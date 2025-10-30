あなたの推しは何駅？新幹線トレインタグ7種類が一挙登場！電報略号やデザインで目印にもばっちり







トレインタグ 京都駅駅名標＆100系（キト） 税込770円









トレインタグ 新大阪駅駅名標＆300系（シオ） 税込770円





















トレインタグ 名古屋駅駅名標＆N700系（ナコ） 税込770円■ なぜトレインタグ？？航空ファンの間でおなじみの「REMOVE BEFORE FLIGHT」タグ、通称フライトタグ。その鉄道版を作りたいという思いから、本商品「トレインタグ」を製作しました。航空ファンが自分の好きな航空会社や機種のタグを鞄などに付けて楽しむように、新幹線ファンにも“推しの車両や駅”を身につけて楽しんでほしい――そんな想いを込めています。今回は、フライトタグのグッズを多数手がけている株式会社丸彰の協力のもと、新幹線車両と富士山＆桜、東海道新幹線の駅を組み合わせたデザインを採用。また、当社らしさのデザインとして、駅名はあえて電報略号で表現しました。ご自身の好きな新幹線車両や東海道新幹線の駅が楽しめる、そして旅のワクワクを感じられる、鉄道ファン必携のアイテムです。