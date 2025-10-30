２０２５－１０－３０

東芝デバイス＆ストレージ株式会社



当社役員人事について

当社は、以下の役員人事を11月1日付で予定していますので、お知らせします。2025年11月1日付役員の異動新任代表取締役社長 牛島 知巳退任代表取締役社長 島田 太郎2025年11月1日以降の取締役および監査役は以下の通り予定しています。代表取締役社長 牛島 知巳［株式会社東芝］取締役常務 栗原 紀泰取締役 黒沢 伸取締役 新木 裕之［株式会社東芝］取締役 冨重 正純［株式会社東芝］取締役 仲沢 孝則［株式会社東芝］監査役 川越 洋規監査役 辻本 順監査役 坂崎 芳久注：１．下線は変更箇所２．［ ］内は兼職