ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、１０月３１日（金）～１１月３０日（日）まで、「全農東北プロジェクト」とのコラボ企画「食べて知って東北応援」を実施します。

「全農東北プロジェクト」は、東北の農畜産物の提供を通じた“東北の農・食・文化のファン作り”を目的に、東北６県が協力し、一つの産地として新たなコトに挑戦する取り組みです。

本企画では、ＪＡタウン内の東北地区の１７ショップが、「りんご」「ラ・フランス」などの果物やお肉、新米、加工品などの農畜産物を取り揃え、期間中購入いただいた方の中から抽選で１０名様に「東北六県絆米」をプレゼントします。また、「国産を食べて応援キャンペーン」を実施しているため、対象商品がお客様の「送料負担なし」でお得に購入できます。

さらに１０月３１日（金）１８時から、ＪＡタウンオフィシャルサポーターの秋元真夏さんがＭＣのＹｏｕＴｕｂｅ番組「ゆるふわたいむ」で、東北産の食材を使用した料理や方言、思い出などを通して東北の魅力をお伝えします。

ＪＡタウンでは、今後とも国産農畜産物の販売を通じて各産地を応援していきます。

JAタウンの食べて知って東北応援

食べて知って東北応援 https://www.ja-town.com/shop/e/eV1/

【食べて知って東北応援 企画概要】

１．期 間：令和７年１０月３１日（金）～１１月３０日（日）

２．購入者特典

（１）内 容：対象商品をご購入いただいた方の中から抽選で１０名様に、「東北六県絆米セット」をプレゼント

（２）応募方法：購入の際、注文コメント欄に「食べて知って東北応援」と記入

（３）対象商品：東北６県１７ショップの全商品

３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/eV1

４．Ｘプレゼントキャンペーン

（１）期 間：令和７年１０月３１日（金）～１１月１６日（日）

（２）内 容：抽選で３名様に「東北六県絆米セット」をプレゼント

（３）応募方法：公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」をフォローし、該当ポストをリポスト

食べて知って東北応援「東北六県絆米セット」

【「国産」を食べて応援 “お客様の送料負担なし”キャンペーン】

１．期 間：2025年１０月１日（水）～１１月末日

２．内 容：約8,700以上の農畜産物対象商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。

※ 送料はＪＡグループが負担します。

※ 規定数に達した場合、予定より早く終了することがあります。

３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/ekokusho/

国消国産：「国産」を食べて応援

【ゆるふわたいむ 配信概要】

１．配 信 日：2025年１０月３１日（金）１８時

２．タイトル：秋元真夏のＪＡタウンクッキング！～食べて知って東北応援編～

３．内 容：秋元真夏さんが東北産の食材を使用して料理を展開。東北の方言や観光地、思い出

などに焦点をあてながら東北の魅力を伝えています。

４．配信先：ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ゆるふわちゃんねる」

https://youtube.com/@yurufuwa_time ５．紹介商品：

・（ＪＡ全農あおもり）家庭用 ながいも：https://www.ja-town.com/shop/g/g2001-1306/

・（いわて純情セレクト）岩手県産ねぎ：https://www.ja-town.com/shop/g/g2103-21-03/

・（タウンショップみやぎ）手造り味噌 味の蔵：https://www.ja-town.com/shop/g/g22011512017706/

・（おらほの逸品館）比内地鶏焼鳥串セット：https://www.ja-town.com/shop/g/g23010452004988/

・（小さなＹＡＭＡＧＡＴＡマルシェ）おきたま産貯蔵シャインマスカット：

https://www.ja-town.com/shop/g/g2404-okitama-coolshine/

・（ＪＡ全農福島）菌床しいたけ栽培キット：https://www.ja-town.com/shop/g/g2501-shiitake/

・（全国おいしいお米発見）東北六県絆米セット：https://www.ja-town.com/shop/g/g9101-0153/

※11月中販売開始

６．産地直送通販サイト「ＪＡタウン」特設ページ「秋元真夏の『おいしい』を集めました。」 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/eyrfw3/

【全農東北プロジェクト】

東北６県を一つの産地として捉え、６県が力を合わせ、新しいコトに挑戦するプロジェクトです。東北産農畜産物・加工品の販売力強化をはじめ、東北の農・食・文化のファンを増やす施策を展開しています。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown