインにより、ホテルやモデルルーム、ラグジュアリー空間での洗練されたブランディングツールとして活用いただけます。

さらに、空間演出の香りを「セントSTICK」でグッズ化することも可能です。体験と記憶を香りでつなぎ、思い出をより鮮やかにすることで、再訪を促すマーケティング施策としても有用です。その場でしか購入できないなどエクスクルーブ感を付加することで、香りを通じたブランドの魅力をさらに高めます。

当社は今後も目的に適した空間演出や関連するグッズの提案など、多くの企業が香りを通じてより成長できるようサポートしてまいります。

※1：香りの種類や使用環境によって、香りの持続期間は前後します。

※2：「セントSTICK」を、塗装してあるテーブルやデスクの上に直接置かないでください。塗装が剥げる可能性があります。

※３：「セントSTICK」は、当社の登録商標です。

プロモツールのサービス「香り空間デザイン」について

近年、付加価値やイメージの向上、ストレス軽減などの効果を見込んで、アロマ(香り)を導入する施設や企業が増加しています。当社は香りを創香するノウハウや、これまで4,000種類以上の香りを調香してきた豊富な経験と実績を持つ調香師チーム、元大手広告代理店で世界的な自動車メーカーを担当した実績を持つブランディングコンサルタントのノウハウ、香りを最大限生かすデザイン力、香料の専門知識を同時に提供できる今までにないワンストップサービスで、人々の生活に潤いとゆとりのある快適な時間と空間を提供しております。香りは、当社が規格品として用意させていただいている28種類の中からお選びいただけるほか、世界でたった一つのお客様のシグネチャーセント（オリジナルアロマ）をオーダーメイドで開発することも可能です。

プロモツール株式会社について

私たちは日本発のあらゆる香りとニオイを創る「セントテクノロジーカンパニー」です。心地よい空間を演出するアロマから、プロモーションやエンターテイメント、さらには人々の心身の健康をサポートする機能性フレグランスまで、香りに関するあらゆるニーズに応えます。 香りの力で豊かな社会を実現し、セントテクノロジーのリーディングカンパニーとして世界に認められることを目指します。

会社概要

プロモツール株式会社

所在地 ： 東京都文京区本駒込6-5-3ビューネ本駒込5階

代表 ： 代表取締役会長 井上賢一、代表取締役社長 緒方健介

事業内容 ： 香料及び芳香器の製造販売

： (1)香りブランディング（オリジナルアロマ）

： (2)香り空間デザイン（高級業務用アロマディフューザー）

： (3)OEM（香料開発及び香水・化粧品の製造・販売/香りグッズ）

： (4)香り見本（アロマテスター）

： (5)香りプロモーション（香りDM等）

： (6)香りエンターテインメント演出

公式ホームページ：https://www.promotool.jp/

公式オンラインストア：https://essenceon.jp/store/

調香体験香房 「L’esprit」」：https://lesprit.shop/

お問い合わせ先

プロモツール株式会社

担当：広報担当 井沢

TEL：03-5940-6637

FAX：03-5940-6685

E-MAIL：m.izawa@promotool.jp