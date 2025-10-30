２０２５－１０－３０
東芝デバイス＆ストレージ株式会社


当社役員人事について


当社は、以下の役員人事を11月1日付で予定していますので、お知らせします。

2025年11月1日付役員の異動

新任
　代表取締役社長 　　 牛島 知巳
　
退任
　代表取締役社長 　　島田 太郎
　
2025年11月1日以降の取締役および監査役は以下の通り予定しています。

代表取締役社長　　　牛島 知巳［株式会社東芝］
取締役常務　　　　　栗原 紀泰
取締役　　　　　　　黒沢 伸
取締役　　　　　　　新木 裕之［株式会社東芝］
取締役　　　　　　　冨重 正純［株式会社東芝］
取締役　　　　　　　仲沢 孝則［株式会社東芝］
監査役　　　　　　　川越 洋規
監査役　　　　　　　辻本 順
監査役　　　　　　　坂崎 芳久

注：
１．下線は変更箇所
２．［　］内は兼職

以　上



