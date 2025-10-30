『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』の最新トレーラーが、10月31日(金)18時よりYouTubeにてプレミア公開！
「モンスターハンター」シリーズRPG第3弾『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』(Nintendo Switch(TM) 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam)は、2026年3月13日(金)に発売を予定しております。このたび本作の最新映像を、10月31日(金)18時よりYouTubeにてプレミア公開いたします。
また、『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』公式サイトでは、商品や予約に関する情報などをお知らせする予定です。
【2025年10月31日(金)18:00よりプレミア公開】
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』予約開始トレーラー
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=r30HlH_gmyM ]
※予告なく公開スケジュールが変更となる場合がございます。
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』ストーリー
滅びの道を辿りつつある二つの国・アズラルとビュリオン。
終焉の危機の中、発掘されたタマゴから、絶滅したとされていたリオレウスが誕生する。一縷の希望に見えたのもつかの間、リオレウスの誕生は人々を希望から絶望へとたたき落とす。産まれ出た双子のリオレウス、それは200年前の内戦で不吉の象徴とされたのと同じく蒼鱗の双竜だった。
進む環境の荒廃、絶滅の危機に瀕するモンスター。不吉の影は、ついに両国に再び戦火の兆しとなって現れる。二つの国、双子のリオレウス。
リオレウスと絆で結ばれたライダーが、運命の奔流の中でつかみ取る真実とは…。
商品概要
タイトル：モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～
発売日：2026年3月13日（金）発売予定
プレイ人数：1人
ジャンル：RPG
CERO：審査予定
対応ハード：Nintendo Switch 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』公式サイト
https://www.monsterhunter.com/stories3/
「モンスターハンターストーリーズ」シリーズ公式Xアカウント
https://x.com/mhst_official
(C)CAPCOM
※本リリース内容は発表時点の日本国内向け情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※"PlayStation"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。