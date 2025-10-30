こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
モーターサイクル用プレミアムスポーツタイヤ 「BATTLAX RACING STREET RS12」を発売
レース用タイヤ技術を搭載、高いドライグリップ性能を実現
株式会社ブリヂストン（以下、ブリヂストン）は、モーターサイクル用プレミアムスポーツタイヤ「BATTLAX RACING STREET RS12」（バトラックス レーシング ストリート アールエストゥエルブ）を欧米向けに2026年1月、日本向けに2026年2月より発売します。「BATTLAX RACING STREET RS12」は、商品コンセプト「From Circuit to Street」のもと、レース用タイヤ開発で培われてきた技術を搭載することで、一般公道走行用「BATTLAX」のラインアップの中で最も高いドライグリップ性能を発揮する「断トツ商品」※1です。
フロント用 リア用
【「BATTLAX RACING STREET RS12」の主な搭載技術】 詳細は【添付資料】参照
１．コンパウンド
レース用タイヤ開発で培われた技術をベースに開発したコンパウンドを搭載。
２．新パタン
溝比率を最適化した新設計のパタンを採用することで、タイヤ剛性の最適化とコーナリング時の接地面積の拡大により、優れたグリップを実現。
３．新構造
フロント用には、世界最高峰レースで使用実績のある新構造「HE-MS BELT」を、「BATTLAX」の市販用タイヤとして初めて採用。伸縮性に優れたベルトがタイヤの接地圧を均一化し、更なるグリップ強化に貢献。
2輪耐久レースで勝ち続けてきた技術を基盤とすることで、ドライグリップを中心としたサーキット走行における性能を全方位で向上させており、ラップタイムは従来品「BATTLAX RACING STREET RS11」対比大幅に短縮しています。加えて、コンパウンド、パタンデザイン、構造の組合せ最適化により周回数を重ねてもグリップ性能の低下を抑制します。これにより、ドライ路面でのスポーティーな走行や、ワインディングからサーキットまで幅広く走行されるライダーの安心・安全と楽しさを足元から支えていきます。※2
ブリヂストンのモーターサイクル事業は、「断トツ商品」である「BATTLAX」を軸にプレミアムニッチ戦略を進めてまいります。また、今後も安心・安全で楽しいモーターサイクル文化の発展に貢献するとともに、企業コミットメント「Bridgestone E8 Commitment」※3で掲げる「Emotion 心動かすモビリティ体験を支えること」にコミットし、10年後、20年後にも「走るわくわく」を提供しつづけていきます。
※１ 「断トツ」とは企業としての目標を指します。
※２ 詳細は【添付資料】を参照ください。
※３ 「Bridgestone E8 Commitment」（ブリヂストンイーエイトコミットメント）
ブリヂストンは、「2050年 サステナブルなソリューションカンパニーとして社会価値・顧客価値を持続的に提供している会社へ」というビジョンの実現に向けて、企業コミットメント「Bridgestone E8 Commitment（https://www.bridgestone.co.jp/corporate/manage/policy/commitment/）」を制定しました。これを未来からの信任を得ながら経営を進める軸とし、ブリヂストンらしい「E」で始まる8つの価値（Energy、Ecology、Efficiency、Extension、Economy、Emotion、Ease、Empowerment）を、ブリヂストンらしい目的と手段で、従業員・社会・パートナー・お客様と共に創出し、持続可能な社会を支えることにコミットしていきます。
【添付資料】
１．商品特徴
２．搭載技術概要
３．新パタン
４．フロント用新構造「HE-MS BELT」
５．性能評価結果
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係＞ グローバル広報オペレーション部門 TEL：03-6836-3333
＜お客様＞ お客様相談室 TEL：0120-39-2936
