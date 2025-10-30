AVナビゲーションシステム “彩速ナビ”「MDV-M912F」ほか計6モデルを発売

株式会社JVCケンウッド

株式会社JVCケンウッドは、KENWOODブランドより、高精細HDパネルを搭載する、AVナビゲーションシステム“彩速ナビ”の最上位シリーズ「TYPE M」の2025年モデルとして、「MDV-M912F」（9V型 フローティングモデル）、「MDV-M912L」（9V型 インダッシュモデル）、「MDV-M812F」（8V型 フローティングモデル）、「MDV-M812L」（8V型 インダッシュモデル）、「MDV-M712W」（7V型 200mmワイドモデル）、「MDV-M712」（7V型 180mmモデル）の計6モデルを11月下旬より発売します。

今回発売する「TYPE M」シリーズは、全6モデルにおいて、“彩速ナビ”のディスプレイ上でスマートフォンの機能を使用できる「Apple CarPlay」「Android Auto」に対応。ワイヤレス※1またはUSBケーブルで接続して、スマートフォンのさまざまな機能と連携し、iPhoneのSiriや Google アシスタント による音声操作も可能です。また画面サイズは、大画面9V型のほか、新たに8V型・7V型もラインアップします。

※1：「MDV-M912F」、「MDV-M912L」のみ対応。

＜企画意図＞

当社の“彩速ナビ”の最上位シリーズ「TYPE M」は、大画面9V型の高精細・広視野角HDパネルを搭載し、高音質フォーマット（「DSDTM」など）や高音質コーデック「LDACTM」に対応するハイレゾ音源再生により、ハイエンドユーザーを中心に好評を得ています。また従来モデル「MDV-M911HDF」「MDV-M911HDL」（2024年10月下旬発売）は、iPhone / Android(TM)スマートフォンの機能を“彩速ナビ”の大画面ディスプレイで操作できる「Apple CarPlay」および「Android Auto」に対応し、カーナビゲーションとスマートフォンの連携強化を図りました。

今回発売する「TYPE-M」の2025年ラインアップは、全6モデルを「Apple CarPlay」および「Android Auto」に対応させました。また画面サイズへの対応として、大画面9V型のほか、新たに8V型・7V型モデルもラインアップします。さらに9V型・8V型モデルには、フルフラットでスマートなフローティングスタイルを実現するフローティングモデルを用意。ナビ情報を表示しながら、最大6.5インチの大画面で映像コンテンツを同時に楽しめるユーザーインターフェース「オーガニックGUI ADVANCE」や、「ハイ、彩速」の発声で音声操作を起動できる「ボイストリガーのオン／オフ設定」などのユーザビリティに考慮した機能を継承しています。

＜主な特長＞

1．スマートフォンとワイヤレスに接続し、“彩速ナビ”の大画面ディスプレイで「Apple CarPlay」「Android Auto」が操作可能2025年の「TYPE M」シリーズの全6モデルが「Apple CarPlay」および「Android Auto」に対応させました。“彩速ナビ”とiPhone または Android スマートフォンをワイヤレスまたはUSBケーブルで接続すると、スマートフォンアプリの一覧がカーナビゲーションのディスプレイに表示されます。 iPhone の Siri や Google アシスタント を使って、音声操作でテキストメッセージを送信したり、お気に入りの曲を再生したり、最新ニュースや天気を尋ねたり、ハンズフリーで通話したりできます。また、地図アプリによる運転ルートの検索・案内も可能なため、用途に応じて“彩速ナビ”のカーナビゲーションと使い分けることができます。

2．“彩速ナビ”のカーナビゲーションと、スマートフォンの地図アプリをワンタッチで切り替え可能

ホーム画面に表示されるアイコンをタッチするだけで、“彩速ナビ”のカーナビゲーションとスマートフォンの地図アプリをワンタッチで切

り替えられるため、用途に応じた使い分けが可能です。また、スマートフォンの多様な機能とも連携できます。

3．＜NEW＞ユーザーインターフェース「オーガニックGUI ADVANCE」を搭載、最大6.5インチの特大AV画面を表示可能

新たに「INFO固定モード」を追加したユーザーインターフェース「オーガニックGUI ADVANCE」の搭載により、地図画面上に、スケールの異なるナビ画面とAV画面を同時に表示する2画面表示において、最大6.5インチの特大AV画面の表示が可能。ドライバーに必要な走行情報などをリアルタイムで表示しながら、映像ソースなどをより大画面で楽しめます。なお、2画面表示におけるAV画面サイズは、「小」「中」「大」「特大」の4パターンから選択できます。

4．音声操作機能の起動方法を音声またはボタン操作に設定可能

ハンドルから手を離さずに、発話してナビの操作ができる「音声操作」の起動を、音声で行うかボタン操作で行うかを設定※2できる「ボイストリガーのオン／オフ設定」を搭載。ボイストリガー（音声による音声操作起動）をオンにした場合、「ハイ彩速」と声をかけると音声操作が起動します。ボイストリガーをオフにした場合は、音声の影響を受けることなく、ステアリングリモコン※3などのボタン操作で音声操作を起動できます。

※2：「システム設定」メニューの「音声による音声操作起動」で設定できます。初期設定は「ON」になっています。

※3：「システム設定」メニューの「ステアリングリモコン学習」で起動ボタンの割り当てが必要です。また、「音声による音声操作起動」が「オン」の場合でも、ステアリングリモコンで起動できます。

