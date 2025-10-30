『猫出没注意』警報発令中～ご注意ください！

株式会社和心村

和心村は、都会の喧騒から離れ、訪れる人々が心の安らぎを見つけられる場所です。ここでは、約15匹の保護された猫たちが「村民」として自由に暮らしており、その愛らしい姿は、私たちの日常にささやかな驚きと純粋な喜びをもたらしてくれます。『猫出没注意』のアイデアは、そんな猫たちとの予期せぬ出会いから生まれました。木陰で昼寝する姿、散歩中にふと現れる姿、カフェの窓辺で日向ぼっこする悠々とした姿。その一つ一つの場面が、訪れるゲストの心に忘れられない温かい思い出となります。私たちは、この「癒しの奇襲」を、ユーモアを込めて皆様と分かち合いたいと考えました。

『猫出没注意』が警告する3つの「癒しのリスク」

和心村の『猫出没注意』は、楽しみながら以下の3つの「リスク」にご注意いただくものです：1.心を奪われるリスク：人懐っこく無防備な寝顔や、甘えてくる可愛らしい仕草に、いつでも心を「奪われて」しまう危険があります。2.時間を忘れるリスク：猫たちとの温かな触れ合いに完全に没頭し、すべての悩みや時間の流れを忘れてしまう危険があります。3.帰りたくなくなるリスク：猫たちと過ごす心地よい空間に深く魅了され、チェックアウト時に名残惜しく、強く「帰りたくない」と感じてしまう危険があります。

「猫ファースト」の約束と徹底した健康管理正式に登録された「第一種動物取扱業者」として、和心村はすべての動物が安心で健康的な環境で暮らせることを最も重要視しています。「猫ファースト」の理念のもと、村内のすべての猫と犬は、獣医師の指導による定期的な健康診断、ワクチン接種、ノミ・ダニ予防、そして避妊・去勢手術を受けています。専門スタッフが日々丁寧にケアを行い、衛生管理を徹底することで、すべてのゲストが安心して動物たちと触れ合えるようにしています。

和心村代表の言葉：「私たちの村では、猫たちが当然の主役です。

『猫出没注意』という言葉には

動物との共生がもたらす喜びと癒しを、より多くの方々に伝えたいという私たちの真摯な願いが込められています。ぜひ和心村へお越しいただき、可愛い猫たちによる『奇襲』の温かな旅を体験してください。猫村民一同、皆様のお越しを心よりお待ちしております。」

和心村は、人と動物が自然の中で調和し、心安らぐ美しい場所を創り続けてまいります。