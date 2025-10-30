¡ÚÄ¹ºêÎò»ËÊ¸²½ÇîÊª´Û¡ÛÆÃ½¸Å¸¼¨¡Ö¤ì¤¤Ö¤ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó20Ç¯¡×³«ºÅ¡Ê2025Ç¯10·î22Æü～12·î14Æü¡Ë
Ä¹ºêÎò»ËÊ¸²½ÇîÊª´Û¤Ï¡¢º£Ç¯¡¢ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025¡Ë11·î3Æü¤Ë³«´Û£²£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
³«´ÛÅö½é¤Î»ñÎÁ¤ÎÅÀ¿ô¤Ï¡¢Ä¹ºê»ÔÎ©ÇîÊª´Û¡¢Ä¹ºê¸©Î©Èþ½ÑÇîÊª´Û¡¢Ä¹ºê¸©Î©Ä¹ºê¿Þ½ñ´Û¶¿ÅÚ²Ý»ñÎÁ¤«¤é°Ü´É¤µ¤ì¤¿Ìó4Ëü8000ÅÀ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡Ê2024¡Ë¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï8Ëü4950ÅÀ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¡Ö¤ì¤¤Ö¤ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Ï¡¢¿·¤·¤¯¼ýÂ¢¤µ¤ì¤¿»ñÎÁ¤ä¡¢½¤Éü¤äÂ¾´Û¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿»ñÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢Ä¹ºêÊô¹Ô½ê´Ø·¸»ñÎÁ¤äÀÄÊýÊ¸½ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢³«´Û°ÊÍè20Ç¯´Ö¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÎò»Ë¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿»ñÎÁ¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÅ¸¼¨»ñÎÁ¿ô¡¿ÆÃ½¸Å¸¼¨¼¼¡§15·ï37ÅÀ¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤È¤Î¸òÎ®¥³ー¥Êー¡§2·ï8ÅÀ¡Ë
ÆÃ½¸Å¸¼¨¡Ö¤ì¤¤Ö¤ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó20Ç¯¡×
¡¡²ñ´ü¡¡2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë～12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢17Æü¡Ê·î¡Ë¡¢12·î1Æü¡Ê·î¡ËµÙ´Û
¡¡²ñ¾ì¡¡ÆÃ½¸Å¸¼¨¼¼¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤È¤Î¸òÎ®¥³ー¥Êー¡Ê¤¤¤º¤ì¤â2³¬¾ïÀßÅ¸¼¨¼¼Æâ¡Ë
¡¡»þ´Ö¡¡8:30～19:00¡¡¢¨12·î1Æü¤«¤é8:30～18:00 ¡ÊºÇ½ªÆþ´Û¤Ï¤¤¤º¤ì¤â30Ê¬Á°¡Ë¡¡
¡¡ÎÁ¶â¡¡¾ïÀßÅ¸´ÑÍ÷ÎÁ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ÊÂç¿Í630±ß¡¢¾®Ãæ¹âÀ¸310±ß¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¸©Æâ¾®Ãæ³ØÀ¸¡¢Ä¹ºê¤ì¤¤Ö¤óÍ§¤Î²ñ¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥á¥ó¥Ðー¥º¤ÏÌµÎÁ
¡ú³«´ÛµÇ°¡¡¸©Ì±ÌµÎÁ¥µー¥Ó¥¹¥Çー¡ú
2025Ç¯11·î3Æü¡Ê·î½Ë¡Ë¤Î³«´ÛµÇ°Æü¤Ï¡¢Ä¹ºê¸©Ì±¤ÎÊý¤ÏËÜÅ¸¼¨¤ò´Þ¤à¾ïÀßÅ¸´ÑÍ÷ÎÁ¤¬ÌµÎÁ
ÆÃ½¸Å¸¼¨¤Ï¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤äÃæ¹ñ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿³¨²è»ñÎÁ¤äµ®½Å¤ÊÎò»Ë»ñÎÁ¤Ê¤É¡¢Åö´Û¤¬¼ýÂ¢¤¹¤ë»ñÎÁ¤òÃæ¿´¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¥ß¥Ë´ë²èÅ¸¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅ¸¼¨»ñÎÁ¡Û
ÂÙÀ¾²¦¸ô¿ÞÖ¢É÷
ÂÙÀ¾²¦¸ô¿ÞÖ¢É÷¡Ê¤¿¤¤¤»¤¤¤ª¤¦¤³¤¦¤º¤Ó¤ç¤¦¤Ö¡Ë
¡Ô¹ñ»ØÄê½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡Õ1988Ç¯»ØÄê
¡ÔÂß½Ð¡ÕÈþ½Ñ´Û¡¦ÇîÊª´Û £´´Û
¡Ô½¤Éü¡Õ2017Ç¯
Ä¹ºêÊô¹Ô½ê´Ø·¸»ñÎÁ
¡Ô¹ñ»ØÄê½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡Õ1988Ç¯»ØÄê
¹¾¸Í»þÂå¤ÎÄ¹ºêÊô¹Ô¤Î¹ÔÀ¯¡¢»ÊË¡¡¢ËÇ°×ÅýÀ©¡¢³°¸ò¡¢Ä¹ºê·Ù±Ò¡¢¥¥ê¥·¥¿¥ó¶Ø°µ¤Ë´Ø·¸¤¹¤ëÊ¸½ñ¤Ê¤É1242ÅÀ¤¬»ØÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹ºêÊô¹Ô½ê´Ø·¸»ñÎÁ
¥¢¥¯¥¢¥ô¥£ー¥ô¥¡¾ÓÁü²è¡¦¥ô¥£¥Æ¥ë¥¹¥ー¾ÓÁü²è
¡Ô¿·¼ýÂ¢¡Õ2006Ç¯ÅÙ
°ËÅì¥Þ¥ó¥·¥ç¡¦¥á¥¹¥ー¥¿¿ÀÉã¤Î¾ÓÁü¤È¤È¤â¤Ë¼ýÂ¢¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¯¥¢¥ô¥£ー¥ô¥¡¾ÓÁü²è¡¦¥ô¥£¥Æ¥ë¥¹¥ー¾ÓÁü²è
°ËÅì¥Þ¥ó¥·¥ç¡¦¥á¥¹¥ー¥¿¿ÀÉã¾ÓÁü²è
°ËÅì¥Þ¥ó¥·¥ç¾ÓÁü²è¡¦¥á¥¹¥ー¥¿¿ÀÉã¾ÓÁü²è
¡Ô¿·¼ýÂ¢¡Õ2006Ç¯ÅÙ
Åö´Û¤Î³«´Û1¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌÅ¸¤Ç¼ÚÍÑ¡£¤½¤Î¸å¡¢Ä¹ºê¸©¤Î½êÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÔÂß½Ð¡ÕÈþ½Ñ´Û¡¦ÇîÊª´Û¡¡6´Û
ÃæÀ¾Ê¸¸Ë
¡Ô½¤Éü¡Õ2005Ç¯¤è¤ê´ÛÆâ¤Ç·ÑÂ³
ÃæÀ¾Ê¸¸Ë¤Ï°å»Õ¤ÇÄ¹ºê³Ø¤Î¸¦µæ¤Ç¤âÂç¤¤Ê¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿ÃæÀ¾·¼¡Ê1923-2003¡Ë¤¬µìÂ¢¤·¤Æ¤¤¤¿»ñÎÁ¡£¤³¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢43Ç¯Á°¤ÎÄ¹ºêÂç¿å³²¤ÇÈïºÒ¤·¤¿»ñÎÁ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³«´Û°ÊÍè·ÑÂ³¤·¤Æ¡¢´ÛÆâ¤Ç½¤Éü¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1982Ç¯¤ÎÄ¹ºêÂç¿å³²¤ÇÈïºÒ¤·¤¿»ñÎÁ
¥É¥Ã¥¬ー¥Ð¥ó¥¯³¤Àï¿Þ¼¬³¨¥×¥éー¥¯
ÆÃÊÌÅ¸¼¨
¡Ö¥É¥Ã¥¬ー¥Ð¥ó¥¯³¤Àï¿Þ¼¬³¨¥×¥éー¥¯¡×
¡Ô¿·¼ýÂ¢¡Õ2014Ç¯ÅÙ¡Ê¥×¥éー¥¯2Ëç¡¦¸¶²è4Ëç¡Ë¡¢2016Ç¯ÅÙ¡Ê¥×¥éー¥¯2Ëç¡Ë
¥×¥éー¥¯¤È¤Ï18À¤µªËö¤«¤é19À¤µª½éÆ¬¤Ë¤«¤±¤ÆÍ¢½ÐÍÑ¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡¢¼¿´ï¤Ç¤Ç¤¤¿Âç·¿¤ÎÊÉ³Ý¤±¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¸¶²è¡¢¥×¥éー¥¯¤È¤â¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎã¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢ÃíÌÜ¤Î»ñÎÁ¤Ç¤¹¡£
Ä¹ºêÎò»ËÊ¸²½ÇîÊª´Û
Ä¹ºê¤Î³¤³°¸òÎ®»Ë¤ò¥Æー¥Þ¤Ëµ®½Å¤ÊÎò»Ë»ñÎÁ¤äÈþ½ÑºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¡£¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤ÏÄ¹ºêÊô¹Ô½ê¤¬¤¢¤ê¡¢ÉßÃÏÆâ¤Ë¤½¤Î°ìÉô¤âÉü¸µ¡£Îò»Ë¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ö¥¾ー¥ó¤äÂ¿ºÌ¤Ê´ë²èÅ¸¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤â½¼¼Â¡ª
½êºßÃÏ¡§¢©850-0007¡¡Ä¹ºê¸©Ä¹ºê»ÔÎ©»³1ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ
Ï¢ÍíÀè¡§TEL¡¡095-818-8366
¡¡¡¡¡¡¡¡FAX¡¡095-818-8407
¡¡¡¡¡¡¡¡E-mail¡¡info-his@nmhc.jp
URL¡§https://www.nmhc.jp/