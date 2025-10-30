こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【東芝デバイス＆ストレージ】2025年11月1日付当社役員人事について
２０２５－１０－３０
東芝デバイス＆ストレージ株式会社
当社役員人事について
当社は、以下の役員人事を11月1日付で予定していますので、お知らせします。
2025年11月1日付役員の異動
新任
代表取締役社長 牛島 知巳
退任
代表取締役社長 島田 太郎
2025年11月1日以降の取締役および監査役は以下の通り予定しています。
代表取締役社長 牛島 知巳［株式会社東芝］
取締役常務 栗原 紀泰
取締役 黒沢 伸
取締役 新木 裕之［株式会社東芝］
取締役 冨重 正純［株式会社東芝］
取締役 仲沢 孝則［株式会社東芝］
監査役 川越 洋規
監査役 辻本 順
監査役 坂崎 芳久
注：
１．下線は変更箇所
２．［ ］内は兼職
以 上
＊東芝デバイス＆ストレージ株式会社は株式会社東芝の１００％子会社です。