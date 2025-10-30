『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』の最新トレーラーが、10月31日(金)18時よりYouTubeにてプレミア公開！

株式会社カプコン

「モンスターハンター」シリーズRPG第3弾『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』(Nintendo Switch(TM) 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam)は、2026年3月13日(金)に発売を予定しております。このたび本作の最新映像を、10月31日(金)18時よりYouTubeにてプレミア公開いたします。

また、『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』公式サイトでは、商品や予約に関する情報などをお知らせする予定です。

【2025年10月31日(金)18:00よりプレミア公開】

『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』予約開始トレーラー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=r30HlH_gmyM ]

※予告なく公開スケジュールが変更となる場合がございます。

『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』ストーリー



滅びの道を辿りつつある二つの国・アズラルとビュリオン。

終焉の危機の中、発掘されたタマゴから、絶滅したとされていたリオレウスが誕生する。一縷の希望に見えたのもつかの間、リオレウスの誕生は人々を希望から絶望へとたたき落とす。産まれ出た双子のリオレウス、それは200年前の内戦で不吉の象徴とされたのと同じく蒼鱗の双竜だった。

進む環境の荒廃、絶滅の危機に瀕するモンスター。不吉の影は、ついに両国に再び戦火の兆しとなって現れる。二つの国、双子のリオレウス。

リオレウスと絆で結ばれたライダーが、運命の奔流の中でつかみ取る真実とは…。

商品概要

タイトル：モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～

発売日：2026年3月13日（金）発売予定

プレイ人数：1人

ジャンル：RPG

CERO：審査予定

対応ハード：Nintendo Switch 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam

『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』公式サイト

https://www.monsterhunter.com/stories3/

「モンスターハンターストーリーズ」シリーズ公式Xアカウント

https://x.com/mhst_official