＜「MDV-M912F」（9V型 フローティングモデル）および「MDV-M812F」（8V型 フローティングモデル）の主な特長＞

・当社独自のフローティング機構を採用し、従来の7インチ開口サイズに取り付け可能

・当社独自の機構技術により、走行時の振動によるディスプレイの不快なブレを大幅に低減

・直観的で操作しやすいフラットな静電タッチキーを採用、フルフラットでスマートなフローティングスタイルを実現

＜「MDV-M912L」（9Ｖ型 インダッシュモデル）の主な特長＞

・車種別専用取り付けキットを使用することで、さまざまな車種に幅広く取り付けが可能

＜「MDV-M812L」（8V型 インダッシュモデル）の主な特長＞

・トヨタ9インチ開口車専用エスカッション「KIT8-18T」（別売）や車種別専用取り付けキットを使用することで、さまざまな車種に幅広く取り付けが可能

＜「MDV-M712W」（7V型 200mmワイドモデル）の主な特長＞

・200mmコンソールに対応、画面右側に各種操作キーを備え、シンプルさと使いやすさを両立

＜「MDV-M912F」（9V型 フローティングモデル）および「MDV-M912L」（9Ｖ型 インダッシュモデル）の主な特長＞

・ワイヤレスミラーリング※4に対応、Androidスマートフォンの映像をWi-Fi(R)接続により大画面で楽しめる

※4：ワイヤレスミラーリングの接続には映像再生側のスマートフォンやデバイスが対応していることが必要です。また接続する機器によっては再生できないことがあります。iPhone とのワイヤレスミラーリングは非対応です。

＜6モデル共通の主な特長＞

1．静電容量式タッチパネルを採用した高精細（1280×720）かつ広視野角のHDパネルを搭載

2．スマートフォンやビデオカメラなどを接続し※5、さまざまなソースのHD動画を手軽に楽しめるHDMI入力と、リアモニターでも映像を楽しめるHDMI出力に対応※6

※5：接続にはHDMIケーブル「KNA-20HC」（別売）が必要です。

※6：接続にはHDMIケーブル「KNA-22HC」（別売）が必要です。

3．ハイレゾ音源に対応した充実のオーディオ機能

・「FLAC」「WAV（192kHz/24bit)」など、各種ハイレゾ音源フォーマットに対応

・ハイレゾ音源の再生に対応する当社独自の高音質化技術「K2 TECHNOLOGY」を搭載

4．当社独自の高速描画技術「ジェットレスポンスエンジンIII」とデータ圧縮技術「S3フォーマット」により、高速レスポンスを実現

5．高精度で使いやすいナビゲーション機能

・地図の見やすさにこだわった「スマートカラー」をはじめ、地図色は 3 種類から選択可能

・傾いた路面でも高精度で測位し、正しい自車位置を維持する「6 軸慣性センサー」を搭載

・渋滞情報や気象・災害情報などを受信可能な FM 多重放送「VICS WIDE」に対応

6．安心・安全運転をサポートする“彩速ナビ”の「逆走警告案内」など各種機能

・高速道路を走行中に逆走状態を検知すると、画面表示と音声で危険運転を注意喚起する※7「逆走警告案内」

※7：GPS信号を受信できない場合、複雑な走行規制や複雑な構造のインターチェンジ付近を走行している場合、地図データベースにはない道路や形状が変更された道路を

走行している場合などにおいては、逆走中でも案内しないことや、順走中に案内することがあります。

7．ドライブをサポートするアプリケーション

・“彩速ナビ“とスマートフォンとでデータの連携を可能にする「MapFanAssist」に対応※8

・さまざまなコンテンツと連携し、情報サービスを拡張できるスマートフォン用アプリケーション「KENWOOD Drive Info.」に対応

・ドライブの幅を広げるスマートフォン用アプリケーション「NaviCon」に対応※9

※8：「KENWOOD MapFan Club」への会員登録が必要です。

※9：iPhone はケーブル接続時またはBluetooth(R)接続時、 Android スマートフォン はBluetooth(R)接続時に動作します。

8．カーナビゲーションとつながるスマート連携機能（別売オプション）

・当社製前後撮影対応2カメラドライブレコーダー「DRV-MN970」（別売）と接続が可能※10、カーナビゲーションの画面による再生・操作に対応

・後方を確認できる当社製リアビューカメラ「CMOS-230」との接続に対応

・当社製マルチビューカメラ「CMOS-320」との接続に対応※10

・ハイレゾ音源対応スピーカー※11と組み合せることで、ハイレゾ音源ならではの臨場感を再現

・ETC連携：当社製ナビ連動型ETC2.0車載器「ETC-N7000」（高度化光ビーコン対応）、「ETC-N3000」に対応

※10：接続にはAVプリアウト拡張ケーブル「KNA-25AV」（別売）が必要です

※11：国内最高峰クラスの設備・技術を誇る「ビクタースタジオ」と共同でチューニングした当社製ハイレゾ音源対応セパレートカスタムフィットスピーカー「KFC-XS175S/XS165S」。

9．3A 急速充電対応のUSB ケーブル「KNA-24USB」（別売）により、タブレットの急速充電も可能

【対応 iPhone について】

本機でコントロールできる iPhone は、以下の通りです。

iPhone 16e、 iPhone 16 Pro Max、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Plus、iPhone 16、iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE (3rd generation)、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、 iPhone 12 mini、iPhone SE (2nd generation)、 iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR

【iPhone接続ケーブルについて】

本機に iPhone をUSB接続するときは、USB接続ケーブル「KNA-24USB」（別売）が必要です。

＜商標について＞

