Ami Paris | 横浜エリア初となる新ブティックを高島屋3階にオープン

AMI Paris Japan株式会社バーガンディ コットン Ami De Coeur エンボス ストライプ ボクシー シャツ \67,100 (税込) / ブラウン アルパカ Ami De Coeur クルーネック セーター \92,400 (税込) / ブラウン コットン ラージフィット ジーンズ \71,500 (税込)

フランス・パリ発のメゾン Ami Paris（アミ パリス） は、2025年10月31日（金）、待望の横浜エリア初となるブティックを 横浜高島屋3階 にオープンいたします。関東圏における、東京以外での初出店となる本店舗は、上質なライフスタイルを求めるお客様に向けて、Ami Parisの洗練された世界観を新たにお届けします。

ブルー スムースレザー Voulez-Vous バッグ \159,500 (税込)

まるでパリのブティックを訪れたかのような空間

店内デザインは、パリ本店のエスプリを忠実に映し出すコンセプトのもと構築されました。

やわらかなトーンの大理石とナチュラルウッドが織りなす上品な調和。光が穏やかに差し込む空間は、まるでパリのアパルトマンのような温もりとエレガンスを感じさせます。足を踏み入れた瞬間に広がるのは、Ami Parisが大切にする「親密さと洗練」のバランス。それは、都会の喧騒から一歩離れた安らぎのような時間をもたらします。

最新コレクションと人気バッグが揃う豊かなラインアップ

店内では、メンズ・ウィメンズの新作コレクションをはじめ、ブランドを象徴する人気アイテム 「Paris Paris (パリパリ)バッグ」 や 「Voulez-Vous (ヴレヴ)バッグ」 など、多彩なラインアップを展開。Ami Parisならではのタイムレスなデザインと、現代的な軽やかさを兼ね備えたアイテムを、ぜひ実際にお手に取ってご覧ください。

特別なアクセスと、横浜の中心に息づくAmi Parisの新拠点

横浜高島屋は、「横浜駅」直結という抜群のロケーション。多くの文化と人が行き交うこの街に、Ami Parisの新たなブティックが誕生することは、ブランドのグローバルな歩みの中でも象徴的な一歩です。ここ横浜から、より多くの人々へ向けて“Ami =友達”という名の通り、温かく洗練されたスタイルを発信してまいります。

オープン記念ノベルティのご案内

オープンを記念して、期間中にお買い上げいただいたお客様へ、Ami Parisの美意識を映したオリジナルノベルティをプレゼントいたします。この機会にぜひご体験ください。※ノベルティは数に限りがございます。なくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。

AMI 横浜高島屋

〒220-8601 神奈川県横浜市西区南幸1-6-31 横浜高島屋 3F

営業時間：10:00 - 20:00

アクセス：各線「横浜駅」直結

About Ami Paris

2011年にフランス・パリで誕生したAmi Paris(アミ パリス)は、創設以来パリという街からインスピレーションを受け続けています。フランス語で友達を意味する”Ami”という名称は、創設者兼クリエイティブディレクターのアレクサンドル・マテュッシのイニシャルに由来したもの。メンズとウィメンズへ向けた包括的で実用的なワードローブを定義し続けています。アレクサンドル・マテュッシのクリエイションは、フレンドリーでラグジュアリー、エレガントでシンプルといったフランス特有のスタイルを捉えています。