ニジゲンノモリ「ドラゴンクエスト アイランド」HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』コラボイベント東京から「ニジゲンノモリ」まで三ノ宮乗り継ぎの高速バスチケットがついに登場

株式会社ニジゲンノモリ

兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」の人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島」では、HD-2D版『ドラゴンクエストI&II』が2025年10月30日に発売されることを記念した様々なコラボイベントを企画しています。

この度、本コラボイベントを記念し、西日本ジェイアールバス株式会社、本四海峡バス株式会社及びジェイアールバス関東株式会社は、「ドラゴンクエスト アイランド施設入場券」と「神戸エリア～ニジゲンノモリの往復乗車券」さらに「東京⇒三ノ宮の片道乗車券」がセットになった【東京発「ドラゴンクエスト アイランド直行バスセット券」】を2025年10月30日（木）より販売開始いたします。ついに！東京からニジゲンノモリまでが簡単につながるバスチケットが完成いたしました！「ドラゴンクエスト アイランド」の世界がラッピングされた高速バスで快適なニジゲン旅に出かけよう！

■東京発「ドラゴンクエスト アイランド直行バスセット券」概要

販売開始：

2025年10月30日（木）※2025年12月1日(月)乗車分から

内容：

ドラゴンクエストアイランド 施設入場券と東京駅八重洲南口・バスタ新宿（新宿駅）から三ノ宮バスターミナル片道乗車券、三ノ宮バスターミナルからニジゲンノモリ（淡路ハイウェイオアシス）の往復乗車券の2つの高速バスチケットをセットで販売

販売箇所：

WEB販売のみとなります。

販売サイト：

高速バスネットプラス(https://cs.busnet-plus.jp/)

料金：

2種類のプランからお選びいただけます。

【４列お得プラン】

（閑散日）大人／9,000円、小人／5,000円

（繁忙日）大人／10,500円、小人／6,000円

【３列ゆったりプラン】

（閑散日）大人／11,500円、小人／6,500円

（繁忙日）大人／13,000円、小人／7,000円

※大人は12歳以上、小人は6歳～12歳未満

※料金は全て税込

※繁忙日とは春休み・夏休み・冬休み等を指します。行程表（おすすめ）

【1日目】

21：30 東京駅八重洲南口より高速バス「グランドリーム1号」 乗車（３列ゆったりプランの場合）

22：10 東京駅八重洲南口より高速バス「青春エコドリーム7号」 乗車（4列お得プランの場合）

【2日目】

07：02 三ノ宮バスターミナル 着（３列ゆったりプランの場合）

07：47 三ノ宮バスターミナル 着（4列お得プランの場合）

08：55 三ノ宮バスターミナルより高速バス「かけはしニジゲンノモリ101号」乗車

09：49 ニジゲンノモリ（淡路ハイウェイオアシス）着

10：15 ドラゴンクエストアイランド着

16：08 ニジゲンノモリ（淡路ハイウェイオアシス）より高速バス「かけはしニジゲンノモリ102号」乗車

16：45 三ノ宮バスターミナル 着

※交通事情等により、到着が止むを得ず遅延する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※東京⇒三宮間は片道乗車券のみとなります。

※最繁忙期（GW・お盆・年末年始など）は販売いたしません。

■その他 神戸発着版の商品もございます！

商品名：

【神戸発着「ドラゴンクエスト アイランド直行バスセット券」】

販売開始：

2025年10月30日(木) ※2025年11月10日乗車分から

内容：

ドラゴンクエストアイランド 施設入場券と三ノ宮バスターミナルからニジゲンノモリ（淡路ハイウェイオアシス）の往復乗車券をセットで販売

料金：大人／5,100円 小人／2,900円

販売箇所：

（窓口）三宮バスチケットカウンター（７：30～21：00）

（WEB販売）楽天トラベル ※URLはこちら↓

（https://bus.travel.rakuten.co.jp/bus/ServiceDetailAction.do?f_nflg=2&f_course=3110054(https://bus.travel.rakuten.co.jp/bus/ServiceDetailAction.do?f_nflg=2&f_course=3110054)）

HP：https://www.nishinihonjrbus.co.jp/

■『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』概要

「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』の発売を記念し、2024年10月5日（土）より、2021年オープン当時に人気を博した『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』を復刻。ロトシリーズの世界観を軸に、サブクエストやオリジナルグッズ・オリジナルフードもパワーアップした「ドラゴンクエスト アイランド」で新たな冒険に出かけよう！（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/）