チロルチョココラボ「きなこもち風味の甘栗むいちゃいました」2025年11月6日(木)からセブン-イレブン先行発売！

クラシエ株式会社（フーズカンパニー）

クラシエ株式会社（フーズカンパニー）は、ロングセラー商品「甘栗むいちゃいました」シリーズより、チロルチョコの人気商品「きなこもち」とコラボレーションした新商品「きなこもち風味の甘栗むいちゃいました」を、2025年11月6日(木)から全国のセブン-イレブン店舗にて先行販売いたします。

「甘栗むいちゃいました」×「きなこもち」

1998年の発売以来、手軽に食べられる自然派おやつとして親しまれてきた「甘栗むいちゃいました」。そのシリーズに、チロルチョコのロングセラー「きなこもち」との夢のコラボレーションが実現しました。

「きなこもち風味の甘栗むいちゃいました」は、香ばしいきなこの風味としっとりとした甘栗の絶妙なバランスが楽しめる、まるで和スイーツのような新感覚のむき栗です。20～40代女性に向けて、スイーツ感覚で楽しめる栗商品として開発されました。

スイーツのような甘栗で、ほっとひと息

ほんのり甘く、香ばしいきなこの風味が口いっぱいに広がるむき栗は、通常の栗とはひと味違う満足感。特選A級有機栽培栗を使用し、国内でレトルト加工することで、素材の良さを活かしながら、チロルチョコ「きなこもち」をイメージした味付けに仕上げました。

甘くて腹持ちが良く、少量でも満足感が得られるため、ダイエット中の間食にもぴったり。罪悪感なく楽しめるおやつとして、忙しい毎日のちょっとしたご褒美時間におすすめです。

味づくりへのこだわり

開発にあたっては、「きなこもち」の風味を再現しつつ、むき栗としての品質を保つことに苦労しました。栗ときなこの相性を最大限に引き出すため、何度も試作を重ね、香ばしさと甘さのバランスにこだわりました。

担当者は「チロルチョコ『きなこもち』と『甘栗むいちゃいました』の両方のファンに楽しんでもらえる商品を目指しました。普段むき栗を手に取らない方にも、スイーツ感覚で気軽に味わっていただけたら嬉しいです」と語ります。

【商品概要】

■商品名：きなこもち風味の甘栗むいちゃいました

■発売日：2025年11月6日(木) 順次発売

■容量： 30g

■特長：

・チロルチョコの人気商品「きなこもち」をイメージした香ばしいきなこ風味のむき栗

・きなこもちの風味と甘栗を同時に楽しめるコラボ商品

・特選A級有機栽培栗を使用し、国内でレトルト加工

・1袋あたり55kcal、脂質0.4g、食物繊維1.7g

・コラボ感が一目で伝わるネーミングとパッケージデザイン

チロルチョコからもコラボ商品を同時発売！

チロルチョコからは、「甘栗むいちゃいました」の味わいをそのままに、やさしい甘さとホクホク食感を再現した「チロルチョコ〈甘栗むいちゃいました〉」を発売します。

【商品概要】

■商品名：チロルチョコ〈甘栗むいちゃいました〉

■発売日：2025年11月6日(木) 順次発売

■容量： 6個入り

■特長：

・「甘栗むいちゃいました」をチロルチョコで再現したコラボ商品

・やさしい甘さ、ホクホク食感をイメージした本物そっくり味

・「甘栗むいちゃいました」のパッケージをそのままチロルチョコのデザインに

・中に入っている個包装のチロルチョコは、2種類のデザイン

・ちょっとしたおやつやシェアするのにちょうどいい6個入り

Xで応募！コラボ商品が当たるキャンペーン開催

今回の商品コラボを記念して、SNS（X）にて同時キャンペーンを開催いたします。２アカウントをフォローし、対象の投稿をリポストすると、それぞれのコラボ商品とイメージのもとになった商品が当選します。奮ってご応募ください。

クラシエ フーズ公式（@Kracie_foods）投稿

応募期間：2025年10月30日(木)～11月6日(木) 23:59まで

応募方法：

１） Xのアカウントをフォロー（@Kracie_foods・@TIROL_jp）

２）対象の投稿をリポスト

当選員数：各キャンペーン 抽選で10名様ずつ

賞品：

・きなこもち風味の甘栗むいちゃいました（クラシエ）

・きなこもち〈袋〉（チロルチョコ）

チロルチョコ（@TIROL_jp）投稿

応募期間：2025年10月30日(木)～11月6日(木) 23:59まで

応募方法：

１） Xのアカウントをフォロー（@amaguri_kracie・@TIROL_jp）

２）対象の投稿をリポスト

当選員数：各キャンペーン 抽選で10名様ずつ

賞品：

・チロルチョコ〈甘栗むいちゃいました〉（チロルチョコ）

・甘栗むいちゃいました（クラシエ）

【関連リンク】

・「甘栗むいちゃいました」 ブランドサイト https://www.kracie.co.jp/foods/amaguri/

・クラシエ ホームページ https://www.kracie.co.jp/

・クラシエ フーズ Xアカウント https://twitter.com/Kracie_foods

・「甘栗むいちゃいました」 Xアカウント https://x.com/amaguri_kracie

・「チロルチョコ」 ブランドサイト https://www.tirol-choco.com/

・「チロルチョコ」 Xアカウント https://twitter.com/TIROL_jp

【甘栗むいちゃいましたとは】

1年2ヶ月の開発期間を経て、1998年に誕生。発売以来、「手軽で便利なおやつ栗」として親しまれてきた「甘栗むいちゃいました」シリーズは、今年で発売27年目を迎えました。皮むき不要で手軽に楽しめる、むき栗の元祖として、これからも変わらぬ美味しさを提供しつづけます。

【チロルチョコ株式会社とは】

1903年に福岡県田川市で創業した松尾製菓から、商品企画・販売部門を分離して2004年に東京で設立された会社です。「あなたを笑顔にする」をミッションにたのしいお菓子の企画・販売を行っています。チロルチョコは「こどもたちに当時高級だったチョコレートを10円で届けたい」という想いから生まれました。定番の人気商品だけでなく、多彩なコラボ商品や季節限定商品、チャレンジングな新フレーバーなどを発売しており、累計フレーバー数は600種類以上にも上ります。

【本リリースに関するお客様からのお問合せ先】

クラシエ株式会社 フーズお客様相談室

TEL：0120-202903

月曜日～金曜日 10:00～16:00（祝日・弊社休業日を除く）