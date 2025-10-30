【ニトリ】「触れるだけでスイッチオン」電源操作が不要なメンズシェーバー2商品を新発売！

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2025年10月中旬から一部ニトリ店舗およびニトリネットにて販売を開始した、「しっかり深剃りメンズシェーバー往復式3枚刃（NY673）」、「肌にやさしいメンズシェーバー2ヘッドロータリー（NY665）」をご紹介します。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400056350s/

毎日の身だしなみケアに欠かせない電動シェーバー。

一方で、忙しい朝の身支度は1秒だって無駄にしたくない――そんなあなたへ。

肌に触れるだけでスイッチオン、余計な操作なしでサッとシェービングが始められる電動シェーバーを新発売します。

「接触起動式」のスイッチレス設計や丸洗い可能な防水機能（IPX7）を搭載し、シェービングの快適さと使いやすさを追求。用途や好みに合わせて選べる2商品展開で、毎日の身だしなみをサポートします。

往復式3枚刃タイプは本格的な仕様ながら手ごろな価格なのでエントリーの1台として、ロータリータイプはコンパクトで持ち運びやすいので出張用や旅行用など2台目としてもおすすめです。

■商品特長

１. 接触起動式でスイッチレス設計

肌に触れると自動でスイッチオン。余計な操作が必要なく、スムーズで快適なシェービングを実現します。

２. 簡単マグネット脱着＆丸ごと水洗いOKでお手入れラクラク

ヘッド部分はマグネット式で簡単に取り外し可能。付属の専用ブラシで手軽にお手入れができます。

さらに防水仕様（IPX7）で、本体を丸ごと水洗い可能です。毎日使うアイテムだからこそ、清潔に保ちやすい設計です。

本体は充電式で、往復式3枚刃タイプは約90分の充電で約90分の連続使用が可能、ロータリータイプは約60分充電で約60分の連続使用が可能です。

USB Type-Cケーブルなので利便性が高く、ロータリータイプは手のひらにおさまるコンパクトサイズなので出張や旅行中の使用にも便利です。

ニトリのメンズシェーバーで毎日の髭剃りを快適にしませんか？

ニトリグループは、今後も暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】しっかり深剃りメンズシェーバー往復式3枚刃 NY673

【価格】3,990円

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400056350s/

【カラー】ダークグレー

【定格入力】DC5V/1A

【充電時間（約）】90分（充電環境により異なります）

【連続使用時間（約）】90分（フル充電時）

【防水性能】IPX7

【外形寸法（約）】幅6.3×奥行3.6×高さ16.5cm

【質量（約）】185g（カバー装着時）

【付属品】充電用USBコード（0.6m）、お掃除用ブラシ

【商品名】肌にやさしいメンズシェーバー2ヘッドロータリー NY665

【価格】2,990円

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400056367s/

【カラー】ダークグレー

【定格入力】DC5V/1A

【充電時間（約）】60分（充電環境により異なります）

【連続使用時間（約）】60分（フル充電時）

【防水性能】IPX7

【外形寸法（約）】幅5.4×奥行3×高さ6.6cm

【質量（約）】105g（カバー装着時）

【付属品】充電用USBコード（0.6m）、お掃除用ブラシ

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。