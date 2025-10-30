あらすじ＆場面カット公開！TVアニメ『補助魔法』第5話「役立たずとクソガキ」は、土曜日よる11時30分より放送！さらに、ABEMAにて第1話から第4話まで一挙配信

株式会社サイバーエージェント（本社:東京都渋谷区、代表取締役:藤田晋、東証プライ ム市場:証券コード 4751）は、毎週土曜日よる11時30分より、テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠にて放送、ABEMA・U-NEXT・アニメ放題にて独占配信中の、TVアニメ『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』は、第5話「役立たずとクソガキ」の、あらすじ、および場面カットを公開いたします。




さらに、ABEMAアニメチャンネルにて、10月30日（木）および10月31日（金）に、第1話から第4話までの一挙配信も決定しています。




『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』は、作者アルトの原作による異世界ファンタジー作品です。「小説家になろう」（※）で2020年12月17日時点の四半期ランキング第1位を獲得。宮廷魔法師のアレクが理不尽な追放を受けたことをきっかけにかつて“伝説”と謳われたパーティー「ラスティングピリオド」の仲間たちと再び冒険に挑むストーリーとなっています。


《第5話》「役立たずとクソガキ」あらすじ

第64層のもう一体のフロアボスである、首無し騎士「デュラハン」と激闘を繰り広げるアレクたち。


戦闘の最中、徐々に冒険者としての感覚を取り戻していったアレクは、ロキの作戦によって僅かに生まれた攻撃のチャンスで、勝敗の決め手を託される。


数日後、任務を終え第二の人生を歩み出したアレクの元に、とある人物が訪ねて来る。それは、かつてアレクをクビにし、王宮から追放した張本人 王太子レグルスだった。レグルスは己の正しさを証明するため、アレクに決闘を申し込む。


アレクは宮廷魔法師だった過去の自分にケジメを付けるため、決闘を引き受けることに--









TVアニメ『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』は、毎週土曜日よる11時30分より、テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠にて放送中です。また、ABEMA・U-NEXT・アニメ放題にて独占配信中です。


※「小説家になろう」は株式会社ヒナプロジェクトの登録商標です。


▼「ABEMA」にて第1話～第4話一挙配信

作品視聴ページ：https://abema.go.link/aMRqT




・ABEMAアニメチャンネル：




　10月30日（木）よる7時～9時


　視聴ページ：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/984KAc79UhU1LT




　10月31日（金）9時～11時


　視聴ページ：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/CVRvydZaNvt2F9




■キービジュアル




・公式サイト


https://hojomaho.com/



・X(旧 Twitter)アカウント


@hojomaho(https://twitter.com/hojomaho)



■イントロダクション


突然の“追放宣告”をきっかけに、再び運命の歯車が廻りだす--


王太子 レグルス・ガルダナを陰で支える宮廷魔法師 アレク・ユグレット。


弱すぎるレグルスを守るため「補助魔法」に徹していたはずが、突然の追放宣告で職を失ってしまう。


そんなアレクの前に現れたのは、魔法学院時代にかつて“伝説”と謳われたパーティー「ラスティングピリオド」で共に戦った仲間のヨルハ・アイゼンツだった。


「キミの力が必要なんだ!」


伝説のパーティーが再集結し、新たな物語が幕をあける--


始めよう、新しい伝説を。あの日の続きを。


終わりなき日々(ルビ:ラスティングピリオド)を!



■放送・配信情報


≪放送情報≫


テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠：毎週土曜よる11時30分～



BS朝日：毎週日曜深夜1時～



AT-X：毎週日曜よる10時～　


※リピート放送：毎週木曜朝5時30分～／翌週日曜朝7時～



≪配信情報≫


ABEMA、U-NEXT、アニメ放題：毎週土曜深夜0時



※放送・配信日時は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。



■キャスト・スタッフ


原作 　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 ：アルト『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』(講談社 K ラノベブックス刊)


キャラクター原案 　　　　　　　　　　　　：夕薙


コミカライズ 　　　　　　　　　　　　　　：門司 雪(講談社「マガジンポケット」連載)


監督 　　　　　　　　　　　　　　　　　　： 高橋 賢


助監督 　　　　　　　　　　　　　　　　　：平田政宗(レアトリック)


シリーズ構成 　　　　　　　　　　　　　　：筆安一幸


キャラクターデザイン/総作画監督 　　　　 ：佐藤陽子


サブキャラクターデザイン/総作画監督 　　 ：林 信秀


プロップ武器 / 小物デザイン 　　　　　　　：氏家嘉宏 / 関根柚月


モンスターデザイン 　　　　　　　　　　　：我嘉輝 / レコメンデーション


モンスター作監 　　　　　　　　　　　　　：かわらじまコウ


色彩設計 　　　　　　　　　　　　　　　　：勝田綾太 / 山本真希


美術背景 　　　　　　　　　　　　　　　　：草薙


美術監督　　　　　　　　　　　　　　　　 ：緒続 学


美術ボード 　　　　　　　　　　　　　　　：金井眞悟


3D 監督 　　　　　　　　　　　　　　　　 ：秋元 央(T2studio)


撮影監督 　　　　　　　　　　　　　　　　：浅川茂輝(レアトリック)


音響制作 　　　　　　　　　　　　　　　　：オンリード


音響監督 　　　　　　　　　　　　　　　　：阿部信行


音楽 　　　　　　　　　　　　　　　　　　：KOUICHI・高田 翼


音楽制作　　　　　　　　　　　　　　　　 ：ディオスタ / ハイスピードボーイ


アニメーション制作　　　　　　　　　　　 ：月虹


オープニング主題歌 　　　　　　　　　　　：「Quest」秋山黄色


エンディング主題歌 　　　　　　　　　　　：「欠片」aruma



■キャスト


アレク・ユグレット 　　　　　　　 　　　 ：梅田修一朗


ヨルハ・アイゼンツ 　　　　　　　 　　　 ：久保ユリカ


クラシア・アンネローゼ　　　　　 　　　 ：田澤茉純


オーネスト・レイン 　　　　　　 　　　　 ：水中雅章


エルダス・ミヘイラ 　　　　　　 　　　　 ：緑川光


レグルス・ガルダナ 　　　　　　　　 　　 ：阿部敦


レヴィエル・スタンツ　　　　　　　　　　：内田直哉
ロキ・シルベリア　　　　　　　　　　　　：石田彰
ローザ・アルハティア　　　　　　　　　　：丹下桜


ほか



■原作情報


出版社 　　　　　　　　　　　　　　 　 　 ：講談社


作者 　　 　　　　　　　　　　　　　　 　 ：アルト


既刊 　　　　　 　　　　　　　　　　　 　 ：1~5 巻(講談社Kラノベブックス刊)



▼試し読みはこちら


https://kc.kodansha.co.jp/product?item=0000351392