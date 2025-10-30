【竜王戦 こどもインタビュー】藤井聡太竜王に質問！あわらの小学生が聞いた「好きな駒はなんですか？」

福井県あわら市

竜王戦第2局から一夜明け、2025年10月18日午前9時ごろ。

藤井聡太竜王と、佐々木勇気八段が、地元の子どもたちの取材を受けました。

この日、あわら湯のまち広場で行われた竜王戦イベント。

こどもインタビューに参加した地元の子ども達が、藤井聡太竜王と、佐々木勇気八段に気になることを問いかけました。



福井県あわら市細呂木小学校6年生の山崎陽葵（ひまり）さんは「なんのコマが好きですか？」と質問。

藤井竜王は「桂馬。便利で使い方を工夫できるので」と返答され、佐々木八段は「飛車」と答えました。

実は、ひまりさん自身も飛車が好きだそう。

理由を聞くと、「取ると強いから」とインタビュー後に笑顔で教えてくれました。

ひまりさんが将棋を始めたきっかけは、お兄さんの影響。

小学1年生のころから動物将棋を始めました。

今回、こどもインタビュー参加者の1人に選ばれたひまりさん。

「うれしかったです」と真っ直ぐななまなざしで語る未来が楽しみです。

【公式Instagramで最新情報を発信中！】

あわら市公式Instagramでは、現在開催中の 第38期竜王戦第2局あわら対局の様子を積極的に発信しています。大注目の勝負めしの速報なども！ぜひフォローして、あわら市の“贅沢なひととき”をチェックしてください。

Instagram公式アカウントはこちら(https://www.instagram.com/awara.zeitaku?igsh=MWticThuazdxbjNzaw==)

【あわら市ふるさと納税のご案内】

北陸の温泉地・あわら市を応援しませんか？

寄附は温泉街の魅力向上や子育て支援など、まちづくりに活用されます。

- あわら温泉宿泊券（老舗旅館で贅沢なひととき）- 越前がに・のどぐろ干物など日本海の海の幸- 福井ブランド米「いちほまれ」や地酒- 旬のフルーツ（メロン・スイカ・柿）や押し寿司、ホルモン鍋セット

バリエーション豊かな返礼品をご用意しております。

“北陸の美味しさと癒し”を、ふるさと納税でぜひ体験してください。

あわら市へのふるさと納税はこちら(https://www.city.awara.lg.jp/mokuteki/industry/cityinfo0103/p011218.html#(3)%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%81%BF)から

福井県あわら市

全国幸福度ランキングで、2014年から6回連続1位を獲得した福井県の北の玄関口であるあわら市。北陸有数の温泉地で、開湯140周年を迎えた「あわら温泉」をはじめ、宿場町としての文化が残る「金津地区」、淡水釣りやカヌーが盛んな「北潟湖」、北陸街道の歴史が息づく「吉崎・細呂木地区」、豊かな実りや美しい景観の丘陵地、田園、森林など、様々な魅力にあふれ、暮らす人も訪れる人も幸せな気持ちになれるスポットが数多くあります。

感幸プロモーション動画 https://www.youtube.com/watch?v=17tT6gFXkwo

HP https://www.city.awara.lg.jp/

Facebook https://www.facebook.com/awaracity

Instagram https://www.instagram.com/awara.zeitaku/?hl=ja