OTSU UNAGI&SAKE FES 2025
令和5年度に文化庁に認定された100年フード「大津のうなぎの食文化」をPRするグルメイベントとして、11月8日（土）・9日（日）に、関西圏で行われるうなぎのグルメイベントとしては最大規模で「OTSUUNAGI＆SAKE FES 2025～大津のうなぎ×湖酒まつり～」を開催いたします！
大津市民に愛され続けている「うなぎ」と相性がいいのは、なんといっても「お酒」です。大津市や滋賀県の酒蔵の「日本酒」や大津の「クラフトビール」をそろえ、また市内の鰻提供店も一同に集い、「うなぎ」と「地酒」を同時に楽しめるイベントを目指します。
OTSU UNAGI＆SAKE FES 2025 ～大津のうなぎ×湖酒まつり～ 概要
【開催日時】2025年11月8日（土）・9日（日）11:00～18:00
【開催内容】鰻・地酒を中心とした飲食の販売、体験ブース、物産ブース出店
【開催場所】大津港・なぎさ公園おまつり広場
【出店店舗】10店舗（飲食9・体験1）
湖舟、肉のげんさん、琵琶湖ホテル、うなぎ串焼たけ、小川酒店（日本酒提供）、
滋賀県漁連青壮年会、ハローコギョ、松喜屋、近江麦酒、
うなぎ串入れ・串焼体験（うなぎのマイスター井上氏）
OTSU UNAGI＆SAKE FES 2025イベント紹介サイト
https://otsu.or.jp/unagi_otsu/360/
イベント紹介サイト二次元コード
体験ブース
うなぎのマイスター「井上信幸」氏によるうなぎの蒲焼ふるまい＆串打ち・串焼き体験！
先着でうなぎ1串をプレゼント。
うなぎを熟知した“うなぎのマイスター”と一緒に串打ち（数ヶ所）・串焼き体験を楽しめます。
【人数】48名／日
【対象】小学生以上
【時間】11:20～16:00 ※20分交代制 第1部11:20～13:20、第2部14:00～16:00 予定
※整理券は体験ブーステントにて配布します。（第1部11:00配布予定、第2部13:40配布予定）
※整理券は1組・1家族につき1枚の配布になります。
※整理券が無くなり次第、終了となります。
イベント参加方法
来場後、本部受付でチケット（うなぎ＆湖酒券）を購入してから、各ブースの料理やお酒を楽しみください。
※前売券をお持ちの方も、チケットの交換を行いますので、本部受付にお立ち寄りください。
10/10（金）～ イープラスにて前売券を販売いたします!!
前売券ミニきんし丼・オリジナルグラス付 6,000円(税込) ※各日220枚限定
【内容】
・ミニきんし丼（逢坂山かねよ）
・オリジナルグラス（※日本酒ブースで通常よりも多くお酒を注いでもらえます）
・オリジナルグラスホルダー
・うなぎ＆湖酒券30枚（3,000円）
前売券オリジナルグラス付 4,200円(税込) ※上限200枚限定
【内容】
・オリジナルグラス（※日本酒ブースで通常よりも多くお酒を注いでもらえます）
・うなぎ＆湖酒券30枚（3,000円分）
当日券
■当日券【オリジナルグラス付うなぎ＆湖酒券30枚綴り】・・・4,500円（税込）
■当日券【うなぎ&湖酒券10枚綴り】・・・1,000円（税込）
※当日券【オリジナルグラス付～】は、前売券が残っている場合のみ販売いたします。
※うなぎ＆湖酒券は１枚単位～（100円分～）購入可能です。
※ソフトドリンクやお土産等もうなぎ＆湖酒券で購入可能です。
※前売券を購入の方もチケットの交換を行いますので、必ず本部受付にお越しください。
※前売券購入後のキャンセルはできません。