11月開始の「dポイント」「d払い」キャンペーン
株式会社NTTドコモ
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/133_1_5706acfc578a342c800d099e9640117a.jpg?v=202510300658 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/133_2_3a945b1b53ff3863bfcaa55b31f89b3e.jpg?v=202510300658 ]
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/133_3_aa8214c1702185e3d60a708bf6326dd2.jpg?v=202510300658 ]
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/133_4_56bdd4c4441706559b6e434574c6a0c4.jpg?v=202510300658 ]
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/133_5_e9aadcbdae203efff29575f7cee1c349.jpg?v=202510300658 ]
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/133_6_c2dbd1be480cfb561b9b236d54ce5b56.jpg?v=202510300658 ]
[表7: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/133_7_a6ff6858ff306f5e36d76fbb5547a3ba.jpg?v=202510300658 ]
[表8: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/133_8_0baf0a2ffd0160c18b4d8812263451d2.jpg?v=202510300658 ]
株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、「dポイント」「d払い(R)」においておトクなキャンペーンを開催いたします。詳細は、下表のとおりです。
＊キャンペーンには諸条件や注意事項がございます。詳細はキャンペーンサイトよりご確認ください。キャンペーンサイトは、キャンペーン開始日よりご確認いただけます。
＜dポイントキャンペーン＞
＜d払いキャンペーン＞
ドコモは、「dポイント」、「d払い」の利便性向上を通じ、お客さまの毎日がおトクで、楽しく、便利な生活になるよう努めてまいります。
＊「d払い」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
