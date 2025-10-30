【Z世代の広告調査】79.4%が「インタラクティブ広告に興味あり」 従来型広告から体験型広告へ、企業戦略の転換を示唆。

株式会社ペンマーク

大学生向け学習管理SNS「Penmark」を運営する株式会社ペンマーク（本社：東京都目黒区、代表取締役：横山 直明）と、デジタルサイネージを活用した新しい広告メディアを提供する株式会社エニアド（本社：東京都文京区、代表取締役：古澤伸一）は、全国のPenmarkを利用中の学生600名を対象に、「【2025年度版】Z世代広告調査レポート」を共同で実施しました。

本調査では、Z世代が広告に対してどのような意識を持っているのか、特にインタラクティブ広告への関心度を深掘りしました。その結果、全体の79.4%がインタラクティブ広告に「とてもある」または「少しある」と回答し、従来の受動的な広告体験から、能動的に参加できる広告へのニーズが高いことが明らかになりました。この傾向は、企業がZ世代にアプローチする上で、広告戦略の再考を迫る重要な示唆となります。



※本記事を引用する場合には、出典の明記をお願いいたします。

URL：https://corp.penmark.jp/news/202510(https://corp.penmark.jp/news/20251030)30(https://corp.penmark.jp/news/20251030)

出典：Z世代広告調査レポート2025。ペンマークと株式会社エニアド共同調査



＞＞＞(https://pj.penmark.jp/business/report/3)【2025年度版】Z世代広告調査レポート(https://pj.penmark.jp/business/report/3)のフルバージョンはこちら(https://pj.penmark.jp/business/report/3)

■調査概要

調査名：【2025年度版】Z世代広告調査レポート

調査対象：Penmarkを利用中の全国の学生

有効回答者数：600名

調査期間：2025年9月1日～9月7日

調査方法：自社インターネット調査

■調査サマリー

Z世代の約8割（79.4%）がインタラクティブ広告に興味があると回答し、高い関心度を示した。

「とてもある」と回答した学生は35.7%に上り、能動的な広告体験への強い意欲がうかがえる。

性別や学年、居住エリアによる大きな興味度の差は見られず、Z世代全体に共通する傾向であることが示された。

■調査結果詳細

「インタラクティブ広告（投票・クイズ・ARなど）に興味はありますか？」という設問に対し、Z世代の大学生の回答は以下の通りとなりました。

■総括・考察

今回のZ世代広告調査レポートから、Z世代が広告に対して従来の受動的な姿勢ではなく、能動的な関与を求めていることが明確になりました。約8割もの学生がインタラクティブ広告に興味を示すという結果は、単に情報を伝えるだけでなく、体験や参加を促す広告戦略が、Z世代の心をつかむ上で極めて重要であることを示唆しています。

Z世代は、デジタルネイティブとして育ち、SNSなどでの情報発信や共有が日常の一部となっています。彼らにとって、広告もまた一方的に「見せられるもの」ではなく、「共に創るもの」「体験するもの」としての価値が求められていると言えるでしょう。投票やクイズ、ARといったインタラクティブな要素は、彼らの「自分ごと」として捉える意識や、SNSでのシェアによってさらに拡散される可能性を秘めています。

このデータは、企業がZ世代をターゲットとする際に、従来の広告手法だけではリーチが難しくなっている現状を浮き彫りにしています。彼らのエンゲージメントを引き出すためには、受動的な情報提供だけでなく、参加型の要素を取り入れた広告体験の提供が不可欠です。

インタラクティブ広告は、Z世代が広告を「情報」としてだけでなく「エンターテインメント」としても捉えることを可能にします。彼らが楽しみながらブランドや商品と接点を持つことで、より深い理解と共感を促し、購買行動へと繋げることができるでしょう。

株式会社アルバトロスが提供するような、デジタルサイネージを活用した新しい広告メディアは、まさにこのZ世代のニーズに応える強力なツールとなり得ます。

リアルな場でインタラクティブな体験を提供することで、オンラインでは得られない強い印象を残し、効果的なブランディングとリード獲得に貢献するはずです。

■広告効果、本当に測れていますか?

xAdboxは、ゴルフ場やスポーツジムなど既存施設をそのまま広告メディア化。広告主は効果的なターゲティングを実現し、施設オーナーは新たな収益源を獲得し、エンドユーザーは最適化された情報を受け取る--三方良しのビジネスモデルで、認知から購買まで一貫した顧客体験を提供します。

サービスURL：https://xadbox.com/

■ペンマークについて

当社は「学生の一生を豊かにする」ことをミッションに掲げ、「大学生活のDX」を推進しているスタートアップ企業です。大学生向け学習管理SNS「Penmark」を開発・提供しています。

アプリのダウンロードはこちらから

・アプリHP：https://penmark.jp

・AppStore(iOS)：https://bit.ly/3NrsKNN

・GooglePlay(Android)：https://bit.ly/3LrDQSq

■会社概要

会社名：株式会社ペンマーク

設立：2018年12月21日

代表取締役：横山 直明

所在地：〒153-0063 東京都目黒区目黒１丁目３－１６ プレジデント目黒ハイツ1003

会社HP：https://corp.penmark.jp

■各種リンク

お問い合わせ窓口

https://bit.ly/3xRfuw2

法人向け広告掲載窓口「Penmark Ads」

https://corp.penmark.jp/program/ads

■お問い合わせ先

一般：info@penmark.jp