あなたの推しは何駅？新幹線トレインタグ7種類が一挙登場！電報略号やデザインで目印にもばっちり
株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、新作トレインタグ7種類を発売いたします。
ラインナップは、ドクターイエローとN700系が並ぶ表面に、富士山と桜をあしらった裏面のデザインの1種に加え、東京・品川・新横浜・名古屋・京都・新大阪の駅名標をモチーフにした6種類のシリーズです。裏面には新幹線と電報略号の駅名が描かれており、鞄やスーツケースなどの目印としても、コレクションとしてもお楽しみいただけます。手にするたび、新幹線と駅がつむぐ旅の物語を思い描ける、心躍るラインナップです。
■ 販売商品
トレインタグ 923形ドクターイエロー・N700 typeA&富士山（桜） 税込770円
トレインタグ 東京駅駅名標＆923形ドクターイエロー（トウ） 税込770円
トレインタグ 品川駅駅名標＆N700系（シナ） 税込770円
トレインタグ 新横浜駅駅名標＆0系（シヨ） 税込770円
トレインタグ 名古屋駅駅名標＆N700系（ナコ） 税込770円
トレインタグ 京都駅駅名標＆100系（キト） 税込770円
トレインタグ 新大阪駅駅名標＆300系（シオ） 税込770円
■ なぜトレインタグ？？
航空ファンの間でおなじみの「REMOVE BEFORE FLIGHT」タグ、通称フライトタグ。その鉄道版を作りたいという思いから、本商品「トレインタグ」を製作しました。航空ファンが自分の好きな航空会社や機種のタグを鞄などに付けて楽しむように、新幹線ファンにも“推しの車両や駅”を身につけて楽しんでほしい――そんな想いを込めています。
今回は、フライトタグのグッズを多数手がけている株式会社丸彰の協力のもと、新幹線車両と富士山＆桜、東海道新幹線の駅を組み合わせたデザインを採用。また、当社らしさのデザインとして、駅名はあえて電報略号で表現しました。
ご自身の好きな新幹線車両や東海道新幹線の駅が楽しめる、そして旅のワクワクを感じられる、鉄道ファン必携のアイテムです。
■ 販売詳細
＜発売日時＞
2025年11月7日（金曜日） ※当社公式オンラインショップでは午前10時より販売開始
＜販売箇所＞
当社店舗
・鉄道グッズ専門店「BLUE BULLET」
店舗場所：JR東海 東海道新幹線 品川駅構内 新幹線北口改札内コンコース
営業時間：9:50～15:35 （定休日：毎週火曜日）
※営業時間を変更する場合があります。詳細は店舗公式X（@plus_trainshop）をご確認ください。
当社公式オンラインショップ
・自社ECサイト「PLUSTA ONLINE STORE」 https://www.jrcp-shop.jp/
・JR東海MARKET内「PLUSTA ONLINE STORE」 https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/
＜その他＞ JR東海承認済
※画像はイメージです。
※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。
※商品のデザインは、実際の車両や設備、マーク等と異なる場合がございます。
※内容・価格・数量・販売箇所・販売期間等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
※商品のご予約および取り置きはできません。
※各通販サイトでは商品代金のほか、送料を別途頂戴いたします。また、一部お届けできない地域がございます。
※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。
※「BLUE BULLET」のご来店にはJR東海品川駅の入場券または有効な乗車券類が必要です。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp