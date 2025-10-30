高知県梼原町で「AOYAMAの森」を2拠点に拡大　新たな森を記念し、三者間で植樹祭を実施





【一般社団法人 more trees について】一般社団法人more trees（モア・トゥリーズ）は、音楽家 坂本龍一氏が発起人となって、森林破壊と地球温暖化の危機的状況に行動を起こすため100名以上の賛同人ともに2007年に設立され、現在は建築家 隈研吾氏が代表を務める森林保全団体です。地域との協働で森林保全を行うmore treesの森の展開、国産材を活用した商品やサービスの企画・開発、セミナーやイベントを通じた森の情報や魅力の発信など、「都市と森をつなぐ」をキーワードに「森と人がずっとともに生きる社会」を目指した、さまざまな取り組みを行っています。（HP：https://www.more-trees.org/）【資源循環「WEAR SHiFT（ウエアシフト）」の取組】「WEAR SHiFT」は、当社が1998年から始めた下取りサービス（使用済み衣類回収）を進化させ、衣類が循環できる仕組みを実現し環境負荷の軽減を目指した取組です。国内大手の繊維リサイクル企業であるファイバーシ―ディーエム株式会社と業務提携し、店頭で回収した衣類を選別しリユース・リサイクルを行う資源循環スキームを構築しています。リユースできる物は海外で古着として流通し、リサイクルでは防災毛布（災害支援用リサイクル毛布）やスーツ・コートなど新たな製品として生まれ変わるほか、車の断熱材・荷物の緩衝材に利用しています。＜リサイクリングBOX＞全国の営業店にこのBOXを設置し、不要になった衣類をお客様に直接入れていただくことで、より気軽にエコ活動へ参加できる環境を整えました。素材：廃繊維100％（リフモボード※）※繊維廃棄物を加熱・加圧形成した素材で、繊維が絡み合った構造のため割れにくく、破片が飛散しにくいのが特徴です。古着や古布などから作られているため、環境配慮型素材として注目されています。◎終わらない服を作るWEAR SHiFTとは？洋服の青山 YouTube公式チャンネルhttps://youtu.be/yBbE45gxeOM本取組は、環境省が主催する第12回グッドライフアワードにて「環境大臣賞 優秀賞」を受賞しました。＜グッドライフアワードとは＞「環境と社会に良い暮らし」を実現するための活動や取組を企業・学校・NPO・自治体・地域コミュニティ・個人などから幅広く募集して紹介、表彰し、応援するプロジェクト