大治事業所に「レ-ザ-ソリューションラボ」開設

新東工業株式会社

新東工業株式会社（本社：名古屋市、社長：永井 淳）は、大治事業所（海部郡）にレ-ザ-加工の技術拠点「レ-ザ-ソリューションラボ」を開設しました。

大治事業所に開設されたレ-ザ-ソリューションラボ

当社は事業の柱である表面処理事業の新展開としてレ-ザ-技術に取り組んでいます。

今般、当社の保有技術である物理的な表面処理に加えレーザー技術による「魅力ある表面づくり」を市場に発信、提案する基地として本レーザーソリューションラボの開設にいたりました。

レーザーによる表面処理は従来の物理的、化学的な加工に対し廃棄物、廃液を伴わないクリーンな加工という大きなメリットがあり、市場、お客様のニーズに応じて従来技術と適材適所での棲み分けを提案しています。

当ラボには出力、機器構成に変化を持たせ、４輪の足回り大型部品、金型、長尺製品、1mm以下の刻印など多様なお客様のニーズに対応できる５台のテスト装置を設置しており、「レ-ザ-クリーニング」「レ-ザ-テクスチャリング」「レ-ザ-マーキング」のアプリ―ケーションを用いた「魅力ある表面づくり」を提案していきます。

事例としてはレーザーで前処理を施すことで接着力向上、密着力向上というメリットを「魅力」として発信しています。またラボにはEV市場向けでバッテリーセルの溶接に特化したレ-ザ-溶接機も配置しております。

レ-ザ-による表面処理は未だ市場に浸透していない新しい技術ですが「環境に優しい表面処理」としてお客様から多くの関心を寄せられております。

当ラボではお客様との「共創」を掲げ、この技術を市場とともに創出していく姿勢で臨んでいますが、まずはラボでの「テスト加工」「受託加工」を広くお受けし、その魅力を体感していただきたいと思っています。

【商品に関する問合せ先】

新東工業株式会社

サーフェステックカンパニー

新規事業部 レーザー事業グループ（大治事業所）

電話：052-441-8551