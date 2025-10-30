あの「甘栗むいちゃいました」とチロルチョコが初コラボ！「チロルチョコ〈甘栗むいちゃいました〉」新発売！

チロルチョコ株式会社

チロルチョコ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長・松尾裕二）はクラシエ株式会社監修によるコラボ商品「チロルチョコ〈甘栗むいちゃいました〉」を11月6日（木）より全国のセブン‐イレブンで順次発売します。

■商品の特長

四半世紀愛される「甘栗むいちゃいました」をチロルチョコで再現！相互コラボで「きなこもち風味の甘栗むいちゃいました」をクラシエからも発売♪この季節にピッタリなロングセラー商品同士の夢のコラボです。

■優しい甘栗の甘味とホクホク食感！

甘栗風味生地の中にペーストとあんで本格的な甘栗むいちゃいましたの優しい風味とホクホク食感を再現しました！この季節にピッタリな商品です。

■甘栗むいちゃいましたのパッケージがチロルチョコに！

「甘栗むいちゃいました」の長年愛されるパッケージを参考にパッケージをデザイン♪

個包装には栗そのものにみえるようなパッケージもいれて遊び心あふれるデザインに。

■発売日

2025年11月6日（木）より

全国のセブン‐イレブンで順次発売

■価格

1袋（6個入り）162円（税込参考価格）

※個包装デザインはランダム封入です。

※お取り扱いのない店舗もあります。また、商品がなくなり次第、販売終了とさせて頂きます。

■相互コラボ商品をクラシエから発売！

商品名：きなこもち風味の甘栗むいちゃいました

発売日：2025年11月6日(木) 順次発売！

容量： 30g

特長：

・チロルチョコの人気商品「きなこもち」を

イメージした香ばしいきなこ風味のむき栗

・きなこもちの風味と甘栗を同時に楽しめるコラボ商品

・特選A級有機栽培栗を使用し、国内でレトルト加工

・1袋あたり55kcal、脂質0.4g、食物繊維1.7g

・コラボ感が一目で伝わるネーミングとパッケージデザイン

■Xで応募！コラボ商品が当たるキャンペーン開催！

今回の商品コラボを記念して、SNS（X）にて同時キャンペーンを開催いたします。

２アカウントをフォローし、対象の投稿をリポストすると、それぞれのコラボ商品と

イメージのもとになった商品が各10名様に当選します。奮ってご応募ください。

【クラシエ フーズ公式（@Kracie_foods）投稿の賞品】

・きなこもち風味の甘栗むいちゃいました（クラシエ）

・きなこもち〈袋〉（チロルチョコ）

応募方法：

１） Xのアカウントをフォロー（@Kracie_foods・@TIROL_jp）

２）対象の投稿をリポスト

【チロルチョコ（@TIROL_jp）投稿の賞品】

・チロルチョコ〈甘栗むいちゃいました〉（チロルチョコ）

・甘栗むいちゃいました（クラシエ）

応募方法：

１） Xのアカウントをフォロー（@amaguri_kracie・@TIROL_jp）

２）対象の投稿をリポスト

「甘栗むいちゃいました」とは？

1年2ヶ月の開発期間を経て、1998年に誕生。発売以来、「手軽で便利なおやつ栗」として親しまれてきた「甘栗むいちゃいました」シリーズは、今年で発売27年目を迎えました。皮むき不要で手軽に楽しめる、むき栗の元祖として、これからも変わらぬ美味しさを提供しつづけます。

【関連リンク】

・ブランドサイト https://www.kracie.co.jp/foods/amaguri/(https://www.kracie.co.jp/foods/amaguri/)

・クラシエ ホームページ https://www.kracie.co.jp/(https://www.kracie.co.jp/)

・クラシエ フーズ Xアカウント https://twitter.com/Kracie_foods(https://twitter.com/Kracie_foods)

・甘栗むいちゃいました Xアカウント https://x.com/amaguri_kracie(https://x.com/amaguri_kracie)

【チロルチョコ株式会社とは】

1903年に福岡県田川市で創業した松尾製菓から、商品企画・販売部門を分離して2004年に東京で設立された会社です。「あなたを笑顔にする」をミッションにたのしいお菓子の企画・販売を行っています。チロルチョコは「こどもたちに当時高級だったチョコレートを10円で届けたい」という想いから生まれました。定番の人気商品だけでなく、多彩なコラボ商品や季節限定商品、チャレンジングな新フレーバーなどを発売しており、累計フレーバー数は約600種類以上にも上ります。

公式オンラインショップ：https://shop.tirol-choco.com/

公式HP ：https://www.tirol-choco.com/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/tirolchoco_official/

公式X ： https://twitter.com/TIROL_jp

公式LINE ：https://page.line.me/763quavr?openQrModal=true

公式TiKTok ：https://www.tiktok.com/@tirolchoco_official