BCPとESGを両立する奥村印刷の「折り紙食器 beak」。お年賀で法人販売開始！

奥村印刷株式会社

奥村印刷株式会社（本社：東京都北区、代表取締役社長：奥村文泰）は、企業の年始の挨拶回りで使用するお年賀商品として、環境と防災に配慮した新しい紙製食器「折り紙食器 beak（ビーク） 」の法人向け販売を本格的に開始しました。単なる新年の挨拶ではなく、「BCP（事業継続計画）」と「ESG（環境・社会・ガバナンス）経営」への取り組みを力強くサポートするメッセージ を込めることができるのが特長です。

1. BCPとESGを両立する「折り紙食器 beak」が選ばれる理由

封筒に御社の社名を印刷いたします。

御年賀という伝統的な慣習を通じて、企業が直面する現代的な課題（BCP・ESG）へのソリューションを提案できるのが「beak」の最大の特長です。

(1) 【BCP対策】A4サイズで保管スペースを大幅削減！ 企業の危機管理をサポート

「beak」は、使用時にはしっかりとした食器になりますが、保管時はA4サイズのシート状です。

- 備蓄効率を劇的に改善：帰宅困難な状況下で業務を継続しなければいけない場合、社員への提供物資を保持する為にもスペースが必要です。これまでの立体的な紙食器と異なり、同じ数の備蓄品でも大幅に省スペース化が可能です。この空間効率の向上により、空いたスペースに水や食料など他の重要な備蓄品を増やせるため、企業のBCP対策を総合的に強化できます。1,000人分の皿を積み上げても、その高さは約45cmに収まります。- 災害時の安心品質：一般社団法人防災安全協会が、災害時に役立つ防災製品として「防災製品等推奨品」に認定しています。(2) 【ESG経営】環境負荷低減と企業イメージ向上に貢献

プラスチック資源循環促進法への対応や、サステナビリティへの取り組みは、現代の企業経営において不可欠です。

- プラスチック削減：令和4年4月より施行された「プラスチック資源循環促進法」に対応し、プラスチックごみ削減に貢献します。- 地球環境に配慮：素材はバージンパルプ100%であり、燃えるゴミとして捨てることが可能です。万が一、屋外で投棄されても約2年で生分解されるよう設計されています。- FSC認証紙使用：適切な森林管理のもとで生産されたFSC認証紙を使用しています。(3) 【確かな品質】世界で認められた技術と衛生管理

奥村印刷の持つ高度な印刷・加工技術と、徹底した品質管理が「beak」の信頼性を支えています。

2. 2026年お年賀商品「折り紙食器 beak」提供概要

- 受賞・入賞実績：「第48回発明大賞 考案功労賞」を受賞しているほか、IPA2024 Global「サステナビリティ部門」第1位など、国際的なアワードでも高い評価を得ています。- 国内特許取得済み：独自技術として国内特許を取得済みで、現在、国際特許を出願中です。- クリーンルーム製造：製品の品質を最優先するため、クリーンルーム内で製品を製造しており、不純物混入のリスクを抑えています。

奥村印刷は、御年賀としてお客様へ提供することで、BCP・ESGへの取り組みを対外的にアピールしたい企業様をサポートします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/132015/table/31_1_2e22edf08fd1b388d74a46c7331036f4.jpg?v=202510300658 ]奥村印刷株式会社について

東京都北区に本社を置く奥村印刷株式会社は、1947年の創業以来、お客様に高品質な印刷物とサービスを提供することを目指し、地域に根差した経営を続けております。近年は、環境に優しい印刷技術の開発にも力を入れ、ブランド「beak」の「折り紙食器」をはじめ、様々なエコ商品を世に送り出すことで、持続可能な社会の実現に貢献しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

奥村印刷株式会社 コミュニケーションプロデュース本部

担当：お年賀beak係

Email：beak@okum.jp

会社名：奥村印刷株式会社

https://www.okum.net/

設立：昭和22年9月3日

本社所在地：〒114-0005 東京都北区栄町1番1号

代表者：奥村文泰

事業内容：

【印刷事業】

商業印刷／出版印刷／事務印刷

【クリエイティブ事業】

企画・編集・デザイン

【デジタル事業】

WEB・システム制作

【SP関連事業】