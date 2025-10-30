大津市

令和5年度に文化庁に認定された100年フード「大津のうなぎの食文化」をPRするグルメイベントとして、11月8日（土）・9日（日）に、関西圏で行われるうなぎのグルメイベントとしては最大規模で「OTSUUNAGI＆SAKE FES 2025～大津のうなぎ×湖酒まつり～」を開催いたします！

大津市民に愛され続けている「うなぎ」と相性がいいのは、なんといっても「お酒」です。大津市や滋賀県の酒蔵の「日本酒」や大津の「クラフトビール」をそろえ、また市内の鰻提供店も一同に集い、「うなぎ」と「地酒」を同時に楽しめるイベントを目指します。

OTSU UNAGI＆SAKE FES 2025 ～大津のうなぎ×湖酒まつり～ 概要

【開催日時】2025年11月8日（土）・9日（日）11:00～18:00

【開催内容】鰻・地酒を中心とした飲食の販売、体験ブース、物産ブース出店

【開催場所】大津港・なぎさ公園おまつり広場

【出店店舗】10店舗（飲食9・体験1）

湖舟、肉のげんさん、琵琶湖ホテル、うなぎ串焼たけ、小川酒店（日本酒提供）、

滋賀県漁連青壮年会、ハローコギョ、松喜屋、近江麦酒、

うなぎ串入れ・串焼体験（うなぎのマイスター井上氏）

OTSU UNAGI＆SAKE FES 2025イベント紹介サイト

https://otsu.or.jp/unagi_otsu/360/

体験ブース

うなぎのマイスター「井上信幸」氏によるうなぎの蒲焼ふるまい＆串打ち・串焼き体験！

先着でうなぎ1串をプレゼント。

うなぎを熟知した“うなぎのマイスター”と一緒に串打ち（数ヶ所）・串焼き体験を楽しめます。

【人数】48名／日

【対象】小学生以上

【時間】11:20～16:00 ※20分交代制 第1部11:20～13:20、第2部14:00～16:00 予定

※整理券は体験ブーステントにて配布します。（第1部11:00配布予定、第2部13:40配布予定）

※整理券は1組・1家族につき1枚の配布になります。

※整理券が無くなり次第、終了となります。

イベント参加方法

来場後、本部受付でチケット（うなぎ＆湖酒券）を購入してから、各ブースの料理やお酒を楽しみください。

※前売券をお持ちの方も、チケットの交換を行いますので、本部受付にお立ち寄りください。

10/10（金）～ イープラスにて前売券を販売いたします!!

前売券ミニきんし丼・オリジナルグラス付 6,000円(税込) ※各日220枚限定

【内容】

・ミニきんし丼（逢坂山かねよ）

・オリジナルグラス（※日本酒ブースで通常よりも多くお酒を注いでもらえます）

・オリジナルグラスホルダー

・うなぎ＆湖酒券30枚（3,000円）

前売券オリジナルグラス付 4,200円(税込) ※上限200枚限定

【内容】

・オリジナルグラス（※日本酒ブースで通常よりも多くお酒を注いでもらえます）

・うなぎ＆湖酒券30枚（3,000円分）

当日券

■当日券【オリジナルグラス付うなぎ＆湖酒券30枚綴り】・・・4,500円（税込）

■当日券【うなぎ&湖酒券10枚綴り】・・・1,000円（税込）

※当日券【オリジナルグラス付～】は、前売券が残っている場合のみ販売いたします。

※うなぎ＆湖酒券は１枚単位～（100円分～）購入可能です。

※ソフトドリンクやお土産等もうなぎ＆湖酒券で購入可能です。

※前売券を購入の方もチケットの交換を行いますので、必ず本部受付にお越しください。

※前売券購入後のキャンセルはできません。